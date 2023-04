Boikotter ølmerke på grunn av trans-samarbeid: – Glemmer ikke lett

– For lite, for sent. Jeg glemmer ikke lett, sier en mann i 50-årene til Fox News.

Han og flere amerikanere, særlig til høyre politisk, sier at de har sluttet å kjøpe øl fra Bud Light etter at selskapet inngikk et partnerskap med en trans-influenser på TikTok. På en BBQ-restaurant i Cincinnati skal også flere besøkende ha gått til verbalt angrep på andre restaurantgjester som drakk Bud Light, melder blant andre Newsweek.

Særlig har konservative reagert sterkt på samarbeidet mellom Bud Light og influenseren Dylan Mulvaney, som er transperson. Hun har nesten 11 millioner følgere på TikTok, og er kjent for å dele mye fra livet sitt på sosiale medier. Mange av videoene omhandler hvordan det er å være trans.

TikTok-stjernen Dylan Mulvaney er kjent for å dele livet sitt på sosiale medier.

Men dette er ikke første gang Bud Light har vist støtte til LHBT-bevegelsen. Blant annet hadde de regnbue-design på boksene under pride i juni.

– Anheuser-Busch jobber med hundrevis av influensere for å oppnå en autentisk kontakt med publikum i forskjellige demografier. Noen ganger produserer vi unike bokser for fans eller influensere som Dylan Mulvaney. Denne boksen var en gave for å feire en personlig milepæl og selges ikke til offentligheten, uttalte en talsperson for ølkonsernet til CNN i forrige uke.

Detroit-musikeren Kid Rock har publisert en video hvor han skyter på Bud Light-bokser. Han er en velkjent konservativ og omtaler seg selv som Trump-fan.

Antitrans-lovforslag

Samtidig blir det stadig foreslått og innført nye lovforslag rundt om i USA som oppfattes som anti-trans og innskrenkende for transpersoners liv.

Ifølge nettstedet translegislation.com har 45 lovforslag mot transpersoner blitt innført. 97 forslag har blitt avslått, mens 362 lovforslag fortsatt er aktive. Mange av disse er lagt fram i stater der republikanerne har flertall.

To av lederne i ølkonsernet Anheuser-Busch er midlertidig borte fra jobb etter å ha mottatt kritikk og dødstrusler på grunn av en Bud Light-reklame, skriver Wall Street Journal. Alissa Heinerscheid og Daniel Blakek hadde ansvar for Bud Lights kampanje med influenseren.

I forrige uke fortalte også politiet i Los Angeles til CNN at de rykket ut etter en bombetrussel mot flere av konsernets lokaler.

Administrerende direktør for Bud Light, Brendan Whitworth, ga en uttalelse i etterkant av kontroversen. Her skrev han blant annet:

– Vi mente aldri å ta del i en diskusjon som splitter mennesker. Målet vårt er å samle folk over en øl.

Lignende saker

Andre kjente merkevarer har tidligere vist støtte til ulike saker og har opplevd en lignende boikott, eller forsøk på kansellering.

I 2016 begynte den amerikanske fotballspilleren Colin Kaepernick å sette seg på et kne mens den amerikanske nasjonalsangen ble spilt. Dette gjorde han i protest mot politiets behandling av minoriteter. Sportsgiganten Nike bestemte seg for å bruke Kaepernick i en reklamekampanje, men det skapte sinne blant enkelte forbrukere: Folk filmet seg selv mens de satte fyr på Nike-sko og klær, skrev blant andre CNN.

Godteprodusenten bak M&M fikk også nylig kritikk etter de introduserte en ny pakke med bare kvinnelige M&M-figurer.

– Det er mange varemerker som har utvidet bedriften sin fordi de tok et standpunkt som førte til kritikk. Samtidig har de oppnådd enda større engasjement hos kjernepublikummet, sa markedssjefen i reklamebyrået RPA til CNN.

Silenced Transgender Lawmaker Møtet i delstatsforsamlingen ble mandag stanset i en halv time da tilhengere av Zephyr ropte slagord fra galleriet og deretter ble eskortert ut, noen med makt. (Thom Bridge /AP)

Fratas rettigheter

Kontroversen rundt Mulvaneys medvirkning i Bud Light-reklamen kom kort tid før en folkevalgt transperson i delstaten Montana nylig ble nektet å delta i debatter for andre uke på rad.

Zooey Zephyr, som er valgt for Demokratene fra universitetsbyen Missoula i konservative Montana, ble nektet å tale etter at hun i forrige uke sa at de republikanske folkevalgte ville ha blod på hendene om de forbyr kjønnsbekreftende helsehjelp for unge transpersoner, skriver NTB.

Hun ønsket å si sin mening om et lovforslag som vil begrense unges mulighet til å endre navn og pronomen de bruker på skolen, og kreve foreldrenes godkjenning.

Lovforslag som negativt vil påvirke transpersoner har økt samtidig som antitrans-retorikk har blitt mer fremtredende blant konservative politikere, skriver CNN.

Ifølge «American Civil Liberties Union data» har rekordhøye 417 anti-LHBT lovforslag blitt lagt fram i delstatsforsamlinger i år. Dette er mer enn dobbelt så mange som ble lagt fram i 2022.

