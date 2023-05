Nora vil ikke svare på mail etter jobb: – Jeg er en quiet quitter, men ikke lat

Gjør det som står i stillingsbeskrivelsen din, men ikke mer enn du må. Så drar du hjem.

Slik beskrives ofte trenden «quiet quitting».

I fjor sommer la en amerikansk ingeniørstudent ut en TikTok-video, der han forklarte at han ikke ønska å vie livet sitt til stress og overprestering.

Siden eksploderte det på sosiale medier. Emneknaggen #quietquitting har til nå nærmere 600 millioner visninger på TikTok.

Her hjemme har trenden blant annet blitt kritisert for å ikke passe inn i et allerede godt regulert arbeidsliv.

– Det har et ufortjent dårlig rykte. Mange godt voksne mener det bare er latskap. Jeg mener det heller handler om sunn grensesetting.

Det sier 23 år gamle Nora Berntzen til podkasten Rørsla.

Berntzen er halvveis i en mastergrad og jobber i tillegg deltid som journalist. For henne har «quiet quitting» blitt en viktig del av hverdagen.

– Jeg blir stadig bedre og prøver å stille meg selv spørsmålet om dette er noe jeg må, eller om det kan vente.

Hun forteller at hun øver seg på å legge vekk telefonen og ikke svare på jobbmailer.

Berntzen mener trenden hjelper unge til å sette sunne grenser for seg selv i en tid der mange kjenner et stort press på å prestere i jobbene sine.

– Jeg bidrar til fellesskapet hvis jeg kommer på jobb og er godt uthvilt. Jeg er ikke lat, men gjør jeg akkurat det jeg skal – og jeg gjør det så godt jeg kan. Det er fordi jeg får puste på fritida, forklarer Berntzen.

Hun mener vi har skapt en kultur der unge arbeidstakere alltid føler at de må være på tilbudssiden, selv om arbeidsgiver egentlig ikke krever det.

– Det går ofte greit å si nei. Selv har jeg fått positiv respons når jeg har sagt nei til å jobbe. Det er jo ikke noe jeg ønsker å bli overraska over.

Bertzen legger til:

– Jeg synes trenden fortjener en bedre diskusjon enn hva den har fått.

Hva er «quiet quitting»?

Den mest brukte definisjonen går ut på å gjøre kun det som står i stillingsbeskrivelsen, men ikke å yte ekstra eller overprestere på jobb.

Trenden dukket opp for første gang i USA sommeren 2022. I kjølvannet av koronapandemien kritiserte unge amerikanere en arbeidskultur som bar preg av stress og overprestering, der få fikk betalt for det arbeidet de faktisk la inn.

Trenden deles ofte i to, hvor den første delen handler om at du emosjonelt har slutta i jobben din. Du leverer med kvalitet, men innenfor arbeidstid og det som er dine avgrensa arbeidsoppgaver. Du gjør ikke mer enn det du får betalt for. Du har ofte mistet din indre motivasjon for jobben. En emosjonell avkobling er ikke valgfritt.

Del to handler om å sette grenser og finne en balanse mellom jobb og fritid, såkalt «work-life-balance». Dette er noe du velger.

