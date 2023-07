Muhammad ble drept: – Ord kan ikke beskrive hvordan familien har det

– Det var jeg som anbefalte ham studier i Norge, det var jeg som hentet han fra flyplassen første dagen og det var jeg som sendte han tilbake i en kiste til Pakistan, forteller Faisal Fiaz til Dagsavisen.

Fiaz er fetteren til Muhammad Muneeb (27). Fiaz kom selv til Norge for elleve år siden, som student.

I starten av juli ble Muneeb drept på Vestli i Oslo. En mann i 40-årene er siktet for drap og varetektsfengslet i fire uker. Muneeb bodde i et bofellesskap med mannen.

– Muneeb fortalte meg om alt som skjedde i livet hans. Jeg fungerte som en storebror og veiledet ham i stort og smått. Han fortalte meg aldri at det var noen konflikter i bofellesskapet. Hadde det vært det, så hadde han fortalt meg om det, ifølge Fiaz.

Forsvareren til den siktede, Gunhild Bergan ved Elden advokatfirma, vil foreløpig ikke kommentere saken.

Faisal Fiaz kom selv som student i Norge og anbefalte fetteren sin Muhammed Muneeb om å gjøre det samme. (Hina Aslam)

Drømmen om Norge

Dagsavisen har vært i kontakt med familien til Muhammad Muneeb, eller Ahmed som foreldrene gjerne kalte ham, i Pakistan. De ønsker at Fiaz uttaler seg på vegne av familien. Politiet bekrefter overfor Dagsavisen at familien ikke har noe imot at Muneebs navn og bilde offentliggjøres. Foreldrene har fått lese Fiaz’ historie og godkjent at den fortelles.

– Muneeb var en toppstudent i Pakistan. Han fikk flere stipender, blant annet fra Kina og Tyrkia. Moren hans ringte meg for råd, og jeg anbefalte studier i Norge siden jeg hadde gjort det samme, men nå angrer jeg på det. Dette er jo verdens fredeligste land, der ingen snakker høyt til hverandre engang. Jeg klarer fortsatt ikke å tro at det som skjedde, har skjedd, sier Fiaz.

Muneeb hadde akkurat blitt ferdig med masterstudium i elektroingeniør ved universitet i Sørøst-Norge.

– Han var så glad da han var på besøk hos oss sist. Du kunne se det på ham. Han lo og fniste av det meste den dagen. Og tullet med at nå vil sikkert moren hans begynne å mase om at han må gifte seg siden han var ferdig med studiene sine, forteller Fiaz.

[ Vestli-drapssiktet fengslet i fire uker ]

Muhammad Muneeb sammen med fetter Faisal Fiaz. Begge ønsket å studere i Norge. (Privat)

Fikk telefon fra ambassaden

Dagen etter drapet ringte Muneebs foreldre til Fiaz. De fortalte at de hadde fått en telefon fra den norske ambassaden med beskjed om at de snart kom til å bli oppringt fra Norge, og at de burde svare. Mens foreldrene ventet på å bli oppringt, forteller Fiaz at de ble bekymret og ringte ham for å finne ut om alt var bra med sønnen.

– Pappaen til Muneeb ringte meg med en gang. Når en ambassade ringer så er det jo noe alvorlig, forteller Fiaz.

Han bestemte seg for å dra til bofellesskapet der Muneeb bodde. Han ringte på, men ingen åpnet døra. Til slutt ringte han på hos naboen.

– Det var han som fortalte meg at det har vært en hendelse der noen ble drept. Jeg ringte en jeg kjenner som jobber på ambassaden, og det var han som fortalte meg om Muneeb. Jeg ble sjokkert. Verden ble snudd opp ned, forteller Fiaz.

Detaljene om hva som hadde skjedd, fikk han fra politiet senere.

– Jeg skjønte ikke hva jeg skulle gjøre. Hadde det vært slik at han hadde vært utsatt for en ulykke så er det på en måte begripelig, men en slik hendelse klarer man bare ikke akseptere, forteller Fiaz.

27-åringens drøm var å jobbe i Norge. Han hadde allerede en deltidsstilling ved Cafe Skansen i Oslo.

Daglig leder ved Cafe Skansen, Marie Berrefjord har ikke jobbet lenge med Muneeb, men sier at han gjorde inntrykk på både henne og andre kolleger.

– Vi hadde personalmøte tidlig på mandag, der Muneeb var til stede. Senere på kvelden skulle han jobbe men han dukket aldri opp, sier Berrefjord.

Neste dag dukket heller ikke Muneeb opp på jobb, derfor ringte hun Fiaz og fikk høre hva som hadde skjedd.

– Folk reagerer forskjellig, jeg tror de fleste var i sjokk. Mange beskrev han som en som alltid hjalp til, snill og en som hadde så dårlig humor at det ble morsomt, forteller hun.

[ Våpentrøbbel for Ukraina: – Hele Vesten ble fullstendig tatt på sengen ]

Trodde sønnen var trygg i Norge

Tilbake i Pakistan sitter igjen en mor, en far, to brødre og en søster, uten en sønn og en bror.

– Hvordan har de det?

– Jeg er daglig i kontakt med dem. Ord kan ikke beskrive hvordan de har det. Foreldrene i Pakistan har trodd at sønnen deres ville være trygg i Norge. De hadde aldri en tanke om at en slik hendelse kunne skje i Norge. Ord klarer ikke å formidle sorgen vi alle opplever, forteller Fiaz.

Han sitter igjen i Norge og angrer på at han anbefalte fetteren å komme til Norge. Fiaz forteller at han og familien ønsker åpenhet rundt det som skjedde.

– Hvorfor skjedde det med vår snille Muneeb? Jeg ønsker rettferdighet for ham.

Noen timer etter at politiet friga liket, ble Muneeb sendt tilbake til Pakistan. Etter islamsk skikk ble han gravlagt så fort som mulig.

– Det var jeg som anbefalte han studier i Norge, det var jeg som hentet han fra flyplassen første dagen og det var jeg som sendte han tilbake i en kiste til Pakistan, ifølge Fiaz.

[ Slagordet «Nå er det vanlige folks tur» er gjemt bort ]

Etterforskningen pågår for fullt

Det var en nabo som meldte fra om bråk 3. juli i år.

– Her fant vi en kar som var veldig blodig og trengte livreddende førstehjelp. Det ble gjennomført, men dessverre sto ikke livet hans til å redde, sa innsatsleder Tore Barstad til VG.

Politiadvokat Kari Kirkhorn i Oslo politidistrikt forteller til Dagsavisen at etterforskningen pågår for fullt. Det gjenstår fortsatt avhør av vitner, og svar på kriminaltekniske undersøkelser.

På dette tidspunktet vil ikke politiet si mer om den siktede utenom at han er en norsk statsborger og er ikke tidligere kjent for politiet.

– Per nå kan politiet opplyse om at begge bodde i et bofellesskap på adressen, sier Kirkhorn.

Siktede har forklart seg for politiet og har knyttet seg til handlingen.

Muhammad Muneebs drøm var å jobbe i Norge. (Privat)

[ Vi nærmer oss det som var stresstesten. Det skulle ingen ha trodd ]

[ Småbarnsmor: – Vitensenteret er ikke drømmeferien ]