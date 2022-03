De rakk én forestilling før nedstenging. Nå får ungdomsteateret spille igjen

– Jeg er veldig glad for at vi får spille igjen, sier teatersjef i Tigerstadsteatret Hilde Brinchmann til Dagsavisen.

«Jungelen» er et teaterstykke for ungdom, skrevet og regissert av Hilde Brinchmann, som settes opp på Oslo Nye Trikkestallen på Torshov i Oslo. Stykket hadde urpremiere 6. november 2020, men rakk kun å spille én forestilling før Byrådet i Oslo en time etterpå varslet ny nedstenging. Siden har de ikke fått spilt, men 13. mai er de i gang igjen.

– Vi hadde urpremiere 6. november klokka 12. Spilte én fantastisk forestilling, for og med en klasse fra Bjølsen. Kom ut og var helt euforiske. Så, klokka 13, varslet Byrådet i Oslo ny nedstengning av hovedstaden, sa Brinchmann da Dagsavisen snakket med henne i fjor.

Brinchmann er også teatersjef for Tigerstadsteatret, en rolle hun deler med Wenche Viktorsdatter Paulsen. Hun understreker at grunnen for at de nå er så glade, er den samme grunnen for at de ble triste da forestillingene ble avlyst på grunn av viruset. De vil gi ungdom en trengt teateropplevelse.

– Det tristeste med nedstengingen var at det var så mange ungdommer som ikke fikk sett stykket. De hadde trengt å oppleve noe og være et i et teaterrom som tar for seg temaer de er veldig opptatt av. Den store sorgen vår var publikummet vi ikke fikk møte, sier Brinchmann.

Hilde Brinchmann, kunstnerisk leder, daglig leder og regissør ved Tigerstadteateret. i samtale med skuespillerne. (Fartein Rudjord)

Publikum i krigssonen

Stykket er blitt til i samarbeid mellom Tigerstadsteatret, Oslo Nye Teater og Den kulturelle skolesekken (DKS) i Oslo.

– «Jungelen» ble dessverre avlyst på premieredagen, som var den dagen hvor de strengeste restriksjonene ble innført. Derfor er vi stolte og forventningsfulle når forestillingen endelig får ny premiere 13. mai, skriver teatersjef for Oslo Nye Teater, Kim Bjarke, i en e-post til Dagsavisen.

Han beskriver stykket som en fysisk teateropplevelse hvor man som publikum er plassert midt i krigssonen.

– Dette er en forestilling man merker på kropp og sjel, skriver Bjarke.

«Jungelen» var, og er fortsatt, et korona-tilpasset og smittevernvennlig teaterstykke for ungdom, inspirert av dataspillets dramaturgi. Stykket er en fortelling om Norge etter klimasammenbrudd og britisk invasjon, og foregår i en dystopisk fremtid hvor Norge er besatt av fremmede makter og hvor regnet som faller er giftig. Europa har blitt en ørken og Skandinavia har blitt en mutert syrejungel. Hovedstaden slik vi kjenner den, har forsvunnet.

– Det handler om klima, krig og konflikt. Det er temaer som ungdom både her i Oslo, i resten av landet og i verden generelt er veldig opptatt av. Vi har forsøkt å lage en forestilling om noe av de bryr seg om og er urolige for, i en form som treffer ungdom, sier Brinchmann.

Som et dataspill

Publikum får velge mellom fire innganger som gir dem innpass i en helt annen verden.

– Det er som om de går inn gjennom et dataspill, hvor klimasammenbruddet er et faktum og Norge er invadert av England.

Nå har de satt opp mange skoleforestillinger, som er åpne og gratis å melde seg på for niende- og tiendeklassinger gjennom DKS i Oslo. Forestillingen vises for én klasse av gangen, men Oslo Nye Teater selger også billetter til noen åpne forestillinger, slik at flere kan få sett den.

– Nå kan vi spille for alle som vil se, men det er tolv års aldersgrense, sier Brinchmann.

Skuespiller Hina Zaidi i rolle som norsk motstandsbevegelse. (Fartein Rudjord)

Aktuell tematikk med Ukraina

Gjengen bak «Jungelen» har jobbet iherdig for å lage et pandemi- og smittevernvennlig teaterstykke. Masker og hansker har vært integrert i kostymer og på publikum.

– Hvor mye kan vi vri og vende på våre kreative hoder for å lage noe som er mulig for folk å se, tenkte vi.

Smittevernelementene som ble en del av originaloppsetningen, har de valgt å ta med seg videre. Det er fortsatt kun 30 publikummere av gangen, og skuespillere og publikum vil fortsatt bli utstyrt med munnbind. Det er nemlig blitt et kunstnerisk grep og en del av stykket.

Skuespiller Hina Zaidi i rolle som norsk motstandsbevegelse. (Fartein Rudjord)

Brinchmann synes den lange ventetiden bare har gjort stykket mer aktuelt. Krig, konflikt og hvordan makthavere forsøker å få fram sin versjon av virkeligheten for å vinne unge mennesker til å krige for seg, er en stor del av handlingen i stykket.

– Dessverre har også krigen i Ukraina gjort det enda mer aktuelt. Vi ønsker med dette stykket å ta opp både klimakrisen, krig og konflikt og jobber aktivt med at ungdom skal få en spesiell kulturopplevelse, som er altomsluttende og interaktiv. Vi håper de får en teateropplevelse de vil ta med seg videre, sier Brinchmann.

Tigerstadsteatret har ikke sittet stille i den lange venteperioden «Jungelen» har vært gjennom. Istedenfor har både produsert og planlagt et teater på hjul som kjører rundt og spiller for barn i første- og andreklasse.

– Tigerbussen begynte vi med i fjor. Det er en svær trailer som kjører rundt og setter opp teaterstykker for barn. Vi klarte å spille nærmere hundre forestillinger i bussen i fjor, for totalt tre tusen barn, gjennom pandemien. Vi har jobba beinhardt for at barn skal få teater også i krisetider, og er nå i gang med produksjonen av et nytt stykke for Tigerbussen, sier Brinchmann.

