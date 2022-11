Nav-drapet: Viste video av drapet i retten

BERGEN (Dagsavisen): Panikk og kaos oppsto i publikumsmottaket og inne i gangene på Nav Årstad under knivstikkingen.

Det viser filmen fra de elleve videokameraene på ulike steder i kontorlokalene drapsdagen.

Et kamera fanget også opp deler av drapet fra lang avstand.

Gikk forbi

Den tiltalte satt urørlig på tiltalebenken idet politiets etterforsker spilte av de lydløse klippene for retten.

De viste saksbehandler Ida Aulin og avdelingsleder Marianne Amundsen idet de passerte 40-åringen på venterommet på vei mot samtalerommet. Like etter ble han hentet inn til de to. Bare få sekunder senere startet angrepet.

– Blikket var iskaldt, det mørkeste jeg har sett. Jeg tenkte at jeg kom til å dø da. Han gikk rett på meg og stakk meg hardt. Deretter skjedde alt veldig fort. Jeg løp ut døren og hylte at han hadde kniv. Men jeg opplever at ingen kommer, at folk løper bort fra stedet, forklarte Aulin i retten forrige uke.

Kniven som ble benyttet i drapet og drapsforsøket på Nav Årstad. (Politiet)

Kaotisk

Vitner i publikumsmottaket reagerte øyeblikkelig, viser overvåkningsvideoen. Noen rygget unna, noen løp ut, mens andre kom til for å bistå Aulin.

Skrikene og tumultene nådde også bakrommene, der videoen viser at panikken spredte seg i kontorene. Kollegene kom ut i gangen, der de ble møtt av Aulin på flukt.

Etter hvert som alvoret gikk opp for dem, tok flere hendene til ansiktet mens de gikk fra kontor til kontor. Mange av dem ringte til nødetatene, mens de forsøkte å ta hånd om den skadde Aulin. Til slutt fulgte de henne ut av bygget.

Hentet av ambulanse

Forrige uke ble urovekkende bilder lagt frem for retten, sammen med beskrivelser av åstedet.

Kriminalteknikerne gikk systematisk gjennom bildematerialet de hadde sikret på åstedet, og fortalte bilde for bilde hva retten og tilskuerne her fikk se, og funnene som ble gjort på samtalerommet.

Den tiltalte 40-åringen før rettssaken startet første dag. (Birthe Steen Hansen)

Like etter vitnet rettsmedisinerne, som viste frem svært sterke bilder fra obduksjonen. Det ble for mye for en av de pårørende, som fikk et illebefinnende under vitneforklaringen og måtte hentes av ambulanse.

40-åringen har erkjent handlingene, men hevder han var utilregnelig på grunn av psykisk sykdom. Under sin forklaring for retten fortalte han at han ikke husker noe fra drapsdagen.

