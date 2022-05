Parkhistorien fortsetter: Byantikvaren setter foten ned på Ensjø

Profier og Kolberg Motors forholder seg til gjeldende reguleringsplan, som forutsetter rivning. Likevel mener Byantikvaren at stålverkshallene bør bevares og tilrettelegges for annet formål enn bolig, skriver Estate nyheter.

De omtaler en anmodning fra Byantikvaren til Plan- og bygningsetaten, der Byantikvaren viser til stålverkshallenes kulturminneverdi.

«Vi tar imidlertid til etterretning at hallene er forutsatt revet i gjeldende reguleringsplan, og at de ikke er prioritert som kulturminner i Strategisk plan for Hovinbyen. De tre gjenstående stålverkshallene representerer både en tidlig fase av industri- og næringshistorien i Hovinbyen, og samtidig slutten på jobbetiden, med spennet fra storsatsning til konkurs i løpet av bare et par år. Slik sett representerer stålverkshallene en viktig del av industrihistorien til tross for at de aldri kom i bruk til det opprinnelige formålet»

Flyfoto av Ensjø og Stålverkshallene fra 1952. (Widerøes Flyveselskap / Helge Skappel)

Ensjøparken

Dagsavisen har gjennom en rekke saker de siste årene omtalt striden om parkene på Ensjø. Beboere har engasjert seg for å få realisert grønne parkdrag slik de ble lovet i prospektene da de kjøpte leiligheter. Men ting har tatt tid, og særlig har konflikten om tomta til Kolberg Motors vært en hodepine for politikerne. De 100 boligene i Gladengveien 8 er planlagt realisert ved at stålverkshallene rives, og prosjektet har fått navnet Ensjøparken. Med i denne planen skal det være rom for å realisere del to av Vestre parkdrag.

Men Byantikvaren åpner for park, selv om boligene ikke blir realisert:

«Tyskerbrakka har en viss kulturminneverdi som en rest etter Kampen leir, men er forutsatt revet i gjeldende reguleringsplan, som legger opp til park der brakka står. Byantikvaren vil ikke motsette seg rivning av bygningen,» står det i skrivet til Plan- og bygningsetaten.

Opprinnelig var det fem haller, men i 2008/2009 ble to av dem revet.

[ Ensjø-beboerne trenger parken de ble fristet med ]

Lite klimavennlig

Byantikvaren skriver at de tidligere ikke har motsatt seg rivning av hallene, og at de ikke er inkludert som kulturminner i Strategisk plan for Hovinbyen men at de i ettertid ser annerledes på det. De har dessuten tanker om hvordan hallene bør brukes:

«Med tanke på utviklingen som har skjedd på Ensjø og ellers i Hovinbyen, ville det etter Byantikvarens vurdering i dag vært naturlig å vurdere stålverkshallene for annet formål enn boliger.»

De mener også at det i et klimaperspektiv er lite lurt å rive hallene, da de er bygget i et materiale som som har mye CO2 bundet opp i seg.

Byantikvaren anmoder Plan- og bygningsetaten å vurdere planene på nytt, men saken vil også komme opp for bystyret, skriver Vårt Oslo. Et opprop som har fått rundt 600 underskrifter fra naboer i området tar til orde for å verne hallene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Dette er Stålverkshallene

Hallene i Gladengveien 8 ble byggemeldt som valseverk i 1918 av entreprenørfirmaet Christiani & Nielsen for A/S Christiania Staalverk.

Stålverket hadde etablert seg på Kampen mot slutten av 1800-tallet. Med utgangspunkt lønnsomheten av stålproduksjon som fulgte med første verdenskrig, planla stålverket en utvidelse av virksomheten på den andre siden av Gjøvikbanen.

Anlegget ble bygget, men driften kom ikke i gang før stålverket gikk konkurs i 1920. Produksjonshallen på Kampen ble etter konkursen tatt i bruk som sportshall.

De nyere hallene stod tomme, men fra ca. 1930 ble de tatt i bruk som lagerhaller for bilfirmaet Kolberg & Caspari.

Kilde: Byantikvaren

---