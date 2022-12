Støre spår 33.000 kroner i strømstøtte per husholdning

På sin oppsummerende pressekonferanse før jul sa Støre at det viktigste for ham som statsminister er å bidra til trygghet i Norge.

– Men regjeringen kan ikke løfte Norge ut av verden, og vi kan heller ikke løfte krisene ut av Norge, sier Støre.

Statsministeren viser til NRK-programmet «Datoen» som omhandler en konkret dato.

– I dette perspektivet har 2022 egentlig bare en dato, det er 24 februar. Denne dagen har grepet inn i alle påfølgende dager og har påvirket nær sagt alle diskusjoner, valg og prioriteter i regjeringen. Det har hatt direkte påvirkning på livet til folk landet rundt, sier Støre.

– Kampen ukrainerne kjemper handler også om vår frihet, sier han.

Bruker like mye på strømstøtte som på grunnskole

Statsministeren forventer å gi 33.000 kroner i strømstøtte per husholdning neste år.

– Vi må forvente høye strømpriser også i 2023, sier han.

Totalt vil regjeringen bidra med 10 milliarder mer i strømstøtte neste år enn i år, til en totalsum 44,7 milliarder kroner.

Dermed bruker regjeringen like mye på strømstøtte som på grunnskole, ifølge Støre.

Kan ikke klippe Russland ut av kartet

Støre understreker også at Russland fortsatt vil være tilstede i Europa etter krigen i Ukraina. Han mener Europa vil måtte ha en diskusjon om hvordan sikkerhetsorden på kontinentet skal se ut når krigen en gang er over.

– Vi kan heller ikke klippe Russland ut av kartet, verken politisk eller geografisk, sier statsministeren.

Tidligere i pressekonferansen la han vekt på at krigen i Ukraina har påvirket alt regjeringen har gjort og alt som har skjedd i Europa siden 24. februar.

Ingen krise for Arbeiderpartiet

På spørsmål fra journalistene i salen etter Støres tale forteller han at han mener Arbeiderpartiet ikke er i krise, tross nytt bunnivå på en måling i dag. Vårt Lands meningsmåling ga partiet bare 14,6 prosents oppslutning.

– Jeg opplever ikke at Arbeiderpartiet er i krise. Ap har svært lave målinger, og det tar jeg på stort alvor. Men jeg opplever at det er et parti som er samlet om politikken vi skal føre, sier Støre.

– Vi står i en vanskelig tid. Det er en krisetid rundt oss. Men jeg kan tenke meg veldig mange andre scenarioer hvor partiet ville vært i krise som sådan. Vi har tro på at vi kan komme opp igjen. Så jeg bruker ikke det ordet, sier Støre.

Fire oppgaver i priskrisen

Statsminister Støre sier også at regjeringen ikke kan bruke mer penger samtidig som Norges Bank prøver å stramme til for å få ned prisveksten.Han sier regjeringen ikke holder igjen på pengebruken fordi de liker det.

– Det vi gjør nå er å få ned prisveksten så raskt vi kan, unngå at renta blir for høy, bidra til at flest mulig av de over 100.000 som har kommet i jobb etter pandemien, beholder den. Og sørge for at de som rammes hardest av prisveksten, tas vare på. De fire punktene står for meg som en daglig oppgave for oss å ta på alvor, sier Støre.

Han sier at prisveksten skyldes krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien.

– Det er en krevende balansegang. Dersom vi bruker mer penger vil vi øke presset i økonomien i en tid der Norges Bank prøver å stramme til. Vi kan ikke ha det slik at Norges Bank strammer til i den ene enden, så kaster vi på kull på den andre enden. Det vil ta oss feil vei. Bremser vi for mye, vil ledigheten stige, sier Støre.

