Beklaget brudd på menneske-rettighetene i Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) bekrefter ovenfor NTB at han har beklaget overfor reineierne på Fosen for at vindkraftkonsesjonene bryter menneskerettighetene. Sametingspresident Silje Karine Muotka kaller beklagelsen viktig.

– Den beklagelsen er gitt til reineierne, og det er jo de som først og fremst må vurdere den siden det er de som har blitt utsatt for et menneskerettighetsbrudd. Så hvorvidt den er god nok vil være opp til dem, sier sametingsråd Runar Myrnes Balto til Dagsavisen.

– Det tok sin tid?

– Ja, det får en si. Det måtte en uke til med heftige aksjoner fra samisk ungdom, så det satt langt inne. Nå håper jeg at hele regjeringa vil være tydelige på at det har vært et menneskerettighetsbrudd og fortsatt er et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Må vindmøllene fjernes for at saken skal løse seg?

– Det er en prosess. Og vårt utgangspunkt fra Sametinget er at hvis det er å fjerne vindmøllene som må til, for at det ikke lenger skal være et menneskerettighetsbrudd så må de tas ned. Det er helt klart vårt utgangspunkt inn i aksjonen videre, sier Runar Myrnes Balto.

Aksjonen fortsetter

– Så lenge de ikke klarer å anerkjenne at det er et pågående menneskerettighetsbrudd og fordi de ennå ikke har konkrete tiltak, fortsetter vi aksjonen i morgen, sier hun torsdag ettermiddag.

Hun mener det tok for lang tid før beklagelsen kom.

– Det er umenneskelig at det tok så lang tid. Det måtte gå 507 dager før Fosen-samene fikk en beklagelse. Når de har stått i denne kampen i 20 år, så er det alvorlig at det kommer først nå, sier Nystad.

Torsdag ettermiddag hadde Aasland et mye omtalt møtet med Muotka, men i forkant av dette møtte han representanter for reineierne på Fosen.

– I disse samtalene beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt for reindriftssamene på Fosens mulighet til å dyrke sin kultur, sa Aasland under pressekonferansen i etterkant.

Felles oppfatning

Muotka kaller beklagelsen avgjørende for at man kan komme seg videre.

– Det er viktig at vi nå har en felles oppfatning av at vi har med et menneskerettighetsbrudd å gjøre, sier hun.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) deltok også på møtene, ettersom hennes departement er ansvarlig for reindrift.

– Høyesterett har avgitt sin dom, og er tydelig der. Det er åpenbart at Høyesterett sier at menneskerettighetene er brutt. Det må også få konsekvenser, sa hun under pressekonferansen.

Aasland la til at alle muligheter fortsatt er på bordet framover.

– Jeg vil understreke at vi på nåværende tidspunkt ikke utelukker noen løsninger. Jeg har også meddelt reindriften på Fosen at jeg, Sandra og statsministeren sammen vil jobbe videre med reindriften og Sametinget for å finne løsninger som kan iverksettes allerede nå på kort sikt.

Han står på at han har vært opptatt av å finne løsninger så raskt som mulig, enda aksjonene utenfor Olje- og energidepartementet og andre departementer begynte fordi det nå har gått mer enn 500 dager siden Høyesterett avsa dom i saken 11. oktober 2021.

Tar kritikk

Møtet torsdag kom etter en uke med illsinte demonstrasjoner. Hensikten var i utgangspunktet å bli enige om hva som skal skje med vindkraftverkene videre. I forkant av møtet har Muotka vært klar på at det så langt ikke har vært mulig å ha en god og tillitsfull dialog med departementet.

Partene har hatt tre møter etter at Høyesterett fastslo at konsesjonen for kraftverkene i Roan og Storheia var ulovlig – uten engang å bli enige om premissene for den videre prosessen. Sametinget – og aksjonistene – har vært klare på at de 151 vindmøllene må rives, mens Olje- og energidepartementet har lett med lys og lykte etter såkalte avbøtende tiltak, slik at turbinene kan bli stående.

Borch la til i sin innledning at regjeringen tar kritikk på at prosessen etter høyesterettsdommen ikke har vært god nok, og har gått altfor langsomt. Hun gikk langt i å antyde at reindriften på Fosen skal fortsette, men ville ikke svare på spørsmål fra NTB om det kan innebære at vindmøllene må ned.

– Vi er opptatt av å sikre en bærekraftig reindrift på Fosen. Det er det regjeringen jobber med når vi skal følge opp høyesterettsdommen som er kommet. Det må vi ta konsekvensene av. Den jobben er vi nå i gang med, og vi vil i god dialog med Olje- og energidepartementet bistå det som er reindriftsnæringens interesser i saken, som er viktig for meg, sier Borch.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte tidligere til NTB at det er «beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket».

– Jeg kan forsikre om at regjeringen tar Høyesteretts dom på alvor, og det er avgjørende for oss å finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen fremover, sier Støre.