Listhaug om SD: – Frp har ingen søsterpartier i Sverige eller noen andre steder

– Frp har ingen søsterpartier i Sverige eller noen andre steder, slår Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug fast i en e-post til Dagsavisen, som spurte henne om nettopp det. Mens både Høyre, Ap og en rekke andre norske politiske partier gjerne og ofte snakker om det gode og nære samarbeider de har med sine svenske søsterpartier, er altså Frp et selverklært politisk enebarn.

– Helt nødvendig

Når Dagsavisen spør henne om Frp har noen politiske søsken i nabolandet Sverige, og om det kanskje er Jimmie Åkessons Sverigedemokraterna, svarer altså Listhaug Frp ikke har noen slike politiske slektninger noe sted. Men hun syns likevel at av alle Sveriges partier, så er det Sverigedemokraterna som har de beste politiske løsningene på problemene knyttet til kriminalitet og innvandring:

– Selv om flere svenske partier, særlig på høyresiden, endelig har våknet, er mitt inntrykk at det fremdeles er Sverigedemokraterna som har den beste justis- og innvandringspolitikken, skriver Listhaug, som syns det er «veldig interessant» å se hvordan den svenske debatten har utviklet seg de siste årene.

– I Sverige har de trodd at de store integreringsproblemene ville forsvinne hvis debatten ble lagt lokk på, og de som har turt å påpeke de store utfordringene som har møtt kraftig motstand. Det har ført til en fullstendig uansvarlig innvandring- og integreringspolitikk som svenskene nå betaler dyrt for, mener Frp-lederen, som gir honnør til Jimmie Åkessons parti:

– Sverigedemokraterna har vært de eneste som har pekt på de åpenbare problemene. Det har endelig ført til at flere svensker har fått opp øynene og at til og med flere andre partier har begynt ta innover seg de store utfordringene den massive innvandringen til Sverige har ført til. Det har vært helt nødvendig at noen har tatt denne kampen i Sverige.

Inn i regjering

Hun mener også at blir det borgerlig valgseier i Sverige, bør Sverigedemokraterna tas med inn i regjering, slik Frp selv gikk i regjering i 2013. Det er «opp til Sveriges innbyggere gjennom valgresultatet å avgjøre», men:

– Dersom velgerne gir SD tilstrekkelig oppslutning til å gå i regjering, så tror jeg det vil være dumt av de andre partiene å stenge de ute, skriver Listhaug.

– Jeg håper selvsagt at det er høyresiden som vinner valget, og at det blir et flertall som kraftig strammer inn innvandringspolitikken og får bukt med den ekstreme gjengkriminaliteten i landet.

Jensen sa nei til SD

Også Sylvi Listhaugs forgjenger som partileder, Siv Jensen, ble i sin tid spurt om det var naturlig for Frp å samarbeide med SD, og om SD var Frps svenske søster. Det sa Jensen nei til, hun advarte tvert imot SD, og kalte SD «et sykdomstegn» i det svenske samfunnet.

Hun understreket også at de to partiene har et ulikt ideologisk utgangspunkt: Frp er et liberalistisk parti som ble til «i kampen mot offentlige inngrep og høye skatter og kjempet for en mindre stat» mens SD er «et rent fremmedfiendtlig parti», uttalte Jensen til VG. Dette samme sier Listhaug til Dagsavisen i dette intervjuet:

– Sverigedemokraterna har en politikk på mange områder som skiller seg mye fra Fremskrittspartiet. Mens Frp er et liberalistisk folkeparti som er opptatt av å redusere skatter- og avgifter og ønsker mer frihet for enkeltmennesket, kaller Sverigedemokraterna seg et sosialkonservativt parti, svarer Listhaug, og legger til at det er SD som har latt seg inspirere av Frp, og ikke omvendt.

– De har hentet inspirasjon fra både Frp og fra danske partier på innvandringspolitikken, som er positivt, men har også en del likhetstrekk med partiene på venstresiden på andre områder, mener hun.

«Svenske tilstander»

Listhaug har som kjent lenge interessert seg for Sverige og de politiske tilstandene der, sammenlignet med Norge. Som innvandrings- og integreringsminister i 2017 dro hun på en mye omtalt valgkamptur til Rinkeby i Sverige for å lære av «svenske tilstander».

– Hva tenker du om den turen i dag?

– Da jeg reiste til Sverige i 2017 ble det et stort oppstyr, og sterke reaksjoner fra både svenske og norske politikere, kommenterer Frp-lederen.

– Det førte til fornektelse og fordømmelse fra svenske politikere fordi de ikke ville innse hva som skjedde med landet deres. Blant annet uttalte daværende statsminister Carl Bildt at Sverige hadde stor fremgang i innvandringspolitikken deres. Det var åpenbart at det ville bli verre med den tilnærmingen som har vært til disse problemene i Sverige. Jeg er fortsatt forundret over hvor ille det sto til med virkelighetsforståelsen i Sverige den gangen. Etter dette har heldigvis flere enn Sverigedemokraterna våknet og nå har lov og orden blitt den viktigste saken. Det er sannelig på tide, mener Frps leder, som også er urolig for situasjonen i Oslo:

– Selv om vi ikke har svenske tilstander i Norge, blant annet fordi Frp fikk strammet kraftig inn på innvandringspolitikken da vi satt i regjering, ser vi noen av de samme tendensene. Det er sterkt urovekkende at det i Oslo har vært en rekke alvorlige voldshendelser i det siste. Vi ser den samme fornektelsen hos norske politikere, når de er mest opptatt av å si at Oslo fortsatt er trygg, i stedet for å slå alarm og ta problemene med kriminalitet og utenforskap i store deler av byen på alvor, skriver Listhaug.

