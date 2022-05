Endelig kom Alberina (22) inn på boligmarkedet. Nå kan hun miste drømmeleiligheten på Ensjø

For førstegangskjøper Alberina Gashi (22) betydde kjøpet av leiligheten på Ensjø at hun endelig kom inn på boligmarkedet. Men nå spøker det for framtida. Som Dagsavisen kunne fortelle tirsdag, har prosessen med utbygging av 203 leiligheter i regi av Kolberg-gruppen blitt satt på vent etter at Byantikvaren har trukket i nødbremsen.

Byantikvaren ønsker å verne de gamle stålverkshallene på tomta, og hvis det skal skje, blir hele boligprosjektet stoppet.





Alberina Gashi (22) er kjempeglad for å ha kommet inn på boligmarkedet. (Privat)

Sammen med søsteren Arlinda var Alberina en av de første som meldte interesse da leilighetene ble lagt ut for salg. Begge endte med å kjøpe leilighet i det som skal bli Ensjøparken. At det kanskje ikke blir noe av likevel synes de er skuffende.

– Jeg syns det er dumt at det kommer nå, når så mange alt har kjøpt leilighet her og gledet seg til å flytte, sier Alberina Gashi til Dagsavisen. Søstrene så fram til å bli naboer. De har fulgt debattene om Ensjø på Facebook og merket at folks meninger er delte.

– Slik jeg har forstått det så er mange av de som allerede bor på Ensjø for rivning av de gamle industribyggene. Det er jo veldig tett mellom ett par av blokkene og den svære bilhallen, og det ser jo ikke noe hyggelig ut. Det var vel ikke det folk så for seg da de flyttet dit, sier Alberina Gashi.

Stålverkshallene i Gladengveien på Ensjø (Sissel Hoffengh)

Familie i nærmiljøet

Trude Nyborg er også blant dem som har kjøpt leilighet i det planlagte leilighetskomplekset Ensjøparken, fordi de ville bo sentralt og i nærhet til annen familie.

– Vi har kjøpt en liten treroms i første etasje. Den blir ikke ferdigstilt før første kvartal 2025, dersom alt går etter planen. Det er lenge til, men det passet bra i forhold til at den yngste i familien skal begynne på ungdomsskolen, sier Trude Nyborg. Hun forteller at moren også har kjøpt seg leilighet på Ensjø, men i et av de andre sameiene. Og at søsteren bor på Vålerenga.

– Så hele familien er samlet?

– Ja. Det var liksom det som var planen, da.

Trude Nyborg kjøpte leilighet på Ensjø fordi hun vil bo sentralt og nær familien (Privat)

Men nå kan altså det mulige fredningsvedtaket sette en stopper for boligdrømmen.

– Det er jo synd, kanskje ikke mest for oss for vi skal alltids kunne finne noe annet. Men jeg syns det er dumt for førstegangskjøperne som endelig har klart å komme seg inn på boligmarkedet. Det er jo ikke enkelt for unge folk i dag, sier Trude Nyborg.

– Byantikvaren anbefaler bevaring av de gamle stålverkshallene, hva tenker du om det?

– Jeg skjønner tanken, og er for bevaring av viktige kulturminner. Men jeg synes de kom lovlig seint på banen. Nå er det bygget så mye der allerede at det vil bli mye plunder og heft for de som bor rundt også – folk som er blitt lovt en park, fine grøntområder og så skal det stå noen gamle industrihaller der isteden, sier Trude Nyborg.

Boligene i Ensjøparken i Gladengveien slik de er tenkt ferdigstilt. (Ensjøparken)

Glad i kulturminner

Trude Nyborg understreker at hun er glad i arkitektur og for bevaring av viktige kulturminner. Det er planleggingen hun er kritisk til.

– Hadde hallene ligget et annet sted, hadde jeg sikkert syntes det var fint å ta vare på dem. Men, å komme sånn i siste sekund å kaste om på alt, nei det virker uprofesjonelt. Planleggingen av hele dette området ble igangsatt i 2004, og de gamle hallene er svære og meget synlige. Så det er ikke akkurat slik at Byantikvaren ikke har visst om dette eller hatt tid på seg til å komme med innspill, sier hun.

Som Dagsavisen skrev tirsdag, har Byantikvaren kommet med sin uttalelse fordi Plan- og bygningsetaten sendte dem rivningssøknaden som kom 8. mars.

– Stålverkshallene ble ikke prioritert for vern i en prosess som går tilbake til 1999 fordi de ikke var egnet til ombygging til bolig. Nå som byutviklingen på Ensjø har kommet et vesentlig stykke lenger, har Byantikvaren stilt spørsmål om hallene ikke kan brukes til et annet formål enn bolig, forklarte byantikvar Janne Wilberg da.

Nyborg synes likevel dette er feil tidspunkt å stoppe opp.

– Dette burde blitt tatt opp da de begynte å bygge ut på dette stedet, for de har jo fått det til andre steder. Både Kvernerbyen og trikkehalene som er inkorporert i arkitekturen på de områdene de ligger. Men det er jo vanskeligere å gjøre det i etterkant når de allerede har bygget så mye som de allerede har på Ensjø. Spørsmålet blir jo hva hallene eventuelt kan brukes til, sier Trude Nyborg. I likhet med mange andre av kjøperne blir hun oppriktig skuffet dersom det viser seg at boligene ikke kan oppføres.

– Det er jo ikke så lett å få kjøpt noe sentralt, og til såpass gunstige priser som denne utbyggeren har lagt seg på. Nå er ikke vi verst stilt, vi har jo allerede en leilighet. Jeg tenker mer på de som endelig har klart å få en fot innafor på markedet og omsider fått kapret seg en leilighet. For det var ganske hard kamp om dem, sier Trude Nyborg.

