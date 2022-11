Kvinne siktet for drapsforsøk

BERGEN (Dagsavisen): Den 53 år gamle kvinnen ble pågrepet i Bergen mandag, samme dag som hun angivelig skal ha forsøkt å ta livet av en kvinne i slutten av 40-årene, ifølge politiet.

Det påståtte drapsforsøket skal ha skjedd i en av Bergens omegnskommuner. Siktede skal ha møtt opp uinvitert på den andre kvinnens adresse og et slagsmål brøt løs.

– Det ble håndgemeng. Men siktede kjenner seg overhodet ikke igjen i at dette var et drapsforsøk, sier advokat Per Magne Kristiansen. Han møtte som 53-åringens forsvarer da politiet ba Hordaland tingrett om å varetektsfengsle kvinnen torsdag ettermiddag.

Ulike versjoner

Der ba politiadvokat Eli Valheim om varetekt i fire uker med brev- og besøkskontroll for kvinnen. Politiet begrunner behovet for fengsling med at de frykter for at kvinnen kan rømme landet eller ødelegge bevis.

Politiadvokat Eli Valheim karakteriserer saken som alvorlig og har tatt ut siktelse for drapsforsøk. Her sammen med bistandsadvokat Bjarte Aarlie i Hordaland tingrett torsdag. (Birthe Steen Hansen)

53-åringen er opprinnelig fra et annet europeisk land og kom til Norge for en del år tilbake. Den andre kvinnen kommer fra det samme landet, og de to er bekjente, ifølge Valheim.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som nøyaktig skjedde mandag kveld.

– Detaljene kan jeg ikke gå inn på, da siktede og fornærmede har forskjellige forklaringer på hva som skjedde og de er ikke ferdig avhørt ennå, sier Valheim til Dagsavisen.

Hun vil heller ikke kommentere hva den angivelige konflikten mellom de to kvinnene bunner i.

– Alvorlig sak

Det skal ikke ha blitt brukt våpen og heller ikke gift. Begge kvinnene skal ha blitt skadet i hendelsen. Skadene til fornærmede betegnes ikke som livstruende.

– Men det er en alvorlig sak, tilføyer politiadvokaten.

53-åringen møtte ikke selv i rettsmøtet torsdag.

– Vi ble enige om at hun skulle la være. Akkurat nå er hun forferdelig lei seg, sier Kristiansen.

Kjennelsen fra tingretten er ventet å komme i løpet av kvelden.

