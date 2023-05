Omstridt diamant fjernet fra Camillas krone

Kort etter at dronning Elizabeth II gikk bort 8. september, begynte ordet «Koh-i-noor» å trende på indisk Twitter. Det var en referanse til en av verdens mest berømte edelstener: Koh-i-noor-diamanten – som også har gitt opphav til ordtaket juvelen i kronen.

«Hvis kongen ikke kommer til å bruke Kohinoor, gi den tilbake» skrev en.

En annen sa at diamanten ble stjålet av britene, som «skapte rikdom fra død, hungersnød og plyndring».

En forbannelse

Koh-i-noor, eller Lysets fjell, har lenge vært gjenstand for en krangel mellom India og den tidligere koloniherren Storbritannia. Diamanten ble funnet i indiske gruver for tusenvis av år siden. Ifølge hinduistisk tro ble den æret av guder som Krishna - selv om den så ut til å bære en forbannelse, hvis eiernes hell var noe å gå etter, skriver The Smithsonian, som har gått i dybden for å finne ut mest mulig om verdens mest omstridte diamant.

Stjålet juvel

Diamanten, som lenge prydet dronning Marys krone fra 1911 ble først ble beslaglagt av Det ostindiske kompani i 1849 og angivelig gitt til dronning Victoria. Den har lenge vært gjenstand for en kontroversiell krangel mellom Storbritannia og dets tidligere koloni India. Mens den indiske regjeringen tidligere sa at diamanten var en gave fra Maharaja Duleep Singh – en 11 år gammel keiser av sikhene – hadde en kvinne angivelig blitt fengslet av britene og tvunget til å gi fra seg rettighetene til juvelen.

Koh-i-noor-diamanten, eller "lysets fjell", innfattet i malteserkorset på forsiden av kronen som ble laget for Storbritannias avdøde dronningmor Elizabeth, ses på kisten hennes, sammen med hennes personlige fane, en krans og en lapp fra datteren, dronning Elizabeth II, da den ble trukket til Londons Westminster Hall i dette arkivbildet fra 5. april 2002. (ALASTAIR GRANT/AP)

Siden da har Koh-i-noor vært blant de britiske kronjuvelene, men regjeringer i Iran, Afghanistan, Pakistan og India har alle gjort krav på den sagnomsuse diamanten.

Dronning Elizabeths mor Mary bar kronen ved sin kroning i 1937 og senere ved Elizabeths kroning i 1953. Men under kroningen av kong Charles er det dronning Camilla som bærer kronen som har vært prydet med den omstridte diamanten. Ifølge The Guardian er det en modifisert versjon av dronning Marys krone, uten den indiske juvelen. At Camilla har valgt den bort er en tilsynelatende anerkjennelse av den diplomatiske følsomheten rundt den 105 karat ovale juvelen.

Minner fra kolonitiden

Mens noen ser på gesten som et velkomment skritt til forsoning om fortiden, har andre oppfordret Storbritannia til å returnere Kohinoor-diamanten til India. Time Magazine har gjengitt flere kommentarer fra Twitter:

– Det føles som et stort skifte at Koh-i-noor ikke kommer til å bli brukt i kroningen. Men når skal man slutte å tro at myten om at diamanten var en gave? lyder en tweet.

En kronikk i The Indian Express kalte Camillas beslutning en distraksjon fra det større spørsmålet om hvordan kolonialismen ranet landet. Medlemmer av det regjerende Bharatiya Janata-partiet i India har sagt ifra at bruk av kronjuvelen i Camillas kroning ville bringe tilbake «smertefulle minner fra kolonitiden». I stedet er Camillas krone blitt omgjort med biter av diamanter fra den avdøde dronningens personlige smykkesamling, men som også er kontroversielle siden de er utvunnet i Sør-Afrika.

