Ap gir garanti mot høyere eiendomsskatt i Oslo

Det var i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen at Hansen var i duell med Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Solberg utfordret Hansen på at de tre andre rødgrønne partiene ønsker å øke eiendomsskatten dersom de vinner valget, noe Ap ikke ønsker. Han avkrevde en garanti fra Hansen om at eiendomsskatten ikke skulle opp med rødgrønn valgseier.

– Nå er det på tide at Arbeiderpartiet begynner å bli ærlige med Oslos innbyggere om hva som kommer til å skje hvis Ap, SV, MDG og Rødt vinner valget. Vi vet at eiendomsskatten kommer til å gå opp. Det sier tre av de fire partiene. Ap har til nå nektet for å garantere at den ikke kommer til å gå opp, sa Høyre-politikeren.

Og den garantien fikk han.

Garanti

– Vi skal ikke øke eiendomsskatten for folk i Oslo, svarte Hansen.

– Er det en garanti? spurte programlederen.

– M’m, svarte Hansen.

– Det er veldig interessant, kommenterte Solberg, før debatten var over.

Da Arbeiderpartiet vant makta i Oslo var det på et løfte om å innføre det de kaller en moderat eiendomsskatt. I praksis innebærer det en eiendomsskatt på 3 promille med et bunnfradrag på 4 millioner kroner.

Oslo kommune har i dag omtrent 2 milliarder i årlige inntekter fra eiendomsskatten.

Dette mener partiene

Hansen gikk lengre i å gi en garanti mot økt eiendomsskatt enn for eksempel Raymond Johansen gjorde i et nylig intervju i Avisa Oslo.

– Det er Arbeiderpartiets politikk inn i de forhandlingene som kommer. Så får vi ta det derfra, var Johansens svar på samme utfordring der.

Dette skriver de tre andre partiene på venstresida om eiendomsskatt sine programmer for neste bystyreperiode:

SV vil «Videreføre en eiendomsskatt på bolig og næring med god sosial profil. Oslo SV vil sikre minst 300 millioner i økte inntekter fra eiendomsskatten. Økt promillesats og økt skatt på næringseiendom skal vurderes for å sikre dette. Bunnfradraget skal videreføres på minimum samme nivå.»

Rødt skriver følgende: «Rødt vil at eiendomsskatten skal ha et stort bunnfradrag som sikrer at folk som bor i vanlige boliger ikke skattlegges mer. Rødt vil at kommunen får mulighet til å ha en progressiv eiendomsskatt. Ved beregning av eiendomsskatt bør man ta hensyn til husstandens inntekt og størrelse. Rødt vil gjøre det mulig å innføre en egen eiendomsskatt på sekundærboliger.»

Miljøpartiet de grønne skriver at de «går derfor inn for en nøktern eiendomsskatt på næringsbygg og bolig med høyt bunnfradrag, og åpner for en økning av promillesatsen. Den ekstra skatteinngangen vil vi bruke til å iverksette en helhetlig satsning på å jevne ut forskjellene i boligmarkedet, blant annet gjennom tilgjengelige leie-til-eieordninger og en utvidelse av den kommunale bostøtta. Vi vil utrede muligheten for å legge eiendomsskatt på sekundærbolig, uten at det bidrar til økte utleiepriser.»

