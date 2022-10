Statsministere med kort levetid: Hvem hadde rekorden før Truss?

Fram til Liz Truss gikk av som statsminister, var det George Canning som hadde topplasseringen i å sitte kortest i Storbritanna. Han ble statsminister i 1827, men døde samme år og rakk bare å lede landet i 199 dager.

I nyere tid er det også mange statsministere som har hatt relativt kort levetid, viser en oversikt fra Sky History.

Her er de åtte som har sittet kortest på 1900-tallet:

1. Liz Truss – 44 dager

Britain Politics Torsdag 22. oktober kunngjorde Liz Truss at hun går av som statsminister etter bare 44 dager. (Alberto Pezzali/AP)

Truss ble valgt til leder for Det konservative partiet etter at Boris Johnson gikk av, og 6. september ble hun utnevnt til statsminister. Men hennes opphold i Downing Street nummer 10 skulle altså bare vare i seks uker. Problemene hopet seg raskt opp for Truss, og regjeringen fikk blant annet voldsom kritikk for skattepakken til landets aller rikeste. Det endte med at Truss ga finansministeren sparken. Sist uke valgte også innenriksminister Suella Braverman å trekke seg, som førte til ytterligere kaos.

2. Alec Douglas-Home – 1 år og én dag

Alec Douglas-Home (til venstre på bildet) hadde adelig bakgrunn. (AP/NTB)

Douglas-Home fra Det konservative partiet ble statsminister i 1963 og ble sett på som en gammeldags politiker. Han var sønn av en skotsk greve, og er den siste statsministeren med adelig bakgrunn. Douglas-Home var også den siste statsministeren som ble valgt personlig av en britisk monark.

3. Anthony Eden – 1 år og 279 dager

Sir Anthony Eden (t.h.) ble statsminister etter at Winston Churchill gikk av i 1955. (Anonymous/Ap)

Eden var en konservativ politiker og tok over som statsminister da Winston Churchill gikk av i 1955. Eden var offiser under første verdenskrig. Som statsminister fikk han store problemer etter at han ga ordre om å sende britiske tropper til Egypt i 1956 etter at den egyptiske lederen Gamal Abdel Nasser nasjonaliserte Suezkanalen. Storbritannia og Frankrike reagerte kraftig og fikk med seg Israel på et angrep mot Sinaihalvøya, men styrkene måtte trekkes ut etter kraftig press fra USA og Sovjetunionen.

4. Gordon Brown – 2 år og 318 dager

Gordon Brown fikk streng beskjed om å smile mer, men det hjalp ikke på populariteten. (SCOTT HEPPELL/Ap)

Brown ledet Labour i tre år og ble statsminister sommeren 2007. Som finansminister i regjeringen til Tony Blair, fikk Brown mye av æren for det økonomiske oppsvinget i Storbritannia. Som statsminister under finanskrisen, ble skotten fra Glasgow derimot aldri populær.

5. Neville Chamberlain – 2 år og 348 dager

Neville Chamberlain (t.v.) møtte Adolf Hitler i 1938 da Munchen-avtalen ble undertegnet. (AP/NTB)

Chamberlain ble statsminister i 1938. Han spilte en avgjørende rolle under den diplomatiske krisen som oppsto da Nazi-Tyskland gjorde krav på en del av Tsjekkoslovakia (Sudetland). Chamberlain ble først hyllet som en redningsmann da München-avtalen ble inngått. Avtalen som skulle sikre «fred i vår tid», innebar at stormaktene Storbritannia, Frankrike og Italia gikk med på at deler av dette området i Tsjekkoslovakia ble overført til Tyskland. Chamberlain fikk etter hvert hard kritikk for å være naiv og passiv når det gjaldt å forberede Storbritannia på krig. Etter britenes mislykkede felttog i Norge, måtte Chamberlain gå av som statsminister i mai 1940.

6. Theresa May – 3 år og 11 dager

Theresa May ble statsminister 13. juli 2016. Årene hennes i Downing Street ble preget av Brexit-forhandlinger. (JUSTIN TALLIS/AFP)

Den tidligere lederen av Det konservative partiet, ble statsminister i 2016. Hennes periode var tungt preget av Brexit-kaoset. May ventet selv lenge med å ta standpunkt, men endte med å støtte fortsatt EU-medlemskap. Brexit-tilhengerne vant, og May fikk oppgaven med å lande en utmeldingsavtale med EU. Etter mange mislykkede forsøk på å få Brexit-avtalen gjennom i Parlamentet, valgte May å trekke seg i mai 2019.

7. James Callaghan – 3 år og 29 dager

James Callaghan (t.v.) under et møte i Det hvite hus med Jimmy Carter i 1977. (Anonymous/Ap)

Callaghan fra Labour ble statsminister i 1976 – i en tid med høy arbeidsledighet, galopperende inflasjon og sosial uro. Callaghan forsøkte å ta grep ved å kontrollere lønningene. Det var ikke spesielt populært, og Callaghan og partiet havnet i konflikt med fagbevegelsen.

8. Boris Johnson – 3 år og 44 dager

Boris Johnson var stadig i trøbbel i sine tre år som statsminister. Her holder han sin siste tale utenfor Downing Street. (TOBY MELVILLE/Reuters)

Johnson etterfulgte Theresa May og ble statsminister i 2019. Året etter brøt koronapandemien ut, og Johnson ble selv innlagt med covid-19. I dag huskes han best for det som ble kalt «Partygate». Mens den britiske befolkningen fikk streng beskjed om å holde seg hjemme og ikke møte folk, festet statsministeren og hans medarbeidere i Downing Street. Britene ble rasende. Johnson fikk etter hvert også store problemer med å holde ro i egne rekker. Flere av hans nærmeste medarbeidere trakk seg og ba om hans avgang – og rett før sommeren i år kunngjorde Johnson at han ville trekke seg som partileder og statsminister.

Ifølge avisen The Times, skal Johnson nå være klar for comeback etter avgangen til Truss, og flere i Det konservative partiet skal allerede ha foreslått ham som etterfølger.

Kilder: Sky News History, SNL, Wikipedia.

