Tror kong Charles får en umulig oppgave

Rasisme, utroskap, arroganse. En dysfunksjonell familie. Og imperiet som smuldrer bit for bit. Hva slags konge blir Charles og er han mann nok av sin tid til å få folkets støtte? Meningsmålingene spriker. Universitetslektor og Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg tror den nykronede kongen står foran en vanskelig oppgave.

– Historien om det britiske imperiet rommer mye mistro om maktovergrep og anakronismer som alt sammen er uløselig forbundet med monarkiet, sier Bratberg til Dagsavisen.

Britain Coronation Har ventet på jobben i mange år, men nå er han endelig konge. (Dan Kitwood/AP)

Bortimot umulig

Bratberg har skrevet flere bøker om britisk politkkk og kultur. Han minner om at å være konge av Storbritannia er en utfordring som ikke kan sammenlignes med kongelige roller i for eksempel Skandinavia, fordi vi ikke har den samme historien.

– Britenes monarki gjelder både ute i verden og hjemme, og rollen kong Charles bærer handler dermed både om gammlet verdensherredømme og om tiltro i folket samlet i ett og samme sveip. Med dronning Elizabeth kunne britene på et vis akseptere det. Det var en annen tid. Hvordan de skal få det til å gå opp i dag skal gudene vite. Det er bortimot en umulig oppgave, sier Bratberg.

Øivind Bratberg. Universitetslektor. Institutt for statsvitenskap. (Mimsy Moller)





En ny tid

Da Elizabeth ble kronet til dronning i 1953 opplevde britene det som starten på en ny era. Øivind Bratberg tror ikke kroningen av Charles opplevdes på samme måte.

– Selve kroningen av Elizabeth sprang ut av en sorgprosess over hennes fars som døde brått og tidlig og samtidig ga det en følelse av at her var man ved starten på noe nytt. Og bak henne sto et nasjonalt kollektiv som var klare til å dytte henne i gang. Likeledes opplevdes dronningens død som en kolossal følelse av avslutning. Er era var over. Jeg tror ikke mange har den samme sterke fornemmelsen at man er ved starten på en ny tid med Charles tid på tronen, men snarere en følelse av at hvordan skal nå dette gå.

Men hvorvidt britene er misfornøyde nok med monarkiet som styreform til å avvikle det er Bratberg usikker på.

– Jeg vil ikke si at det er en sterk misnøye, men en manglende kollektiv fortelling om at dette er stort, vakkert og fremtidsrettet. Det har jo heller ikke vært mye forhåndsbestemt halloi foran kroningen, sier Bratberg.

Britain Coronation Preparations Kong Charles er blitt karakterisert som «sjarmerende», «morsom» og «snill». (Toby Melville/AP)

Forsøk på folkelighet

Miljøengasjement. Gjenbruk. Åpenhet om monarkiets slavehistorie. Kutting av kostnader. Kong Charles har markert seg på en rekke områder som viser at han følger med i tiden.

– Er det bevis nok for at han er en mann av sin tid?

– Selve slankingen av familiemedlemmer som skal ha kongelige plikter tror jeg er uunngåelig for å tilpasse institusjonen og husholdet til vår tid, både symbolsk og materielt. Men det blir noe selvbekreftende ved det også, ved at han innser at hans rolle er mer innskrenket enn det Elizabeths rolle har vært, sier Øivind Bratberg.

– Monarkiet krymper med imperiet for å ha livets rett, det kan ikke være så stort og blendende, men mer profesjonelt og målrettet. Men det svarer fortsatt ikke på hva hans ansikt utad skal være og hva slags legitimitet det skal bygge på.

Bratberg peker også på kong Charles’ utfordring som religiøst overhode.

– Han skal være en «defender of the faith», altså en troens mann – men ikke bare som den anglikanske kirkens overhode. En kan spørre seg hva det betyr, om det har noen substans i praksis. Egen tro og andres tro er viktige pilarer i det britiske samfunnet. Men hva slags retning kan han gi det bortsett fra det rent prinsipielle, altså at man vet han er både religiøs og tolerant? undrer han.

– Det fungerte for dronning Elizabeth?

– Det som fungerte for Elizabeth var autoriteten. 70 års kontinuitet der alt liksom bare rullet videre. Nå er det en så sterk opplevelse av oppbrudd at uansett hva Charles velger å gjøre så starter han med å bygge et nytt monarki, og å gjøre det på 2020-tallet er en dønn vanskelig jobb.

Telter i to netter for å se kroningen (Åsne Gullikstad)

Morsom og snill

Kong Charles har markert seg med interesser for økologi, klima og miljø, britisk design og gjenbruk. Tidligere i år ble han oppført på Time Magazines liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i 2023, en plass han fikk av britiske Vogues redaktør Edward Enninful. Ifølge Mail Online karakteriserte Enninful kongen som «sjarmerende», «morsom» og «snill».

Kong Charles III i samtale med statsminister Rishi Sunak og moteskaper Stella McCartney på Buckingham Palace i 2022 (JONATHAN BRADY/AFP)

Edward Enninful, som er en venn av Meghan Markle, tidligere homoaktivist og ambassadør for organisasjonen The Prince’s Trust, sa han var imponert over hvordan denne organisasjonen hjalp folk han kjente inn i arbeidslivet da han var barn og bodde i en kommunal bolig i Vest-London. Redaktøren som har gjort magasinet Vogue woke, fikk passet påskrevet i media av sine fans etter å ha rost Windsor-familien opp i skyene.

