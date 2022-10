Peter ødela ryggen på jobb – nå får han 2,2 millioner i erstatning

– Jeg falt på hodet, hjelmen sprakk og jeg fikk påvist et brudd i ryggen, forteller Peter Andersen (66) til FriFagbevegelse.

Han arbeidet på dette tidspunktet hos Brattås Rør og Sveis i Halden.

Seks år tok det fra skaden inntraff til Andersen fikk tilkjent yrkesskadeerstatning på 2.199.000 i Oslo tingrett 25. mai i år.

– Det var en enorm lettelse da jeg fikk pengene inn på konto. Det har vært seks lange år å vente. Nå kan jeg leve og planlegge uten økonomiske bekymringer, forteller han.

I tingretten heter det blant annet at hendelsesforløpet er uomtvistet. «Veien hadde tidligere på dagen hatt et gjerde som beskyttelse mot at man ikke skulle falle utfor.

Saksøker var imidlertid ikke oppmerksom på at gjerdet var borte. Fallet var ca. 2,5 meter, og han landet på en jernrist.»

LO-advokat Faruk Resulovic førte saken for Peter Andersen.

– Uten Faruk hadde jeg ikke sittet igjen med den oppreisning og verdighet som jeg føler jeg fortjener, sier han.

I hagen trener Peter Andersen med vekter for at kroppen skal være god nok til å fungere i hverdagen. (Sissel M. Rasmussen/FriFagbevegelse)

[ Når Anna Linnea (29) hører at en kollega skal opereres, tenker hun på ledige vakter ]

På pinebenken

Peter Andersen, opprinnelig fra Danmark, bor i Tistedalen i Halden kommune og tar imot LO-Aktuelt med et stort smil.

– Jeg ser alltid framover. Fortiden er det lite å gjøre med, sier han.

Etter skaden i 2016 med påfølgende sykemelding, jobbet han i perioder fram til utgangen av 2018. Da måtte han gi seg i arbeidslivet på grunn av ryggskaden.

Andersen har ikke ligget på latsiden når det gjelder å lege skadene. Hver morgen kl. 05.00 har han vært på plass på et treningsstudio i Halden. Treningen gjør at han fungerer bra i hverdagen.

I tillegg har han noe han kaller pinebenken på terrassen i hagen. Noen paller er satt sammen, og der kan han ligge og løfte vekter.

– Der ligger jeg og svetter og pines, sier han humoristisk.

Da vi ankommer det flotte huset ved elvens bredd i Halden, strømmer musikken fra «The Wall» av Pink Floyd imot oss. Innendørs står en fiks ferdig bar. Den fikk han som betaling av en pubeier i Danmark som ikke klarte å betale Andersen for noe utført arbeid.

Pågangsmot har Andersen i rikt monn. Samtidig har han en rekke hobbyer som han bruker tid på. Det er liten tvil om at vi her har å gjøre med en «handy man».

– Jeg liker å bruke hendene, sier han.

Les også: To norske brødre tjente seg rike på brød, melk og tvangsarbeid

Chevy i garasjen

I garasjen til Peter Andersen står en signalrød Chevrolet pickup, som han har restaurert. For bilinteresserte er dette et smykke av en bil. Motoren brummer med godlyd, når han starter opp.

Ikke nok med det. I garasjens andre etasje har han 600 meter med skinnegang liggende til å konstruere sin egen togbane.

– Det vil nok ta tid, men det har jeg nok av. I løpet av to-tre år håper jeg å få innviet togbanen, sier han.

Etter disse årene med sykemeldinger og arbeidsavklaringspenger (AAP) har Andersen nå endelig fått godkjent status som ufør

– Jeg skylder noe skatt, nærmere 300.000 kroner, som jeg vil betale ved første anledning, sier Peter Andersen.

I 2016 falt sveiser Peter Andersen ned fra en usikret vei under demontering av en maskin. (Sissel M. Rasmussen/FriFagbevegelse)

[ – Hvis man må regne med å bli syk og ufør av jobben, er det noe galt ]

Krangler ofte

Gjensidige var motpart i saken. LO-advokat Faruk Resulovic sier at det var uenighet både over graden av uførhet og beløpets størrelse.

Resulovic forteller at når det gjelder tidsperspektivet, er det vanskeligste at skadelidte i visse tilfeller må vente mange år med usikkerhet og økonomisk ustabilitet.

– Men i rettssakssammenheng, er tiden som har gått ikke alltid negativ, ettersom man da lettere kan hevde at fremtiden vil være slik den er nå, nettopp fordi det har gått en del år, sier Resulovic.

– Vi står ofte og krangler om hypoteser og hvordan jobbsituasjonen for eksempel vil være med skaden i fremtiden. Jo lengre tid som faktisk har gått, desto mer kan man påstå med tyngde hvordan den fremtidige perioden vil være for klientene. Dette gjelder spesielt hvis den har vært uendret over lengre tid før vi faktisk står i retten, sier han.

Les også: Ansatte frykter for arbeidsplassene på grunn av «lakseskatten»

150 millioner i erstatning hvert år

LOs juridiske avdeling har til enhver tid cirka 1.500 saker og 250–300 rettstvister brakt inn for domstolene, forteller Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling.

Han opplyser at de fleste rettssakene løses uten at de når medienes søkelys.

– Vi tar også saker med høy prosessrisiko. For at vi skal ta saken, er det normalt tilstrekkelig at saken har en viss mulighet for å føre fram. Statistisk får vi helt eller delvis medhold i cirka 65–70 prosent av sakene som ender med dom, forteller Sønsteli Johansen.

Hver eneste uke tilføres LO-medlemmer høye beløp i erstatning etter å ha fått hjelp av LOs advokater. Det blir omtrent 150 millioner kroner hvert år. Utbetalinger etter klage til Nav og andre aktører kommer i tillegg.

– Vi har de ressursene vi trenger og avviser ikke noen saker av kapasitetshensyn. Seks kroner per måned per medlem går med til å drifte LO-advokatenes virksomhet. Det er billig, synes vi, sier Johansen.

Les også: Maren (29) har ME: – Når du kommer inn på Nav, føler du deg nesten som en kriminell

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

2,2 millioner i erstatning

I dommen fra Oslo tingrett heter det at Gjensidige Forsikring ASA er ansvarlig for Peter Andersens skade og tap som følge av yrkesskaden han ble utsatt for den 11. april 2016.

Gjensidige Forsikring ASA ble dømt til å betale 2.199.000 kroner i yrkesskadeerstatning. I tillegg må Gjensidige Forsikring betale 392.016 kroner i sakskostnader til Andersen.

---

LOs juridiske avdeling

LOs juridiske avdeling har 35 advokater.

Det er de enkelte forbundene som betaler inn LO-kontingent på vegne av sine medlemmer.

LOs første juridiske kontor ble etablert i 1922 med ansettelsen av Trygve Lie. LOs juridiske avdeling kan dermed markere 100-årsjubileum i år.

---