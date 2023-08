Stoppet «Hans» deg fra å komme på Øya i år? Da kan du ha krav på erstatning

– I utgangspunktet, dersom du bor et sted og skal reise på festival, og du blir mer enn 8 timer forsinket for eksempel på grunn av været vil vår reiseforsikring dekke inntil til sammen 5000 for billett og hotell, sier Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige til Dagsavisen.

Øyafestivalen er godt i gang, og torsdag var det til og med solskinn og varme i Oslo.

I andre deler av landet derimot sliter folk fortsatt med de voldsomme konsekvensene av ekstremværet «Hans». Flom, ras, ødelagte bruer og stengte veier og togstrekninger gjør at mange kan ha blitt kraftig forsinket til festivalen, eller rett og slett ikke turt å dra fordi det kan være farlig.

Festivalpass på Øyafestivalen er dyrt. Et ukespass koster nesten 4000 kroner, og i tillegg har mange booket seg hotellrom.

Men disse pengene er altså ikke nødvendigvis tapt dersom «Hans» satte en stopper for osloturen.

Gråsoner

Rysstad understreker atnår det er snakk om vær kan det være gråsoner, og at forsinkelser må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dessuten:

– For eksempel Øyafestivalen varer jo i flere dager. Hvis du kommer over de 8 timene for seint, men likevel får brukt en del av festivalpasset, blir det en fordelingsnøkkel. Du får ikke alle de 5000 i og med at du får med deg en del av festivalen. For andre, som kanskje skal på én konsert de ikke rekker, vil de få dekket hele beløpet, sier han, og legger til:

– Hvis du velger å ikke dra er det annerledes. Det vil ikke dekkes av forsikringa. Men det kan være unntak, særlig nå som det er så mye som skjer med ekstremvær. Vi følger vilkårene våre, og vil være rettferdige og forutsigbare, men vi bruker også sunn fornuft. Det kan dukke opp nye ting som vi ikke har tenkt på.

– Ja, for noen vil det jo rett og slett kunne være farlig å dra på reise nå?

– Ja, det er nettopp den type ting vi må vurdere. Vi må se på hver enkelt sak og finne ut hva som er mest riktig og rettferdig.

[ Den beste maten på Øya 2023 (+) ]

Mange skademeldinger

«Hans» har ført til en travel august for forsikringsselskapene. Ifølge NTB har det kommet inn nærmere 3000 skademeldinger som følge av ekstremværet.

Tryg Forsikring har fått inn totalt 610 skademeldinger etter uværet. Over 520 av disse gjelder skader på bygning og innbo.

– Skadetallene fortsetter å øke, og vi venter mange innmeldte skader også i dag, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg til NTB.

[ En institusjon i britisk pop er tilbake (+) ]