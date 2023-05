Monarkiets juveler: - Ganske blodig bakgrunn

---

Hvem: Trond Norén Isaksen (41)

Hva: Historiker og ekspert på monarkiets historie.

Aktuell: Har skrevet boka «Ingrid Alexandras arv», om kongefamiliens tiaraer og kvinnene som har båret dem.

Kongefamilien i Norge har tilgang på 17 diademer (hodesmykker). Hvilket har den mest spesielle historien?

– Smaragdene har en lang og dramatisk historie, men det som er nytt i denne boken er et stort diamant-diadem som tilhørte keiserinne Joséphine av Frankrike. Hun var Napoleons store kjærlighet, og tipptipptipptipptipp-oldemor til prinsesse Ingrid Alexandra. Diademet er veldig spesielt, fordi Joséphine er en legende og smykkene hennes er prestisje. Derfor er det veldig spennende at det går en direkte linje mellom henne og Ingrid.

Dronning Sonja iført et av de elste diademene i kongefamiliens eie, som lenge har blitt kalt «Désirées diamantdiadem». Bildet t.v er tatt i 1970. Bilder t.h er fra 2007. (NTB )

Hvilket av diademene liker du best?

– Jeg er glad du spør om det, for det er nettopp dette store diamant-diademet. Det er i ren empirestil og veldig vakkert, og så er det enda mer spennende siden det har tilhørt keiserinne Joséphine. Grunnen til at jeg har skrevet boken er at det ikke bare handler om smykkene, men også kvinnene og deres historie som har blitt ført i arv.

Kong Charles krones denne helgen, så vi må snakke om England. Kan vi knytte noen av de norske juvelene dit?

– Ja, det er flere. Et eksempel er diademet med malteserkors, som ble laget for dronning Alexandra av Storbritannia. Hun var moren til Maud, Norges dronning fra 1905. Noen av dronning Alexandras smykker har endt opp i Norge. Blant annet diademet med malteserkors, samt en kroneformet tiara med turkiser. Det er en ganske stor britisk arv i de norske juvelene, men det er også smykker fra blant annet Sverige, Danmark, Nederland og Brasil.

Det er kronprinsparet som kommer til å representere Norge under kroningen. Hva lags smykker tror du Mette-Marit kommer til å ha på seg?

– Ifølge de som har sett invitasjonene, skal det ikke benyttes tiaraer til denne kroningen. Hvis det stemmer kan ikke Mette-Marit bruke smaragddiademet som har blitt båret ved tre britiske kroninger. Hvis jeg hadde vært henne hadde jeg spurt dronningen om å få låne halskjedet, brosjen eller øredobbene som er en del av smaragdsmykkesettet. Det er mitt forslag.

Dronning Sonja iført smaragddiademet i 2016. (Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.)

Hvorfor kan de ikke gå med tiaraer?

– Det er vanskelige tider i Storbritannia, så de prøver antakeligvis å gjøre kroningen litt enklere og mer moderne. Det ser ikke så bra ut hvis de gjør kroningen veldig overdådig, samtidig som folket sliter. I tillegg er det invitert mange flere «vanlige folk», ikke bare kongelige og adelige. Dette er en annen type gjester enn tidligere, og de har gjerne ikke gallakjoler og tiaraer.

Hva kommer dronning Camilla og prinsesse Kate til å gå med, og hva vil være betydningen av det?

– Camilla kommer til å bære en kjole som er designet av Bruce Oldfield, og hun blir kronet med dronning Marys krone. Hun vil også gå med kroningshalskjedet, som har store diamanter. Den ene dronningen etter den andre har båret dette halskjede i kroningen sin. I tillegg finnes det noen øredobber som har blitt brukt av mange dronninger, men Camilla har ikke hull i ørene. Det er vanskeligere å si noe om hva Kate vil gå med, men The Times kom med ubekreftede opplysninger om at hun kommer til å ha blomster i håret.

Vi vet at det er omstridte historier bak noen av juvelene. For eksempel ønsker India å få tilbake Koh-I-Noor diamanten, som er satt i en britisk krone. Er det andre kongelige juveler som har kontroversielle historier?

– Ja, det er mange, fordi flere kommer fra land som Storbritannia koloniserte. Til kroningen har Camilla bestemt seg for at hun ikke skal bruke dronningmorens krone med Koh-I-Noor diamanten. I dronning Marys krone, som hun skal bruke, skal det settes inn to biter av det som kalles for «Cullinandiamanten», som ble funnet i Sør-Afrika. Deler av diamanten finnes også i en av kronene til kong Charles, og i septeret han skal bære. Flere i Sør-Afrika mener at diamantene burde vært levert tilbake. I tillegg skal dronningen bære et septer laget av elfenbein, som også er kontroversielt. Prins William er motstander av alt laget av elfenbein og mener det bør ødelegges. Det kan sies at det er ganske blodig bakgrunn for mange av de juvelene og regaliene som skal brukes.

Dronning Elizabeth II av Storbritannia iført dronningmorens krone. (ADRIAN DENNIS/AFP)

Burde de bruke disse juvelene?

– Det er det vanskelig å svare på. Historien endrer seg ikke ved å slutte å bruke dem, men det finnes også gode argumenter for å gi tilbake gaver som er gitt under tvang eller press.

Er det på grunn av den kontroversielle bakgrunnen at Camilla har valgt å ikke bruke dronningmorens krone?

– Det er mulig at det var derfor hun valgte kronen til dronning Mary. Men det er verdt å merke seg at da Mary fikk kronen laget, var intensjonen at den skulle brukes av senere dronninger. Det kan også være grunnen.

Prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag feires med gallamiddag på slottet Prinsesse Ingrid Alexandra har på et diadem av briljanter, hvite safirer og kulurperler, dronning Sonja er iført smaragddiademet og kronprinsesse Mette-Marit bærer et diadem fra 1910. Mette-Marit var den første bruden i det norske kongehuset som bar et diadem. (Fra v.b. Marit Tjessem, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Håkon, prins Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, kong Harald, prinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja.) (Lise Åserud/NTB)

Til de faste spørsmålene våre: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser veldig mange bøker, så jeg kan ikke si at det er én bok, men heller summen av bøkene som har hatt betydning.

Hva med din egen?

– Dette er den sjuende boken min så det betyr jo noe for meg, fordi det er ting jeg har brukt mye tid på. Bøkene har fylt mye av livet mitt de siste 20 årene.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg har gått i 1. mai tog, 8. mars tog, gått for gratis skolebøker, mot rasisme og mot invasjonen av Irak.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– I forbindelse med denne boken måtte det ha vært prinsesse Astrid, søsteren til kong Harald. Hun er en levende historiebok. I tillegg er hun morsom og kunne fått tiden til å gå.

