Lars West Johnsen om Ap-Støre: – En bil på glatta som ikke kommer av gårde

Tirsdag holdt statsminister Jonas Gahr Støres sin årsoppsummerende pressekonferanse. Bare minutter i forkant kom siste meningsmåling fra Vårt Land, som viste en oppslutning på bare 14,6 prosent for Arbeiderpartiet.

– Han kan si hva han vil. Han sier det ikke er noen krise. At tallene ikke betyr noe for han. Men det er klart, det er ikke noe gøy å starte sin årsoppsummerende pressekonferanse med tidenes dårligste måling for Arbeiderpartiet, sier Dagsavisens politiske redaktør Lars West Johnsen.

Johnsen mener Ap er som en bil på glatta som ikke kommer av gårde.

– Han vil framover men blir møtt med de samme tingene. Tall, tall, tall, sier West Johnsen.

Til tross for presset mener han statsministeren svarer godt for seg.

– Jeg ville ikke vært så tålmodig som Jonas Gahr Støre var i dag, sier West Johnsen.

