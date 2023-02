Lågøya, Rekefabrikken, Færder fyr og Startbua i Tjøme – vær klar til å booke

– I år er vi bedre rustet enn noen gang, sier Stine Greni, avdelingsleder Kystled Oslofjorden. Tirsdag 28. februar er booking-åpning, forteller hun:

– Oslofjordvenner kan booke kystledhytter fra klokka 10.00, alle andre fra torsdag 2. mars klokka 10.00. En viktig forandring er at du må være logget inn for å booke kystledhytter. All informasjon om årets booking finner du for øvrig på våre nettsider – Oslofjorden Friluftsråd.

Greni lover at fjorårets systemkollaps ikke kommer til å skje i år:

– Vi har utviklet nye nettsider og nytt bookingsystem i samarbeid med IT-selskapet Gture. De har utført en rekke kapasitetstester – med gode resultater.

Nesodden, Hvaler, Tjøme og Halden

– Hvilke kystledhytter er mest populære?

– Det har kommet flere nye hytter de siste årene så det gjenstår å se etter årets booking-åpning. Erfaringsmessig er fyrene blant de mest populære – i tillegg til den bitte lille Startbua i Tjømes skjærgård, Rødstua på Nesodden, Rekefabrikken på Hvaler og Heidehaugen ved Bunnefjorden. Haldenvassdragets kanalselskap har to helt nye hytter i år, så det blir spennende å se hvordan bookingen av disse går. Begge legges etter planen ut på nett like før booking-åpning, svarer Stine Greni.

KYSTLED OSLOFJORDEN

Kystled Strømtangen fyrstasjon. (Henriette Ydse Krogstad)

Kystled Oslofjorden er et nettverk av enkle, rimelige overnattingsmuligheter langs kysten, for alle. Kystledhyttene leies av én leietaker, for noen dager av gangen. Flere av hyttene ligger på offentlige friområder som brukes og deles av mange.

Alle hyttene i Kystled Oslofjorden er steder som er gått ut av sin opprinnelige bruk, ingen er blitt bygget for å være kystledhytter. Dette åpner for muligheten til å overnatte blant annet på nedlagte fyrstasjoner, tidligere militære eiendommer eller andre hytter som tidligere har vært i privat eller offentlig eie.

Kilde: Oslofjordens Friluftsråd

Har du ikke mulighet til å sitte klar foran tastaturet når bookingen åpner og pågangen er stor, er det fortsatt oppnåelig å sikre seg noen feriedager på en kystledhytte i sommer, betrygger avdelingsleder Greni.

– Absolutt. Det er mulig å få tak i hytter i skoleferien også etter bookingåpning, dersom man er fleksibel på datoer. Vi anbefaler alltid å ha en plan A, B og kanskje C når man skal booke. Jeg anbefaler å sjekke våre smarte tips og triks som vi har samlet på nettsiden vår om kystled og booking. Vi kommer til å legge ut forslag til hytter som fremdeles er ledige etter 28. februar og før 2. mars, slik at det blir lettere å orientere seg.

Stine Greni, avdelingsleder Kystled. (Oslofjordens Friluftsråd)

Lågøya for alle

I fjor sommer åpnet Lågøya for allmennheten. Et nytt friluftsområde sentralt i Indre Oslofjord, rett vest for Fagerstrand på Nesodden, i Frogn kommune.

– Drift og utleie av hyttene på Lågøya er et felles prosjekt mellom DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd (OF), forteller Espen Søilen, direktør i OF. Han håper kystledhyttene kan bookes i løpet av våren:

– Fortsatt gjenstår det mye arbeid med klargjøring, men målet er å åpne 10 hytter for utleie på Lågøya fra 1. mai, og noen flere til skoleferien. Det blir en egen bookingløsning for Lågøya.

Fortsatt ikke kystled på Pynten

Pynten skole på Langøya utenfor Fredrikstad har de siste årene blitt lansert som kystledhytte. Høsten 2020 var representanter fra Fredrikstad kommune, Den Norske Turistforening, Aktivitetsrådet, Lions Kråkerøy og Oslofjorden Friluftsråd (OF) på befaring. Fredrikstad kommune tildelte Stine Greni (OF) oppgaven med å være koordinator for utvikling og framtidig bruk av Pynten på Kråkerøy. Utfordringen er at bygningen fortsatt brukes av Møllehjulet, en avdeling av Kvernhuset ungdomsskole i Fredrikstad.

– Det stemmer, Pynten brukes fremdeles av skolen. Vi er i dialog med kommunen og DNT Nedre Glomma om muligheten for å starte opp et prosjekt så snart skolen har fått alternative lokaler, sier Stine Greni og avslutter:

– Det er verdt å merke seg at det kommer flere nye hytter i løpet av året. Disse slippes etter årets bookingåpning, følg med på nettsidene våre og i sosiale medier. Blant annet åpner vi en mikrohytte ved Hernestangen i Asker som vi tror kommer til å bli veldig populær.

Høsten 2019 sto Gamle Brekke skole på Hvaler ferdig etter et omfattende dugnadsarbeid. Brekke skole har blitt en stor suksess som kystledhytte. (Henriette Ydse Krogstad)

