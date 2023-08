Kabinansatte blir grovt utnytta, mener SV. Dette vil partiet gjøre

Avsløringene om elendige arbeidsforhold for kabinansatte i SAS vekker reaksjoner.

SVs Freddy André Øvstegård, som er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, er en av de som er sjokkert.

Han har svært lite til overs for at kabinansatte i ekstremtilfeller jobber sju helger på rad, har arbeidsdager på 10–13 timer og knapt får frisk luft og tid til å ta seg en skikkelig matpause.

– Hverdagen for de kabinansatte er uholdbar. Dette er en grov utnyttelse av arbeidsfolk. Jeg frykter at et slikt kjør går utover de ansattes helse og sikkerhet, sier Øvstegård til FriFagbevegelse.

Forslag i Stortinget

Når Stortinget åpner igjen i oktober, vil han levere et forslag som skal sikre et anstendig arbeidsliv for de kabinansatte.

Øvstegård mener det må være er et minimumskrav at denne yrkesgruppen får samme beskyttelse mot ekstremjobbing som andre norske arbeidstakere.

– Vi ser nå konsekvensene av at selskapene utnytter et altfor liberalt regelverk, mener SV-politikeren.

– Det racet mot bunnen som har pågått i bransjen i noen år nå, er ikke bærekraftig. Det er de ansatte som betaler prisen. De må bli møtt med anstendighet og gode arbeidsvilkår, sier han.

Det mener også leder Elin Roverudseter i Kabinansattes Forening. Hun sier at operatørene står fritt til å ta hensyn til, eller ikke å bry seg om, varslene fra fagforeninger og verneombud.

Jobber for et vern

Øvstegård håper at venstresiden utnyttet flertallet de har på Stortinget til å stille seg bak forslaget til partiet hans. Ikke minst fordi regjeringa spiller på lag med arbeidsfolk og er for et anstendig arbeidsliv.

Målet er at regjeringa ser på lovverket sammen med partene i arbeidslivet og kommer tilbake til Stortinget med forslag om endringer til fordel for de kabinansatte.

– Kabinansatte skal ha et vern mot det de blir utsatt for nå. Regjeringa må se nærmere på dette, men kravene om pause og arbeidstid må ikke vike fra det som står i arbeidsmiljøloven, sier Øvstegård.

De kabinansatte er nemlig unntatt store deler av arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder arbeidstid og krav til pauser. SV-politikeren håper å få opphevet disse unntaksbestemmelsene.

Tilsynsmyndigheten for flygende personell er også overført fra Arbeidstilsynet til Luftfartstilsynet.

Tuva Moflag er arbeidspolitisk talsperson for Ap på Stortinget. (Sissel M. Rasmussen / LO Media)

Slik svarer Ap

Tuva Moflag, arbeidspolitisk talsperson i Ap, sier at partiet vil se på forslaget fra SV med åpne øyne når det kommer til Stortinget.

Det blir også viktig for Ap å ha en god dialog med partene for å se hvor skoen trykker.

– Vi skal ikke ha et arbeidsliv der det drives rovdrift på norske arbeidstakere – uavhengig om man er dekket av bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller ei, påpeker Moflag overfor FriFagbevegelse.

Hun presiserer at regjeringa har gjort et godt stykke arbeid allerede – både når det gjelder endringer i arbeidsmiljøloven og stortingsmeldingen om en bærekraftig og sikker luftfart som kom i januar.

Storrengjøringen i arbeidslivet, som skal sikre de ansattes rettigheter, er et resultat av forslagene fra det såkalte Fougner-utvalget. Moflag fremhever spesielt styrkingen av arbeidstakerbegrepet og innstrammingen på innleie av arbeidskraft.

– Lovendringene ble gjort med tanke på det som hadde skjedd i SAS og Norwegian de siste årene, men forholdene for de kabinansatte viser at det fremdeles er mye ugreit i arbeidslivet, sier Ap-politikeren.

Dilemma for politikerne

Per Olaf Lundteigen i Sp er enig med situasjonsbeskrivelsen om arbeidsforholdene for de kabinansatte slik de blir fremstilt av forbundsleder Elin Roverudseter.

– Vi hilser debatten velkommen, men den internasjonale konkurransen i luftfarten gjør at vi står overfor et svært krevende dilemma, sier Lundteigen til FriFagbevegelse.

Luftfarten er underlagt strenge internasjonale regler. Kabinansatte er unntatt store deler av arbeidsmiljøloven og blir fulgt opp av Luftfartstilsynet i stedet for Arbeidstilsynet.

– Vi ser nå konsekvensene av den innsparingskampanjen som SAS gjorde i forbindelse med lønnsforhandlingene i 2020, hevder Sp-politikeren.

Avsløringene om elendige arbeidsforhold for kabinansatte i SAS vekker reaksjoner. Illustrasjonsfoto: (Sissel M. Rasmussen / LO Media)

Uenig med formulering

Lundteigen viser til den såkalte «meal-avtalen» som var et tilbud til SAS fra både SAS Norge kabinforening (SNK) og Kabinansattes Forening (NKF) i forhandlingene.

Ifølge SAS prioriterte de to kabinforeningene denne avtalen framfor å gå ned i lønn eller å jobbe mer.

Han synes det blir feil hvis regjeringa skal se på lovverket sammen med partene i arbeidslivet og kommer tilbake til Stortinget med forslag om endringer til fordel for de kabinansatte.

– Problemet er at partene er uenige og ikke kan komme med et felles standpunkt til Stortinget. Det er Stortinget som på et selvstendig grunnlag må ta stilling til hvor skapet skal stå, sier Lundteigen.

Sp ønsker å få gjort noe med det Elin Roverudseter i Kabinansattes Forening tar opp.

– Det naturlige er at arbeidsmiljøloven utvides til å omfatte luftfarten, men da må norske og utenlandskontrollerte selskaper likebehandles, og den nøtta er ikke knekt, påpeker han.

Sosial dumping

Ifølge SVs Freddy Øvstegård bidrar internasjonal konkurranse til sosial dumping i luftfarten.

– Dette er noe som norske operatører ikke trenger å være med på, sier SV-politikeren.

Knut Anders Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, sier at arbeidsmiljøloven ikke er direkte overførbar til å regulere det arbeidet som utføres av flygende.

Det synes Øvstegård er urovekkende.

– Når du driver butikk i Norge, og ikke mener Arbeidsmiljøloven er overførbart til din virksomhet, har du et dårlig utgangspunkt. Selvsagt er man nødt til å gjøre noen tilpasninger i enkelte bransjer, men internasjonale regler kan ikke erstatte det norske lovverket, understreker han.

