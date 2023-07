Kontrollsak mot regjeringen er en god start

Torsdag besluttet en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité å åpne kontrollsak om habilitet mot regjeringen. Dette er en nødvendig konsekvens av at tre statsråder i Støre-regjeringen i løpet av kort tid har måtte innrømme brudd på habilitetsregelverket.

I forkant av komitémøtet var det først Høyre, Venstre og Frp som varslet støtte til en kontrollsak. Dette var nok til å starte en undersøkelse, fordi det bare kreves støtte fra en tredel av komiteens medlemmer.

Det er likevel positivt at en enstemmig komité nå stiller seg bak forslaget. At også representanter fra regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet innser nødvendigheten av en kontrollsak, er tillitvekkende, selv om det strengt tatt bare skulle mangle.

Mange spør seg nok om det finnes flere habilitetssaker som ennå ikke er avdekket.

De tre sakene med habilitetsbrudd involverer statsråd Tonje Brenna (Ap), avgått statsråd Anette Trettebergstuen (Ap) og den snart avgåtte statsråden Ola Borten Moe (Sp). Kontrollsaken vil være én samlet undersøkelse av disse tre sakene. Dette «fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene», sier kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK.

De tre sakene er hver enkelt statsråds eget feilgrep og ansvar. Det er likevel god grunn til å spørre om det også er svakheter i systemet når det avdekkes tre habilitetsbrudd på så kort tid. Mange spør seg nok også om det finnes flere habilitetbrudd som ennå ikke er avdekket.

Opprullingen av pendlerboligsakene har bidratt til at politikerne gås nøyere etter i sømmene. Det er på sin plass. Man skal likevel være forsiktige med å slå fast at klønete habilitetshåndtering er noe nytt og særegent for den sittende regjeringen.

Under Solberg-regjeringen var det flere saker som offentligheten trolig ville sett på som mer alvorlige i dagens lys. SV har tatt til orde for å granske også forrige regjering, og Rødt vil gjennomgå praksisen over tid. Vi støtter et slikt initiativ.

I første omgang blir det kun kontrollsak mot regjeringen. Det er uansett en god start. Stortinget, og ikke minst folket, må få klarhet i om regjeringens regelverk og rutiner for habilitet er gode nok. Sommerens skandaler tyder på at de ikke er det.

I så fall må regelverket klargjøres, og rutinene strammes inn. Dette er såre nødvendig for å kunne gjenreise tilliten til våre politikere.

