Fylkesledere i Sp: Frykter tøff valgkamp

– Jeg ser på det å gå i valgkamp som krevende. Selvfølgelig gjør jeg det! sier fylkesleder i Vestfold, Per-Asbjørn Andvik, til Dagsavisen.

– Vi har jo ikke den medvinden vi hadde foran stortingsvalgkampen i fjor, eller foran kommune- og fylkestingsvalget for tre år siden. Da var det Sp-vind over hele landet, og Trygve var med på å dra opp den gode oppslutningen vår, sier Andvik om partileder Trygve Slagsvold Vedum og hans tidligere så joviale «kaffekopp-strategi».

– Som finansminister i en regjering som sitter med alt ansvaret, kan han ikke lenge spille ut den rollen han hadde før, mener Vestfolds fylkesleder, som mandag og tirsdag deltar på Sps landsstyremøte.

Presserende tema

På landsstyremøtet deltar partiledelsen og representanter fra stortingsgruppen, sentralstyret og resten av senterbevegelsen. Der skal partiet legge strategien for kommune- og fylkestingsvalget 2023 i et lukket møte. Et presserende tema for møtet er hvordan regjeringspartiet Sp, som lenge har slitt i motvind, skal greie å komme på offensiven foran kommune- og fylkestingsvalget 2023. Etter ett år i regjering har Sps valgresultat på 13, 5 prosent i stortingsvalget 2021 blitt halvert, og på enkeltmålinger har partiet falt under sperregrensen. Nå begynner kampen for å berge de 138 ordførerne Sp har rundt om i landet.

– Heldigvis har vi litt tid på oss, vi har bortimot et år, sier Andvik til Dagsavisen.

– For Vestfolds vedkommende starter vi uansett med gode forberedelser til valgkampen i god tid før jul, fordi vi tror og har fått sterke signaler om at det kommer til å bli mange forhåndsstemmer ved neste kommune- og fylkestingsvalg. Det gjør at valgkampen må starte mye tidligere, sier Vestfolds fylkesleder.

Trenger noen seiere

Han mener det bare er å brette opp ermene nå, uansett hvor mye regjeringspartier sliter.

– Sps politikk har jo gått hjem hos folk før. Vi må ikke la oss prege for mye av situasjonen i regjeringen og i Stortinget når vi skal ha kommune- og fylkestingsvalg. Valgkampen skal vi prøve å gjennomføre med stil uansett, sier han, men legger til:

– Jeg håper også at Sp i regjering og på Stortinget gir oss noen skikkelig seire som kan hjelpe oss i valgkampen lokalt. Vi i Sp på Østlandet trenger noen saker fra partiets side som gagner oss. Vi må bli et enda mer næringsvennlig parti enn vi har vist til nå, sier den idrettsinteresserte Andvik, som sammenligner Sp-erne med Leeds-supportere:

– Akkurat nå er vi litt som Leeds-supporterne i Norge alltid har vært: De har aldri mista trua. For noen år siden gikk Leeds litt oppover, nå har de gått nedover. Det gjelder å aldri miste trua på laget sitt og spillerne sine, slår Andvik fast.

Omstridt skatt på havbruk

En sak som også kan gjøre valgkampen vanskelig Vedums parti langs kysten, er det omstridte forslaget om å skattlegge havbruksnæringen.

– Det har jo vært mye diskusjon om dette i Troms, som er stort havbruksfylke, og hele Kyst-Norge er jo opptatt av dette, sier fylkesleder i Troms Sp, Svein Oddvar Leiros.

– Grunnrenten syns jeg er bra, men jeg er opptatt av innretningen, at man ikke skader de lokale og gjerne familieeide små og mellomstore bedriftene. Ser du på de store havbruksselskapene, som omsetter for milliarder og kanskje har utenlandske eiere, så er det jo disse man ønsker å skattlegge. Vi må finne en innretning der verdiene blir igjen i havbrukskommunene, sier Leiros.

– Forslaget om grunnrentebeskatning er heller ikke hogd i stein. Høringsfristen går ikke ut før 5. januar, og forslaget skal ikke vedtas i Stortinget før i vårsesjonen. Det er god tid til å jobbe fram en løsning for innretningen, mener Leiros, som minner om at Sp har hatt et dårlig utgangspunkt på meningsmålingene før.

– Man må aldri miste trua. Man skal jo få kjeft ifra opposisjonen når man sitter i posisjon. Det tar jeg med knusende ro! Det har selvsagt vært krevende, og det er krevende tider, såpass ærlig må vi være, som ikke tror Sp har mistet taket på Nord-Norge.

– Tilbakemeldingene fra medlemmene er riktignok blandede, men statsbudsjettet viser at vi går i riktig retning. Det blir gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark, man har økt nedskrivingen av studielån og det er flere andre tiltak, sier Leiros.

– Krevende tid for partiet

Også fylkeslederen i Trøndelag opplever at grunnrentebeskatning av havbruksnæringen er omstridt i hans område.

– Vi har en del kommuner langs kysten her der dette diskuteres heftig. Det som er viktigst for næringen, er det totale skattetrykket, og selve innretningen, som nå er ute på høring. Selv om ikke prinsippet om grunnrente faller, så har jeg trua på at man vil være lydhør for tilpasninger, slik at man kan nærme seg det næringen ønsker, sier Ole Herman Sveian til Dagsavisen.

– Jeg tar ikke problemene på forskudd, selv om jeg ser at dette er en krevende tid for partiet. Men jeg tror folk etter hvert vil se at denne regjeringen leverer, mener Sveian.

– Det er jo uansett ikke noen regjering de skal stemme på. Dette er en lokalvalgkamp, ikke et regjeringsvalg. Men vi har jo også sett tidligere at det nasjonale har gitt ekstra uttelling. Det kan vi kanskje få nå også, når folk ser at denne regjeringen utgjør en forskjell.

God magefølelse

Det samme håper partileder Trygve Slagsvold Vedum, som på talerstolen kom havbrukskritikerne i partiet i møte ved å forsikre om at høringen vil bli grundig og at innretningen skal treffe slik at små og mellomstore bedrifter skjermes og havbrukskommunene får inntekter. Han sier til Dagsavisen at magefølelsen foran kommune- og fylkestingsvalget 2023 er god, og at Sps lokalpolitikere kan spille på gode saker fra regjeringen i valgkampen.

– De viktige hovedprioriteringene vi nå gjør, som trygghet for folk, trygghet for hverdagsøkonomien, nasjonal kontroll over ressursene, utjevning av forskjeller og at vi skal utvikle hele Norge, det er viktige saker og noe vi skal løfte fram, i tillegg til alle gode, lokale saker. Og så er det velgerne som til slutt avgjør, sier Vedum til Dagsavisen. Han nevner også gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark og et omfordelende budsjett som gode saker for Sp. På spørsmål fra Dagsavisen om han forstår at noen fylkesledere er bekymret foran valgkampen, svarer han:

– Ting går i bølger. Jeg har alltid tro på det handler om troverdighet og tillit over tid. Vi kommer uansett til å være det partiet som har best dekning av lister over hele landet.

