Trist sorti

Onsdag formiddag er det annonsert ekstraordinært statsråd. Det er ventet at landet skal få ny kultur- og likestillingsminister etter at Anette Trettebergstuen måtte trekke seg i forrige uke.

Bakgrunnen er hennes egenrådighet og habilitetsproblemer knyttet til utnevnelsene av flere gode venner til ulike posisjoner. Statsminister Jonas Gahr Støre fikk to habilitetssaker i fanget samtidig, og han mener Trettebergstuens sak er mer alvorlig enn nestleder og kunnskapsminister Tonje Brennas. Kulturministeren hadde ikke lenger sjefens tillit.

Den som blir ny kulturminister, har store sko å fylle

At sakene nådde offentligheten så likt i tid, tok av mye press på Brenna. Trettebergstuen på sin side kunne kanskje overlevd i sin posisjon var det ikke for at Brennas habilitetsspørsmål allerede hadde fylt begeret. Trykket måtte utløses. Til sammen var sakene for vonde for regjeringen, og Trettebergstuen måtte betale prisen.

Trettebergstuens sorti var nødvendig, men det er likevel synd. For Norge mister en svært kompetent, en uvanlig kompetent, kultur- og likestillingsminister, med ansvar for en stor portefølje innen kultur, medier, idrett og frivillighet. Det hører med til sjeldenhetene at landet har en statsråd på denne posten med så stor politisk og parlamentarisk erfaring, og det i kombinasjon med å være en dedikert kulturpolitiker. Dem er det ikke mange av på toppnivået i politikken. Men nettopp derfor er hennes feilvurderinger så graverende.

Kulturlivet jublet da hun ble utnevnt høsten 2021, hun var da det mest naturlige valget i norsk politikk, og har grunn til å gråte nå. Norge har mistet en sterk og handlekraftig kulturminister, og det skeive Norge har mistet en markant frontfigur. Men Trettebergstuen fortsetter på Stortinget for Hedmark, og beholder sin plass i Arbeiderpartiets sentralstyre som partiets kvinnepolitiske leder.

Den som blir ny kulturminister, har store sko å fylle. For regjeringen er det viktig å opprettholde kvinneandelen samtidig som den har gjort en for dårlig jobb med å representere landets minoriteter. De funksjonshemmede, landets kanskje største minoritet, har vært på banen med sine forventninger om representasjon, og det skeive Norge har altså mistet sin spydspiss. Kravene er mange til Støres valg, men vi går ut ifra at landets neste kulturminister ikke er en hvit mann.

