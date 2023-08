For tre kroner kan du bli kledd naken på et blunk

Den siste tiden har flere kjente kvinner fått spredt falske nakenbilder av seg selv på internett. Sist ut er influenser Linnea Løtvedt fra TV 2-serien «Bloggerne». Bildene har blitt rappet fra sosiale medier og KI-redigert til å se ut som om hun er naken.

«Jeg kan ta hvilket som helst bilde av meg selv, eller hvilke som helst andre mennesker jeg vil vondt, og kle dem av for bare 3 kroner per bilde», skriver teknologiekspert Hans-Petter Nygård-Hansen på Facebook. Han er bekymret for dagens unge. Med god grunn. Deepfake-teknologien har eksistert en stund. Enkelt forklart går det ut på å bruke kunstig intelligens til å manipulere bilder eller video. Allerede i 2017 så vi hvordan teknologien potensielt kan brukes for å manipulere valg. Nettavisen Buzzfeed manipulerte en video med president Barack Obama som advarte mot deepfakes for å vise hvor lett det kan være å lure massene. Det var filmskaperen Jordan Peele som sto bak videoen. Samme år dukket det også opp «pornofilmer» med berømte kvinner, hvor deres ansikter hadde blitt manipulert inn i pornofilmer. Disse ble lagt ut på nettforumet Reddit under navnet «Deepfakes». For bare fem år siden var denne typen manipulasjon forbeholdt profesjonelle. I dag er den tilgjengelig ved å laste ned en app, betale noen få kroner og laste opp et bilde.

Det er altfor enkelt. Kvinnen på illustrasjonsbildet heter Alexis Ivyedge og har 50.000 følgere på Instagram. Hun er laget av kunstig intelligens og eksisterer ikke i virkeligheten. Og hun er kledd naken ved hjelp av en enkel app. Det tok bare fem minutter og er hundre prosent fake.

Bildet viser Alexis, som ikke eksisterer, avkledd ved hjelp av deepfake. Resultatet er pikselert. (Kunstig intelligens)

Denne uken meldte avisa Nidaros at en hemmelig gruppe på Telegram tilbyr nakenbilder av «hvem som helst» for 5 kroner, trolig ved hjelp av samme app.

«Jeg tilbyr en tjeneste for de som ønsker hvor jeg kan lage fake nudes fra jenter sine bilder det kan være jenter du kjenner eller kjendiser», skrev administratoren i gruppa i et innlegg ifølge avisa Nidaros.

Influenser Løtvedt sier til TV 2 at hun ble målløs og sjokkert over hvor realistiske bildene som ble spredt av henne var. «At det er så enkelt å lage falske nakenbilder av noen, synes jeg er skremmende både med tanke på utnytting av yngre og salg av falsk pornografi», sier hun til TV 2.

«Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som uberettiget gjør tilgjengelig for en annen bilde, film eller lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter, for eksempel av noens seksualliv eller intime kroppsdeler», heter det i paragraf 267a i straffeloven, som Kripos har uttalt til VG at kan benyttes ved deling av deepfake-porno.

Men hvem kan straffes om en 13-åring laster opp et bilde av en kjendiskvinne for å se om kunstig intelligens kan kle av henne? Eller om noen tenåringer tenker det er uskyldig moro å laste opp alle bilde av alle jentene fra klassebildet? For det er jo ikke ekte nakenbilder. Og hvem er det egentlig som er ansvarlige for dem? Personen som laster dem opp i appen, eller den kunstige intelligensen som står bak? Og enda verre, hvordan skal norsk politi straffeforfølge russiske svindlere som tilbyr spredning av falske nakenbilder til hevngjerrige nordmenn? Det har nok ikke politiet kapasitet til. I 2022 anmeldte rekordhøye 23.100 personer bedrageri, mot nærmere 19.000 året før, en økning på over 20 prosent. Økningen skyldes i stor grad bedrageri på nett, ifølge Økokrim. Reguleringen holder ikke tritt med teknologien her.

Én ting er sikkert, det er ikke bare dagens unge som får mye å slite med. Denne teknologien er en reell trussel mot demokratiet og mot den generelle tilliten i samfunnet. For når vi ikke kan tro det vi ser, hva kan vi stole på da? Dette kan veldig fort komme enda mer ut av kontroll. Og som ved ethvert teknologisk framskritt er vi ikke forberedt.

