Meteorologen lover hvit jul

– Det blir en hvit jul. Det tror jeg at jeg kan garantere.

De lovende ord, i hvert fall for hovedstaden, kommer fra Terje Alsvik Walløe, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt tirsdag morgen. Han forteller at det nå er 16 centimeter med snø på Blindern, over en kvartmeter i marka, og dermed helt trygt for det lille duskregnet som kan komme de siste dagene før gavepapiret skal rives i filler lørdag.

– Det blir ikke borte med en plussgrad eller to. Det vil nok bli mer sammenpakka, men fortsatt hvitt. Det tror jeg nok, sier Walløe.

– Kanskje ikke helt perfekt hvit jul. Men per definisjon hvit jul, sier Alsvik Walløe.

Oslo-folk kan også vente seg litt snøfall første og andre juledag. Fram til det kan vi forvente at det blir veldig mye kaldere.

– Nå synker temperaturen veldig fort. Det ser ut som julaften blir kaldere enn ti minus. Natt til første juledag kan det bli ganske kaldt. Etter det blir det minusgrader resten av året sånn det ser ut nå, sier han.

Meteorolog Meteorolog Terje Alsvik Walløe jobber i Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo. (Tore Meek/NTB)

Temperaturfall

I mellomtida blir det både temperaturfall, litt duskregn og ganske glatte veier og fortau i hovedstaden. Meteorologen kan fortelle at desember har vært godt under gjennomsnittet, temperaturmessig.

Tirsdag er det oppholdsvær, men Walløe venter noen timer med regn etter klokka 16.

– Bare tre-fire millimeter. Men det kan bli glatt, sier han.

– Så blir det ny nedbør sent onsdag kveld. Da ligger også temperaturene rundt eller litt over null. Men det går også raskt forbi. Det blir en blanding av hvitt og vått, sier Alsvik Walløe.

Også i resten av landet ser kulda ut til å presse varmen vekk. Resultatet er glatt is, og kulde.

Animasjonen viser værskiftet vi får de kommende dagene: Mye mildere luft før det i løpet av torsdagen blir kaldere igjen🌡️🥶 Dette betyr også glatte veier⚠️ Så og si hele Sør-Norge har ute farevarsel på is, så husk å kjøre forsiktig og hold deg oppdatert👇https://t.co/QcHxHzKOym pic.twitter.com/n8T5x1LHhi — Meteorologene (@Meteorologene) December 19, 2022