Ubehagelig

Kong Charles vært åpen for å ta opp ubehagelige deler av monarkiets historie. 6. april i år ble det klart at han ga forskere full tilgang til de kongelige arkivene for å granske forholdet mellom det britiske monarkiet og slavehandelen på 1600- og 1700-tallet, ifølge BBC. Ifølge Buckingham Palace tar kong Charles tar saken dypt alvorlig og forskningen utføres av Universitetet i Manchester i samarbeid med Historic Royal Palaces.

– En rolle man kunne håpe på at Charles ville fylle, er å bidra til forsoning og felles forståelse som er noe man har et enormt behov for. Det er så mange brudd i det britiske fellesskapet som skriver seg fra Brexit og en lang rekke politiske skandaler, til de økonomiske vanskene landet står i akkurat nå, sier Øivind Bratberg.

Britain Royals Kongen sammen med tvjournalisten Fearne Cotton og redaktøren for britiske Vogue, Edward Enninful, under en prisutdeling arrangert av Prince's Trust Awards i St James's Palace i 2021. (Tim P. Whitby/AP)

– Andre stikkord omkring Charles er økologi og klima og forståelsen av det, hvor han konsistent har hatt et verdisett som mange unge deler. Det er et godt utspring for en felles forståelse for hvor man skal, som er lett å sympatisere med og kanskje kan bygges videre på, sier Øivind Bratberg. Han synes likevel ikke dette er nok til å kalle Charles for en moderne monark.

– Uansett hva man måtte mene om kong Charles, så er han ikke tidsmessig. Han kan vanskelig være det i det alder av 74, med masser av kontroverser bak seg både når det gjelder hans person og den institusjonen han bærer. Han har bevisbyrden på sine skuldre, sier Bratberg.

Foran Buckingham Palace fredag kveld.

Kontroversene

Lenge var prinsesse Dianas død og Charles’ forhold til Camilla det mest skandaløse i familien Windsor. I dag blekner det i forhold til bruddet med Harry og Meghan, påstander om rasisme, intern lefling med media og alt som kom fram i Harrys oppvaskbiografi «Spare». Og toppen av bunnen: overgrepsanklagene mot prins Andrew.

Britain Royals Kunne blitt selve reklameplakaten for et moderne monarki, men sånn ble det ikke: Meghan og Harry. (Peter Dejong/AP)

– Harry og Meghan var som en reklameplakat for et moderne monarki i multikulturelle Storbritannia. Og så gikk det åt skogen, var dette en forspilt sjanse for kong Charles å vise at han følger med i tiden?

– Det var i hvert fall noe man inderlig ville ønsket skulle fungere, sier Øivind Bratberg, men vil ikke spekulere. At det er ekstra tøft for kvinnene i den britiske kongefamilien er uansett hevet over enhver tvil. De følges med falkeblikk og det skal ikke mer til enn feil skohæl eller neglelakkfarge før det blir oppstuss, langt mindre om de skulle oppføre seg i strid med protokoll. Mye kom frem under avdøde prinsesse Dianas famøse tv-intervju med BBC i 1995, en tråd Harry plukket opp i sin selvbiografi.

Britain Coronation Garden Party Få kvinner har vært mer forhatt i Storbritannia enn Camilla Parker Bowles, nå dronning Camilla. (Yui Mok/AP)

Camilla Parker Bowles

Hun er Charles’ livs kjærlighet, hans fortrolige siden de var unge og hans kone gjennom 17 år. Og nå er hun hans dronninggemalinne. Offentligheten har blitt vant til å se Camilla ved sin manns side ved viktige nasjonale og internasjonale begivenheter og feiringer, men i følge venner av Camilla som har uttalt seg til BBC har har hun innrømmet at det har vært langt fra lett.

Få kvinner har blitt så offentlig utskjelt som Camilla Parker Bowles. Lenge var hun var «den andre kvinnen» i århundrets ekteskapsbrudd, og ble stadig sammenlignet med Diana, prinsessen av Wales. Da Camilla valgte å si ja til Charles, snudde hun opp ned på livet sitt. I årevis ble hun jaget av pressen, hennes karakter og utseende ble nådeløst angrepet. Men hun red stormen av og har i følge mange gradvis klart å befeste sin posisjon som det høyeste kvinnelige medlemmet av kongefamilien.

– Hva slags forhold har britene til Camilla i dag?

– Den rollen hun har opparbeidet seg er nok litt på armlengdes avstand fra britisk samfunnsliv, og helt nødvendig for å kunne oppnå den legitimiteten hun nå har. Det har vært et stort steg opp og nok en vanskelig oppgave, for det er ikke mye som er blitt lagt til rette for henne i britisk offentlighet, sier Øivind Bratberg.

The Mall i London fredag kveld.

– You are not a queen

Fra nå vil Camillas offisielle tittel være dronning. Det har i følge britiske journsalister vært drøyt å svelge for mange, ikke bare vanlige briter, men også medlemmer av kongefamilien. Ikke minst har prinsesse Anna gjort seg noen kritiske tanker. I følge the Mirror skal hun ha konfrontert sin svigerinne åpent under en kroningsmiddag om den nye tittelen.

– Du er ikke dronning, du er dronninggemalinne, skal Anna ha sagt, i følge en av de kongelige skredderne som avisen har snakket med.

– Er Camilla fortsatt mislikt og sterkt forbundet med bruddet mellom Charles og Diana?

– Jeg tror hun har oppnådd en viss anerkjennelse etter hvert, men at folket også har en reservert holdning til henne. Jeg tror ikke kongen kan regne med særlig drahjelp fra henne i å bygge opp etos og jubel omkring kongeparet, sier Øivind Bratberg.

