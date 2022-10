Liz Truss går av. Her er alt du trenger å vite

HVEM: Trine Andersen (65)

HVA: Ansvarlig redaktør i Britiskpolitikk.no

HVORFOR: Statsminister Liz Truss har gått av som leder i det konservative partiet, og går av som statsminister så snart en ny er klar.

Yo! Hva i huleste var det akkurat som skjedde?

– Liz Truss går av, etter bare 45 dager i jobben. Nå vil hun bli sittende ut neste uke. For henne må det være et veldig ydmykende og vanskelig øyeblikk. Å ha feila så totalt, på så kort tid.

Er det en på trynet for aggressive skatteletter også?

– Det har vel allerede fått seg noen på trynet de siste ukene. Men det er jo den utløsende årsaken. Liz Truss får ikke gjennom politikken sin, og ha mistet ansikt. Hva er da igjen, når skattelettelsene er falt i grus. Hva skal vi med Liz Truss da, spør kommentatorer i London.

La oss gå et par skritt tilbake. Hva er det egentlig som har skjedd her?

– Ja, det kan du spørre om. Dette er jo et kaos vi ikke har sett på mange tiår. Det konservative partiet går nesten i oppløsning foran øynene våre.

Trine Andersen er ansvarlig redaktør i Britiskpolitikk.no. (Britisk)

Gjør det?

– Ja, det er vondt å se på, rett og slett. Det er tydelig at ingen har ordentlig styring på partiet.

Hvorfor ble Liz Truss statsminister i det hele tatt?

– De som skulle velge henne var i hovedsak hvite, voksne menn, som gjerne så tilbake på hvordan Storbritannia var en gang. Hun ville ha lave skatter, og det solgte hun inn noe så voldsomt. Men hun var ikke favoritten til parlamentsgruppa. Da de skulle finne ut hvem de to kandidatene skulle være tror jeg de begynte med rundt ti kandidater. Det var bare så vidt hun kom med. Hun hadde virkelig ikke parlamentsgruppa bak seg.

Hva slags politiker har hun vært?

– Hun var veldig blåblå, en tradisjonell konservativ som vil ha liten stat, stor frihet. Og lave skatter.

Så, hva gikk galt?

– Hun fikk en uheldig start som statsminister. Etter bare to dager døde dronningen, så i to uker kunne hun ikke gjøre noen ting. Dermed fikk hun det veldig travelt, og fikk finansministeren til å komme med et «minibudsjett». Men det inneholdt så mange store skatteletter at markedet sa at dette vil vi ikke ha. Hun ville gi veldig store skatteletter og bruke lånte penger. Men da reagerte markedene, og statsobligasjonene ble veldig mye mindre verdt. Det førte til at statsgjelda ville bli enormt stor.

Ja, det høres jo … dumt ut

– Forrige fredag, sparka hun finansministeren. De to var politisk allierte og gode venner. Det de la fram var en felles plattform. Så det var ikke veldig smart. Det slo jo tilbake på Truss. Så, onsdag mistet hun innenriksministeren. Det var visst totalt kaos i parlamentet.

Det viser kanskje at når det er krig, strømkrise og klimakrise samtidig, så er ikke det lureste å nesten slutte med skatt?

– Det var nok ikke det smarteste, nei. Det ser vi i avisene. Det har laget forsider jeg nesten ikke har sett maken til. De er brutale. Nå er du ferdig. The Sun hadde en flott forside med et bilde av Truss hvor det sto «Ghost PM». Eller «spøkelsesstatsminister».

De utkonkurrerer selv Labour i kaos, nå?

– Det er helt sikkert. Men de er gode på kaos i britisk politikk. Hadde det vært valg i morgen hadde det konservative nesten blitt utradert. Labour lå an til å få over 500 av 650 representanter på en måling.

Hvem tar over nå, tror du?

– Det skal være klart i neste uke. Navnet som dukker opp igjen er Rishi Sunak, som var konkurrenten til Truss da hun ble valgt. Men min favoritt er Penny Mordaunt, som er parlamentarisk leder. Forsvarsministeren, Ben Wallace, kan plutselig melde seg på. Så meldes det om finansminister Jeremy Hunt, men det sies at han ikke vil stille. Vi får se.

Får det andre politiske konsekvenser?

– Det viktigste for den nye lederen blir ikke skatt, men å samle partiet. De er så splitta. Så det blir den viktigste oppgaven.

Når blir neste valg, da?

– Egentlig rundt januar i 2025. Men nå tror de fleste at det kommer et valg før den tid. Den nye partilederen vil jo streve litt med at ikke han eller hun har mandat fra folket. Så vi får se. Jeg tror det presser seg fram. Men det er nesten umulig å spå noen ting nå. Det går så utrolig fort.

Nå, et par faste spørsmål på tampen. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg kan si den jeg har lest seinest, som har betydd mye. «Say nothing», eller «Si ingenting». Av Patrick Radden Keefe. Den handler om Nord-Irland, og forteller mye om Gerry Adams, den tidligere lederen i Sinn Féin. Den er skrevet som en krimbok og utrolig spennende.

Hvilken side står forfatteren på?

– Han er journalist, så han skriver vel litt i begge leire. Men han er ikke spesielt begeistra for Gerry Adams, nei.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg gleder meg sjeldent mer enn når jeg setter meg i sofaen for å se en god britisk TV-serie. Jeg er veldig svak for britisk krim. Men faktisk er en av de beste en komiserie fra 70- og 80-tallet.

Britene er jo gode på politikk-serier også! Den originale House of Cards!

– Ja, den er helt fabelaktig. Mye bedre enn den amerikanske. Og så kommer vi ikke unna Yes, Minister.

Er det noe du angrer på?

– Jeg prøver å ikke angre, men det dummeste jeg gjorde var å være med i Birken, på sykkel, i 2011. Det holdt på å drepe meg.

Au. Du tryna?

– Ja, jeg ble alvorlig skada. Det tok ett år å bli bra igjen. Så hvorfor i all verden jeg skulle være med på det over femti, det skjønner jeg ikke.

Til slutt: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det vet jeg. Det er Sally Wainwright. Hun har skapt de beste britiske TV-seriene de siste årene. Happy Valley, Last tango in Halifax og Gentleman Jack.

Ahh. Du har en liten TV-skribent i magen?

– Ja, jeg har vel det. Skulle gjerne stått fast i heisen og spurt om hvordan hun kan skrive så godt. En utrolig god håndverker. Jeg tror hun kunne lært meg mye om å skrive en god artikkel også.

