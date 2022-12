5080-Markus’ julegavetips til alle og nesten enhver

HVEM: Markus Gaupås Johansen (42)

HVA: Satiriker og komiker, kjent fra 5080 Nyhetskanalen

HVORFOR: Har akkurat startet podkasten Kontrollen. Da trenger vi å kontrollere jula.

Yo, nå er det innspurt, og mange sliter med julepresangene …

– Ja, vil du ha forslag?

Det var det jeg tenkte. Kanskje Kontrollen kan hjelpe litt til?

– Ja. Vi kan jo begynne med Jonas Gahr Støre. Han har jo alt. Så vi tenkte kanskje en opplevelse? For eksempel en tur på et museum hvor han kan se sånne gamle arbeiderpartimålinger. Hvis det finnes sånne museer.

Jeg trooor det er et på Rjukan?

– Da kan han dra dit. Sylvi Listhaug, hun burde få en podkast. Alle som er så forbanna som henne trenger en podkast eller to. Så kan hun rase. Hun kunne ha med seg en gjest fra MDG eller SV hver episode. Som hun kunne kjefta på. Eller en muslim, kanskje?

Ahh, det hadde vært snilt!

– Venstre de bør få en tank som de kan tenke i. Da kan endelig partiet oppnå sitt fulle potensial, å gå fra å være et parti til å være en tenketank. Det er jo det de egentlig er. Sånne tanker tror jeg dessuten du kan få kjøpt på Biltema eller hvor som helst.

Ikke verst.

– Senterpartiet, de holder på å falle under sperregrensen. Det de virkelig trenger er noen ulver som angriper barn på skoleveien.

Ok, men jeg hadde ikke egentlig tenkt å gi presang til Senterpartiet, heller.

– Hvis du kjenner noen som har boikottet fotball-VM, da anbefaler jeg abonnement på Viaplay, så de kan få ekte engelsk fotball. De eier den også, men du kan se engelsk fotball uten at det er sjeiker på tribunen. Det er digg. Litt mer subtilt enn Qatar-VM.

Sjøl da, du prøvde å boikotte?

– Ja, men … fotball er gøyere å se på enn menneskerettigheter, dessverre. Der har menneskerettigheter en vei å gå.

Har du ikke et julegavetips til vanlige folk, da?

– Jeg har ett tips til de fattige. De trenger tålmodighet. Masse. For det kommer til å ta lang tid før regjeringen gjør noe med denne krisen. Jeg vet ikke hvordan man blir mer tålmodig når man er sulten. Men det må man rett og slett bare bli. Det er jo det Støre sier.

Kjempesnilt. Nå noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er trener for et jentelag. Hvis jeg kommer hjem med følelse av at det har vært en god trening. De fikk noe ut av det og jeg slapp å kjefte. Det er kanskje den beste følelsen jeg har om dagen. Jeg anbefaler absolutt alle å bli fotballtrener, hvis de har sjansen til det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker meg full. Eller så sitter jeg oppe hele natten og faller ned i sånne Youtube-hull. Jeg fikk kick på David Graeber, han anarkisten som skreiv Bullshit Jobs. Han har kommet med en fantastisk bok som heter The dawn of everything. Han døde for noen år siden, men det finnes masse klipp om hva Chomsky og Pinker mente om han og sånt. Det har jeg brukt et par netter på. Jeg får sånne besettelser som bare må ut.

Hver sin smak. Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Det er jo mye. Men jeg samler opp 1. mai og kanskje 8. mars. Men jeg sier ikke det for å være jålete. Jeg mener oppriktig det har en verdi at folk går i demonstrasjonstog. Men det er begrenset hvor mye tid og energi jeg har.

Haha, det høres ut som om du skammer deg for det!

– Ja, jeg gjør det. Jeg kunne sikkert gått i demonstrasjonstog mot faktureringsordningen til Tibber, liksom. Det er jo veldig mye som irriterer meg.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på mange dårlige vitser som jeg er flau over i ettertid. Men jeg tror kanskje at den jeg ikke skulle gjort, det var om Repparfjord. De snakket jo om at de skulle tømme masse avfall i fjorden, og at det ikke var farlig for fisken. Så vi ville teste om det var farlig med gift for fisk. Vi kjøpte to akvariefisker og puttet gift oppi. Jeg er vegetarianer og synes ikke det er gøy å drepe dyr. Men god TV trumfer moral.

Å nei …

– Det var for det første ikke lov. Og jeg så jo at den fisken hadde det ikke bra. Det hadde ikke slått noen av redaktørene i NRK at det var forbudt å drepe dyr i underholdningsøyemed. Og det var jo en ganske smertefull død. Det angrer jeg på. NRK ble vel dømt for det også.

Men … det er jo gøy og da.

– Ja, jeg synes jo at poenget er såpass bra og vitsen er såpass gøy. Vi skulle teste om gift var farlig for fisk. Men så skjer jo det som alltid skjer i humordiskusjonene. Ja, dere blir sure på meg, men hvorfor blir dere ikke ti tusen ganger surere på de som tømmer gift i fjorden?

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har alltid ønsket å ha en lang prat med Drillo, før han blir for gammel. Jeg hadde bare sugd til meg alt han kunne om fotball. Så kunne vi sammen ledd godt av van Gaal-fotball og folk som vil spille bakover og på tvers. Jeg føler jeg kan skrive satire og humor om hva som helst. Men ikke om Drillo-fotball. Nei, jeg klarer ikke le av det.

