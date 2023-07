En hel regjering skal stilles til veggs

Etter det Dagsavisen forstår, kommer habilitetssaken i Stortinget til å pågå det meste av høsten.

Venstres Grunde Almeland er saksordfører for kontrollsaken mot Jonas Gahr Støres Ap/Sp-regjering. Almeland skal lede det videre arbeidet med saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som torsdag enstemmig besluttet å samle opp habilitetssakene til Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen og Ola Borten Moe til en felles kontrollsak mot hele regjeringen.

Tidsplan og form er ikke helt spikret, men det ligger også an til åpne, muntlige høringer i Stortinget, der statsrådene vil kunne bli kalt inn på teppet til komiteen for å svare på spørsmål. Det samme vil trolig statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), ettersom saken ikke bare handler om habilitetsregler, men også om hans ledelse av regjeringen har vært god nok.

Prosessen kan ende med et mistillitsforslag mot regjeringen Støre.

– I alle saker som går i kontrollkomiteen, så er det den ytterste konsekvensen av en sak. Men jeg registrerer at det er ingen partier som har signalisert at vi er der nå. Konklusjonen på dette vil komme når vi er ferdige med å gjennomgå saken. Vi kommer i alle fall ikke til å konkludere innen Stortinget åpner i oktober, sier Almeland til Dagsavisen.

Grunde Almeland (V) er saksordfører for kontrollsaken i Stortinget. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Grove brudd

Saksordføreren vil ikke utelukke at arbeidet kan resultere i et nytt og klarere regelverk om både habilitet og aksjekjøp. Han presiserer at saken både handler om Støres ledelse og statsrådenes saker, men også om regelverket er klart nok og om det er noe som er galt på systemnivå.

– Grunnen til at vi gjør dette er med bakgrunn i de tre konkrete sakene som har kommet fra denne regjeringen denne sommeren, der vi har sett klare brudd på habilitetsreglene, sier Almeland til Dagsavisen.

– Jeg tror det er veldig vanskelig for folk der ute å forstå at grove brudd på spilleregler for politikere kan skje gjentatte ganger. Da har kontrollkomiteen et ansvar for å gå inn og avdekke hva som har skjedd i de konkrete tilfellene, også på systemnivå. Hvilke regler eksisterer? Hvordan følges de opp i praksis i regjeringen? Med denne gjennomgangen av enkeltsaker og saker på systemnivå skal vi prøve å komme med noen klare svar, som kan gjøre Stortinget i stand til å gjøre noen aktive og konkrete grep som sørger for at denne typen brudd ikke skjer igjen, sier Almeland.

– Det er jo spesielt at en hel regjering blir satt på «tiltalebenken» på denne måten. Det høres ut som om Støre-regjeringen kommer til å bli filleristet av opposisjonen i Stortinget i høst?

– Det er jo ikke særlig rart, med bakgrunn i at det er tre konkrete saker fra nettopp denne regjeringen. Men så er det også sånn at enhver sittende kontrollkomité har et ansvar for å kontrollere den til enhver tid sittende regjering. Vi sier også at vi vil se på praksisen som ligger lenger tilbake i tid. Vi åpner jo derfor opp for å se på tidligere regjeringer, sier Almeland til Dagsavisen.

F.v.: tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i Stortinget. (Torstein Bøe/NTB)

22. juli-kritikken

Jonas Stein, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, er enig i at det ikke er så ofte at en hel regjering må inn på «tiltalebenken» i Stortinget. Men det skjer fra tid til annen i norsk politikk, når saken er stor og alvorlig nok, framhever han.

– Men det er nok en stund siden det har vært en så omfattende sak, sier Stein til Dagsavisen.

Han trekker fram da Jens Stoltenbergs regjering ble stilt til ansvar i Stortinget for manglende beredskap etter terrorangrepet 22. juli 2011, etter 22. juli-kommisjonens knusende kritikk.

– Det ble en veldig omfattende sak, mot en spesiell regjering, og endte med omfattende kritikk av Stoltenberg-regjeringen. Det var nok mye mer dramatisk enn dette. Men dette er nok en sak som kommer til å hefte ved Støre-regjeringen, avhengig av hva som kommer fram under høringer og så videre, sier Stein, som syns en viss «filleristing» fra opposisjonen i høst er helt på sin plass.

– Det er opposisjonens rolle: Å føre tilsyn med og komme med kritikk av regjeringen. Det ville helst sikkert Ap og Sp gjort hvis det var Solberg-regjeringen som hadde slike saker.

– Helt naturlig

Aps fraksjonsleder Frode Jacobsen i kontroll- og konstitusjonskomiteen var først tilbakeholden med å si hva partiet mente om kontrollsaken mot hans egen regjering. Nå er han helt klar:

– Det er helt naturlig at det åpnes kontrollsak, sier Jacobsen til Dagsavisen.

– Jeg tenker ikke på dette som en granskning av regjeringen. Jeg ser det som helt naturlig at Stortinget i lys av de sakene som har vært, har et behov for og ønsker å se nærmere på reglene rundt hvordan habilitet har blitt praktisert, sier han.

– Ap mener selvfølgelig at dagens regjering ikke har noe å skjule, og antar at heller ikke tidligere regjeringer har noe å skjule. Derfor er det viktig å få sjekket ut nå hva som har skjedd, og hvilke feil som er blitt gjort. Dette har vi lave skuldre på, hevder Jacobsen.

– Full åpenhet

Statsminister Jonas Gahr Støre selv forsikrer at han kommer til å stille opp i eventuelle høringer i Stortinget utover høsten. Han sa til NTB torsdag at han ønsker full åpenhet om habilitetsrotet i regjeringen.

– Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har en svært viktig funksjon i vårt demokrati, og jeg kan forsikre om at regjeringen vil stille opp og svare på spørsmålene som komiteen har, både om sakene og om regler og retningslinjer, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en e-post til NTB.

