Splid hos republikanerne om Trump-kandidatur: – Det er mange Trump-typer der ute nå

En fersk meningsmåling som viser at Donald Trump faller i kurs hos republikansk velgere, i tillegg til høringene om stormingen av Kongressen, har satt fart på spekulasjonene om at han raskere enn antatt vil kunngjøre at han vil stille som kandidat i 2024.

Ikke minst har også Florida-guvernør Ron DeSantis dukket opp som en mulig Trump-utfordrer. DeSantis har samlet inn et rekordstort pengebeløp til mellomvalget i november, og det er spekulert på om han kan bruke pengene også til en valgkamp i 2024.

Flere republikanske ledere ønsker at Trump venter med å lansere sitt kandidatur til i hvert fall etter mellomvalget, skriver Politico.

– Det politiske landskapet og omstendighetene er fordelaktige. Og jeg tror det er bedre med færre forstyrrelser, sier republikaneren John Thune til nettavisen.

Alle de 435 setene i Representantenes hus er på valg i november, det samme er 34 av 100 senatsplasser. Demokratene har i dag kontroll over de to kamrene i Kongressen.

Svekket posisjon

Meningsmålingen som er gjennomført av New York Times og Sienna College, viser at halvparten av republikanske primærvalgvelgere ikke ønsker at Trump igjen stiller som president. Etter målingen gikk han hardt ut mot avisen på sin egen sosiale medier plattform Truth Social. Han kalte avisen blant annet folkets ekte fiende.

– Posisjonen til Trump innad i Det republikanske partiet er svakere enn det har vært, tror jeg. Folk som Ron DeSantis posisjonerer seg. Det er mange Trump-typer der ute nå. Spørsmålet er hvilken type kandidat Republikanerne vil ha, det er mulig Trump ikke blir kandidaten, sier Jennifer Bailey, som er professor i statsvitenskap ved NTNU, til Dagsavisen.

Trump har vært i hardt vær den siste tiden i forbindelse med høringene om hans rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Blant annet vitnemålet til en tidligere rådgiver for stabssjef Mark Meadows, Cassidy Hutchinson, skapte overskrifter. Hun anklaget blant annet Trump for å ha ønsket å slippe væpnede demonstrasjoner gjennom sikkerhetskontrollen på arrangementet han holdt før stormingen.

Hintet sterkere

Trump har i lang tid hintet om at han kommer til å stille som kandidat i 2024. Senest gjorde han det i et intervju med New York Magazine som ble publisert torsdag denne uken.

– Vel, i hodet mitt har jeg allerede tatt beslutningen, så ingenting spiller inn lenger, sa Trump.

Politico og Washington Post har rapportert at Trump har møtt viktige republikanske givere og støttespillere landet rundt de siste ukene. De har hatt uformelle middager der spørsmål som mellomvalget og en mulig Trump-valgkamp i 2024 blir diskutert. To kilder oppgir at Trump ser for en kunngjøring i september.

– Jeg vil si at min avgjørelse vil være om jeg gjør det før eller etter, sa Trump i intervjuet, med henvisning til mellomvalget.

Vil at han skal stille

Washington Post skriver at et økende antall allierte ønsker at den tidligere presidenten skal følge instinktene sine og etablere posisjonen sin i partiet. En kilde anslår at sjansen er 70–30 i favør at Trump stiller før mellomvalget.

– Hvis Trump skal stille, er det bedre jo tidligere han går for det og snakker om å vinne neste valg, sier den innflytelsesrike senatoren Lindsay Graham til avisen.

Han spilte nylig golf med Trump og hevder at den tidligere presidenten vil rette oppmerksomheten sin bort fra klaging og se mot framtiden.

Tidligere i juli drev Trump valgkamp for tidligere guvernør og visepresidentkandidat Sarah Palin i Alaska. Hun støttet Trump da han sto fast på at 2020-valget var rigget, og hun blir også sett på som en som står nærme Trump politisk.

Kan tiltrekke seg oppmerksomhet

USA-kjenner Jennifer Bailey ved NTNU mener at Trump ved å lansere sitt kandidatur før mellomvalget kan trekke oppmerksomheten bort fra saker som er viktige for Demokratene, som den ferske høyesterettsavgjørelsen om abort. En dom i slutten av juni fjernet den føderale retten til abort, som stammet fra Roe versus Wade-dommen fra 1973.

– Den republikanske strategien nå er å splitte Demokratene så mye de klarer. Men det er vanskelig fordi de selv er mer splittet enn før. Det er flere som vil overta etter Trump. Jeg tror at strategien er at Trump trekker til seg oppmerksomhet, men det kan slå tilbake på dem. Det er lenge til 2024-valget, sier hun.

I 2020 stemte ni prosent av republikanerne på noen andre enn Trump, mens Joe Biden mistet fire prosent av demokratiske velgere, ifølge nyhetsbyrået APs oversikt.

Upopulær Biden

På en meningsmåling gjort for New York Times nylig, kommer det fram at et flertall av demokrater vil ha en annen kandidat enn president Joe Biden i 2024-valget. Presidenten gjør det også svakt på andre type målinger. CNN rapporterte nylig at innflytelsesrike demokrater har begynt å tvile på om Biden vil være partiets sterkeste kandidat. Det er blant annet 79 år gamle Bidens alder som sår tvil, og det blir satt spørsmålstegn ved hvor hardt valgkampkjør han vil være i stand til.

– Det er mange spørsmål blant Demokratene, for eksempel om Bidens lederskap, om han har vært tøff nok mot Trump eller han er radikal nok. Republikanerne vil bruke Bidens manglende popularitet til å påvirke valget. Demokratene burde ikke fokusere på spørsmålet om hvem som skal stille i 2024, men heller på å holde på Representantenes hus og Senatet i 2022, sier Bailey.

Biden-leiren har planlagt at presidenten lanserer sitt kandidatur våren 2023. Presidentens rådgivere ventes å holde seg til den planen uavhengig av om Trump stiller.

– Ingenting rundt vår tidslinje vil endres, men vi er forberedt hvis han skal stille, sier en anonym kilde, som har tett kjennskap til Biden-teamets politiske planer, til CNN.

Men det ser ut til å være mangel på personer som vil stille mot Biden i et primærvalg. Kongressrepresentanten Ro Khanna, som tidligere hadde en rolle i Bernie Sanders valgkamp, er blant dem som har sagt at de ikke vil stille.

– Jeg planlegger å støtte Biden på grunn av faren som Donald Trump utgjør. Jeg ville ikke gjort noe for å skade ham, sier Khanna.

