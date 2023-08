Rekordhøy rente: Ber folk vurdere andre banker

I august skrudde Norges Bank opp renta fra 3,75 prosent til 4 prosent. Og nå har boliglånsrenta i to banker allerede passert sju prosent, skriver Dagens Næringsliv. Flere store banker har også satt opp boligrenta til seks prosent.

Avisen har sjekket de oppdaterte listeprisene på et normalt annuitetslån på 2,5 millioner kroner med 85 prosent belåningsgrad og 25 års nedbetalingstid.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har vi nå den høyeste boliglånsrenta på ti år. De har ikke målt høyere rente på utestående boliglån enn i juli, da rentenivået økte ytterligere 0,29 prosentpoeng til 4,98 prosent, skriver NTB.

– Flytt boliglånet

Forbrukerrådet ber nå kunder med boliglån eller sparekontoer se seg rundt etter tilbud fra andre banker.

– Forbrukere må være klar for å vurdere tilbud fra andre banker. Det er ikke nødvendig å flytte hele bankforholdet fra en bank til en annen. Det er store penger å tjene på å flytte deler av banktjenestene, for eksempel boliglånet eller bankinnskuddet, sier Jorge B. Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet til Dagsavisen.

For å finne bedre renter for boliglånet, kan du sammenligne bankenes renter på Forbrukerrådets nettside Finansportalen.no, eller konkurrenten Renteradar.no.

– Det er ikke noe stort hokus pokus å gjennomføre disse forhandlingene. Vi har sett at det er viktig å kunne peke på hva som finnes av gode tilbud i andre banker. Det alene har gitt andre forbrukere bedre betingelser, sier Jensen.

Han mener det er lurt å skaffe seg litt oversikt over hvilke renter andre banker tilbyr før man kontakter banken.

– Bankene har ikke noe imot at kundene tar kontakt, så det er ikke noe å grue seg for, sier han.

– Det er ikke nødvendig å flytte hele bankforholdet fra en bank til en annen, sier Jensen. (Beate Oma Dahle/NTB)

Plikter å rapportere inn

Jensen viser til bankene er pliktige til å innrapportere priser og vilkår på finansportalen.no.

– Her er det et fullstendig bilde av veiledende priser fra alle landets banker. Det er fullt mulig å tilpasse oppslagene i finansportalen.no til det type lån eller innskudd som kunden har, sier han.

Fagdirektøren setter opp følgende eksempel for hvor mye kundene kan spare med lavere rente på boliglån:

Rentenivå per måned i året Et vanlig stort boliglån (3,5 millioner) til 5,25 20 723 248 676 Et vanlig stort boliglån (3,5 millioner) til 7,0 24 263 291 156 Forbrukergevinst 3 540 42 480

Og på bankinnskudd:

Rentenivå per måned i året Et bankinnskudd på 200 000 til 4,30 717 8 600 Et bankinnskudd på 200 000 til 2,00 167 2 000 550 6 600

Flere ber om avdragsfrihet

Den høye renta merkes på lommeboka for flere, og de store norske bankene, forteller at de opplever en liten økning i kunder som ber om avdragsfrie lån.

Et avdragsfritt lån innebærer at du bare betaler for kostnadene av lånet, som renter og termingebyr, men ikke nedbetaler selve lånet.

– Vi ser en viss økning i antallet søknader om avdragsfrihet, sier konserndirektør for kommunikasjon, samfunn og bærekraft Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord- Norge til NRK.

DNB opplyser at banken gjennom perioden med renteøkninger har hatt en jevn økning i søknader om avdragsfrihet, men at det fortsatt er et lavt nivå og ingen stor økning, skriver NTB.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB forklarer til NRK at avdragsfrihet er en av måtene låntakere kan skjerme seg fra effekten av høyere rente på.

– De kan også refinansiere lånene sine og få en lengre løpetid. Det er ting som mykner slaget som kommer fra høyere renter, sier hun til kanalen.

Også Nordea ser en markant økning i søknader om avdragsfrihet på lån.

Usikker på fastrente

Det er mulig å binde renta til et fast nivå over perioder på 1,3,5 og 10 år. Dette er ofte til en høyere rente fordi banken skal ta høyde for rentehevinger. Men ettersom renta har blitt hevet til historisk høyt nivå den siste tiden, vil de som bant renta før den ble satt opp ha en fordel nå.

– Bør folk vurdere fastrente nå, eller er det for seint?

– Grunnen til å velge fastrentelån er å sikre seg forutsigbarhet. Om det lønner seg eller ikke, avhenger av hvordan rente utvikler seg fremover, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet, og legger til:

– Ingen vet sikkert ha rentenivået vil være lang tid fremover. Det kan lønne seg, men det kan også være et økonomisk feilskjær. I dag er det lite prisforskjell på fastrentelån versus lån med flytende renter. Det tyder på at bankene ikke forventer mye økning i rentene fremover, men heller ikke bankene kan være helt sikre på dette.

