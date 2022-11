Foreslår nesten doblet støtte til Tigerstadsteatret

– Vi er veldig glad og takknemlige for at Kulturbyråden innstiller Tigerstadsteatret med en stor økning på Oslobudsjettet for 2023!

Det skriver teatersjefene ved Tigerstadsteatret, Wenche Viktorsdatter Paulsen og Hilde Brinchmann, i en e-post til Dagsavisen. Torsdag ble det kjent at Tigerstadsteatret får 3,1 millioner kroner ekstra i byrådets budsjettforslag. Det er nesten en dobling satt opp mot inneværende år. Teatret fikk 3,3 millioner i 2022 og innstilles nå med 6,5 millioner.

Tigerstadsteatret er et teater spesiallaget for de 150.000 barn og unge som bor i Oslo, med en visjon om at de skal få oppleve teater som vil bety noe for dem resten av livet. De har både vunnet og vært nominert til Heddapris for sine ungdomsforestillinger.

Tigerbussen er sikret

Teatret startet sin kunstneriske virksomhet med å intervjue over 1000 barn i Oslo. Basert på innsikten de fikk derfra, har de levert selvskrevne og spesiallagede forestillinger. Den første forestillingen var en safari i Oslojungelen bygget opp inne i Rådhuset. De leverer til den kulturelle skolesekken og har en tydelig Oslo-identitet i sitt arbeid.

Teatersjefene forteller Dagsavisen at de har vært gjennom en tøff høst med mange avslag.

– Først på vår Kunstnerskapssøknad til Kulturrådet, så kom beskjeden om at ordninga på statsbudsjettet med driftsstøtte til etablerte scenekunstkompanier midlertidig er lagt på is, og så til slutt beskjeden fra Oslo Nye Teaters ledelse om at de ikke kan prioritere noen penger til samarbeidsproduksjoner med oss, og at de ikke lenger har kapasitet til å lage forestillinger for ungdom sammen med oss på Trikkestallen, skriver Paulsen og Brinchmann.

Tigerstadsteatret har flere ganger samarbeidet med Oslo Nye Teater om oppsetninger for ungdom på Trikkestallen teater. For å sikre driften i 2023 har Tigerstadsteatret sagt opp kontoret og lagt alle kommende produksjoner for ungdom på is.

– Med økt driftsstøtte i Oslobudsjettet er turneen i Tigerbussen for våren 2023 sikret. Tigerbussen kommer tilbake!

Tigerbussen er Tigerstadsteatrets egne teater på hjul som spiller oppsøkende og gratis med et langsiktig fokus på bydeler med særlig høy barnefattigdom. 60 prosent av billettene kan bookes på forhånd, og de resterende 40 prosentene holdes ledige for å kunne fange opp familier, forbipasserende og barn som oppsøker dem på stedet. I år fikk Tigerstadsteatret Oslo bys kunstnerpris og var nominert til norsk publikumsutviklingspris for arbeidet med Tigerbussen.

Vil satse på gratis ungdomsteater

– Jeg deler Tigerstadsteatret sin ambisjon om at alle barn i Oslo skal ha tilgang på fantastiske kulturopplevelser, skriver kulturbyråd Omar Samy Gamal i en e-post til Dagsavisen.

Han foreslår nå å gi Tigerstadsteatret 3,1 millioner mer i tilleggsinnstillingen.

– Oslo er så heldige å ha fått sitt eget barneteater på barn og unges premisser. Teatret har bygget seg opp over flere år og har nådd en størrelse der de trenger å etablere seg på et nytt nivå med mer forutsigbarhet, fortsetter kulturbyråden.

I en tid der økonomien er blitt strammere for mange, er det viktig for byrådet å satse på et teater som når bredt ut og som ofte er gratis.

– Teatret har satset på en mobil scene med Tigerbussen, og kan oppsøke publikum over hele byen. De lager spesialskrevne forestillinger i dialog med ungene i byen. Jeg vet at mange barn har hatt fantastiske teateropplevelser med Tigerstadsteatret, og jeg er glad for at det kan bli enda flere i fremtiden.

Unge Munch

Nå ser Paulsen og Brinchmann fremover, og jobber for at de skal kunne spille for ungdom som normalt igjen i fremtiden. De fortsetter arbeidet med å søke ytterligere finansiering til prosjekter, og søker også nye samarbeidspartnere. Og de har ett spesielt mål i sikte.

– Akkurat nå drømmer vi om å flytte inn på det gamle Munch-museet og drifte det som et kulturhus for barn og unge sammen med andre aktører, deriblant de som er der midlertidig nå.

Et «unge Munch» midt på Tøyen med lokal forankring og nasjonal ambisjon er drømmen, konstaterer de.

– Vi ønsker å samarbeide og løfte i flokk for at barna i byen vår skal få gode kunstopplevelser, bli sett og føle seg ønsket og verdsatt i samfunnet, skriver Paulsen og Brinchmann.

