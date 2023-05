Arbeidsgivere slipper fortsatt unna med lønnstyveri: Her er SVs nye forslag

Det er rekordmange saker om mulig lønnstyveri hittil i år.

– Kapasiteten er sprengt, sa samfunnsøkonom Natasza Katarzyna Bogacz i hjelpeorganisasjonen Caritas nylig.

Alarmen fikk SV-politiker Freddy André Øvstegård til å reagere. Han ble nylig leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Det er en skam for norsk arbeidsliv at lønnstyveri får bre om seg. Det er grov utnyttelse av arbeidsfolk, som vi ikke kan godta, sier Øvstegård til FriFagbevegelse.

Lønnstyver slipper straff

Lønnstyveri kom inn i straffeloven i fjor, men ingen saker har havnet i domstolen. Ingen arbeidsgiver er dømt for lønnstyveri etter de nye lovbestemmelsene.

Politiet mangler trening i saker om lønnstyveri, mener advokat Gunhild Vehusheia.

De som søker hjelp hos Caritas, forteller at det å anmelde ikke er til stor hjelp for dem. De er skuffet over politiet.

Leder Freddy André Øvstegård i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget sier at politikerne må sørge for at det er ressurser og prioritet til å følge opp arbeidslivskriminalitet både hos politiet og andre instanser.

Kommer med nye tiltak

SV og Stortinget er tett på saken, forsikrer komitéleder Øvstegård.

Han opplyser at komiteen han leder nettopp har ferdigbehandla et forslag som skal opp i Stortinget den 1. juni.

– SV har sikra flertall for noen nye tiltak som skal styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Det er en samlet komité som står bak.

Øvstebø trekker fram to punkter som de viktigste i forslaget. For det første:

• Stortinget ber regjeringen sørge for at a-krimsentrene prioriterer operative kontroller, sanksjonering og etterforskning

– A-krimsentrene må få ressurser og rammer til å komme ut, avdekke det som skjer, etterforske det og sanksjonere det. Det er helt avgjørende for at man faktisk kommer til bunns, at man oppdager at dette skjer, sier Øvstegård.

Det andre han trekker fram er dette:

• Stortinget ber regjeringen sørge for at a-krimsentrene har en plan for samarbeidet med ikke-statlige aktører som er tett på ofrene for arbeidslivskriminalitet

Her viser Øvstegård til Fair Play-gruppene.

– Vi trenger grasrotarbeidet i arbeidslivet for å lykkes med å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Høyre, FrP og Rødt vil ha andre tiltak

I arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ville et mindretall av Høyre, FrP og Rødt ha andre tiltak. Blant annet en samlet strategi mot arbeidslivskriminalitet på tvers av samtlige relevante departement, hvor også økonomisk kriminalitet inngår.

Komitéleder Øvstegård i SV kommenterer dette på denne måten:

– Vi fikk innspill fra dem som organiserer folka i virksomhetene og organisasjonene som jobber med dette. Innspillene derfra tilsa at de tre forslagene som kun mindretallet fremmer, ikke er de viktigste tiltakene å gjøre nå.

Politikerkrangel om lønnstyveri

Skal staten overta pengekravet til ansatte som opplever lønnstyveri fra bedrifter som blir slått konkurs? Ja, mener Høyre.

Ap på sin side peker på den allerede eksisterende lønnsgarantiordningen som Høyre-regjeringen kuttet gjennom åtte år.

FriFagbevegelse har spurt Freddy André Øvstegård om han støtter forslaget fra Henrik Asheim i Høyre om at staten bør betale for lønnstyveri.

– Jeg kan se både fordeler og ulemper med forslaget. Jeg kan ikke ta stilling til det på stående fot, svarer Øvstegård.

