Donald Trump publiserer brev fra kong Charles i ny bok

Ifølge flere forhåndsomtaler inneholder Donald Trumps nye bok brev fra kong Charles fra 1995, da den britiske monarken ennå var prins Charles. Brevet skal være et takkebrev for et æresmedlemskap på feriestedet Mar-a-Lago i Florida og en invitasjon til London.

Mektige brevvenner

Ifølge The Guardian inneholder forhåndsomtalen av «Letters to Trump» 150 meldinger fra flere statsledere og monarker, blant andre dronning Elizabeth II, Kim Jong-un og Ronald Reagan. Den britiske avisen skriver at Trump skapte kontroverser allerede i forrige måned da han snakket om boka: «Jeg kjente dem alle – og hver og en av dem kysset meg bak. Nå er det bare halvparten av dem som vil», sa han i et intervju med det høyreorienterte og omstridte nettstedet Breitbart.

Britain Royals Charles US Presidents Skåler: «Jeg kjente dem alle – og hver og en av dem 'kissed my ass'. Nå er det bare halvparten av dem som vil», sier Donald Trump om sine mange kjente brevvenner. Her fra et besøk hos prins Charles i 2019. (Chris Jackson/AP)

Når det gjelder brevet fra Charles, hevder avisen The Telegraph at Trump ikke har fått tillatelse til å publisere det.

Avisen skriver også at Trumps bok inneholder et brev fra Charles første kone, Diana, prinsesse av Wales, fra juli 1997, kort tid før hennes død i en bilulykke i Paris, der hun takket Trump for blomster sendt til bursdagen hennes: «De er fantastiske, og jeg er dypt rørt over at du har tenkt på meg på denne spesielle måten» skal prinsesse Diana angivelig har skrevet.

[ Klart for Trump-rettssak om voldtektsanklager ]

Invitert til TV-show

The Telegraph hevder boka også inneholder brev fra andre sentrale personer, som den tidligere britiske statsministeren David Cameron, Simon Cowell og den nåværende russiske presidenten Vladimir Putin, om Moskvas arrangering av Miss Universe i 2013. Cowell skal ha invitert Trump til den populære talentkonkurransen «Britain’s Got Talent» og sagt de gjerne så han som deltaker i TV-programmet.

[ Trump-motstandere har gitt opp ]

Nixon er med

Richard Nixon er også blant de mektige korrespondentene i Trumps bok. Søndag omtalte Trump den vanærede 37. presidenten i en diskusjon om sin egen situasjon på Fox News, med følgende sammenligning til sin egen juridiske situasjon

– Nixon hadde ingen støtte. Han var tøff mot folk. Jeg derimot, kommer godt overens med folk. Jeg har flotte Jim Jordan og alle de flotte kongressmedlemmene våre, de er virkelig utrolig fine mennesker.

Boka skal etter planen utgis denne uka.

[ Christian Borch om dialekt-bråket: – Jeg er gjort til nasjonalt mobbeoffer på linje med Märtha Louise ]

[ Klassesamfunnet er overalt, også i Norge ]