Rasmus Hansson: – Jeg tar avstand fra vold i miljøkampen

Jeg tar avstand fra vold i miljøkampen.

Det har jeg gjort hver eneste dag i de 50 åra jeg har holdt på med diverse varianter av miljøvern, jeg gjør det nå, og jeg kommer til å fortsette å gjøre det.

Jeg er med i Miljøpartiet De Grønne - MDG blant annet fordi selve MDGs ideologiske mål er ikkevold og fred. MDG og hele den norske miljøbevegelsen tar klokkeklart avstand fra vold i miljøvernet.

Vold strider mot miljøvernets grunnidé, som er å beskytte liv mot politikk som vil ødelegge liv.

Flere oppfattet meg som uklar om dette på NRK Debatten.

Da var jeg åpenbart ikke tydelig nok, så la meg være helt tydelig nå: Jeg tar fullstendig avstand fra vold i miljøkampen.

Jeg har forståelse for at mange er frustrerte og fortvilte over manglende handling i miljøkampen, men jeg aksepterer ikke at noen bruker denne frustrasjonen til legitimering av vold.

