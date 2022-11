For lite, enda en gang

Så var enda et klimatoppmøte over, denne gang i Sharm El-Sheik i Egypt. Forhandlingene pågikk til langt inn i overtiden, og møtet ble avsluttet halvannet døgn senere enn planlagt.

Heller ikke denne gangen gikk våre beslutningstakere og ledere langt nok. Det begynner å bli en vane nå.

Mange fryktet at målsettingene ville bli mindre ambisiøse når verdens politiske ledere møttes mot et bakteppe av krig, dyrtid og energikrise

Noe positivt er det å melde fra møtet i Sharm El-Sheik. Det ble endelig oppnådd en enighet mellom utviklingsland og de rike landene om å opprette et nytt fond for å støtte land som er særlig utsatt for følgene av klimaendringene. I klartekst betyr det at forurenser, altså vi som bor i de mest ressurssterke landene i verden, betaler.

De rike landene strittet imot, men gikk til slutt med på prinsippet. Mye er fortsatt uklart om utformingen, men ordningen skal være klar innen neste klimakonferanse høsten 2023. Dette er en historisk seier: Utviklingsland har kjempet for dette i klimaforhandlingene i tre tiår.

Ellers er det ikke mye å juble over. Forventningene foran årets klimamøte var ikke spesielt høye. Mange fryktet at målsettingene ville bli mindre ambisiøse når verdens politiske ledere møttes mot et bakteppe av krig, dyrtid og energikrise.

Det ble unngått, ambisjonen om å stanse oppvarmingen ved 1,5 grader ligger fast. Her spilte EU en avgjørende rolle. Trusselen om at EU-delegasjonene ville forlate møtet om 1,5-gradersmålet ble svekket, bidro til at man klarte å holde liv i målet.

Det sier likevel sitt om forventningene til at vi skal klare å løse klimakrisa når det leses som en god nyhet at ambisjonene ikke svekkes. Med dagens kurs er vi på vei mot 2,5 graders oppvarming. Advarslene og faresignalene blir stadig mer høylytte – men vi gjør ikke det som må til. Til tross for at mer enn 80 land krevde skjerpede utslippskrav, ble det ikke nedfelt i slutterklæringen.

Tiden er i ferd med å renne ut. Toppmøtet i Sharm El-Sheik var det 27. i rekken. Og verden blir varmere og varmere. Tiden for å holde skansene og drive med flikking, bør være over.

Neste år arrangeres atter et klimatoppmøte. Da er det å håpe at de få gode grepene fra høstens møte følges opp, og at ambisjonene skjerpes.

