Flyet var forsinket - men så kom det en overraskelse

Det var SAS sin flyging fra Oslo til Bodø onsdag ettermiddag som var forsinket grunnet avising av flyene. Deretter var det kø ut på rullebanen, og stemningen begynte å skrante inne i flykabinen, sier passasjer Christian Torset, som også er fylkesråd for klima, kultur og miljø i Nordland.

Han sier flyvertene gjorde en god jobb, men det kan fort bli dårlig stemning når flyet er stappfullt og man må vente et par timer.

– En baby skrek for livet, og flere svensker hadde kommet seg med på turen, så det var forståelig nok en del sure miner, sier han.

Stemningen ble dog annerledes da en flyvertinne annonserte de hadde fått tilbud om et musikalsk bidrag.

– Selv om jeg foretrekker at det er stille som i graven på flyet, så spiser fanden visstnok fluer i nøden, dermed protesterte jeg ikke så høyt at noen fikk det med seg. Dama begynte å spille, og det viste seg at hun måtte ha spilt gitar før, for hun var ganske flink, sier han, og forteller at det da ble stille fra både den ene og den andre.

– Et sekund eller to var det litt sånn «engler daler ned i skjul»-stemning, før vi kom på at juleferien er over, og ble i hverdagshumør igjen. Men det frisket opp stemningen, og etterpå fikk vi kaffe, så da var det greit, sier han.

– En uformell meningsmåling viste at flighten fikk godkjent av et stort flertall, forteller passasjeren, og delte sangen på Facebook.

Hvem er hun?

Et spørsmål gjentok seg i kommentarfeltene, som Torset selv ikke kan svare på:

Hvem er den mystiske sangerinnen?

Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, hadde ikke hørt om hendelsen, men sier at de uansett ikke kan gå ut med navn som følge av regler som begrenser offentliggjøring av navn fra passasjerlister.

