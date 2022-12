Julejazz på sitt fineste

---

Igjen er det tid for å vaske gulvet, bære ved, og generelt la tidene henrulle så godt som de kan. Et fast innslag i denne sesongen er julekonsertene til et sterkt utvidet The Source, for fulle hus på klubben Cosmopolite denne helga. En av de mest sikre vi-klapper-i-hendene-begivenhetene før jula setter inn for alvor. Igjen ble det time etter time med altomfattende, verdensomspennende jazz og folkemusikk, men hele tiden med julesangene som utgangspunkt. Dette er på sin egen måte vintertens svar på sommerens Karpe-show. Mer enn bare en konsert er det et helt samfunn. Fredagskvelden begynte med at bassist Mats Eilertsen ble overrasket med Buddy-statuetten, den høyeste utmerkelsen i norsk jazz, svært så fortjent for en av de oftest omtalte musikerne på denne plassen i avisa.

Samtidig med dette kommer saksofonisten i The Source, den uforlignelige Trygve Seim, med et julealbum sammen med Andreas Utnem på piano og harmonium. Albumet er spilt inn i Tøyen Kirke, der Utnem har vært organist i 25 år. Her inviterte han tidlig Seim til å spille med under en gudstjeneste. Dette har de fortsatt med siden, og også gitt ut det stemningsfulle albumet «Purcor», hovedsakelig med egne låter, på ECM i 2010.

«Christmas Songs» har blitt et vakkert og stillferdig julealbum. Like så dempet som når det snør på Bugge Wesseltofts piano, med den samme meditative roen i harde tider. Duoen improviserer over noen av de aller mest kjente julesangene som finnes, så følsomt som det går an. Noen mindre kjente melodier har også fått plass. Kirkerommet gir en høytidelig stemning og nesten himmelsk klang. Jeg tror nesten det må være lov til å tro at julesanger ikke kan bli mye finere enn dette.





