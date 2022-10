Bilbyen Ensjø skulle forandres til boligbyen Ensjø, og området ble omregulert til boliger i 2007 av et samlet bystyre. Men utviklingen har gått sakte til beboernes fortvilelse.

Parkdrag

– Området som nå rives er en forutsetning for å lage det parkdraget som beboerne har etterlyst siden det ble regulert i 2007, sier tidligere styreformann i Ellipsen borettslag, Ove Bengt Berg til Dagsavisen.

Har i mange år vært engasjert i Ensjø og utviklingen i området.

[ Parkhistorien fortsetter: Byantikvaren setter foten ned på Ensjø ]

De gamle stålverkhallene på Ensjø rives. (Eirik Hoff Lysholm)

– Håpet nå er at de kanskje kan komne i gang med parkdraget og boligbyggingen der, sier han.

Da Christiania stålverk trengte større lokaler, ble det i 1918 bestemt at det skulle bygges nytt på Ensjø. Hallene sto ferdig tidlig på 20-tallet, men da var Christiania stålverk konkurs.

– Hallene ble stående tomme fram til 1935, da Kolberg begynte å importere amerikanske biler i kasser, som de monterte i hallene, sier Berg.

Tomta eies av Profier og Kolberg Motors AS.

– Undre krigen ble hallene blant annet brukt til illegale boksestevner, noe som tyskerne så gjennom fingrene med, sier han.

Etter krigen har det vært forskjellige virksomheter i lokalene.

[ Beboere på Ensjø plages av nattarbeid ]

Imot

Dagsavisen har tidligere skrevet om hallene, og byantikvaren var imot riving. Noe som kunne sette hele boligprosjektet der i fare.

– Stålverkshallene ble ikke prioritert for vern i en prosess som går tilbake til 1999 fordi de ikke var egnet til ombygging til bolig. Nå som byutviklingen på Ensjø har kommet et vesentlig stykke lenger, har Byantikvaren stilt spørsmål om hallene ikke kan brukes til et annet formål enn bolig, forklarte byantikvar Janne Wilberg til Dagsavisen i mail i år.

[ Alberina (22) kom inn på boligmarkedet. Nå kan hun miste drømmeleiligheten på Ensjø ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen