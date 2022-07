Trump-utfordrer angrep Biden - latterliggjøres for bisart mattestykke

Den tidligere Trump-administrasjonsfunksjonæren og FN-ambassadøren har i flere måneder vært en av de som kritiserer hvordan Det hvite hus har svart på inflasjonen som har grepet landet etter Covid-19-pandemien, skriver The Independent.

Allerede i mars, da hun tvitret hun om den stigende konsumprisindeksen, uttalte hun: «Disse tallene er ikke bærekraftige. Bidens pengebruk skader amerikanske familier».

Uforståelig og feil matematikk

Men i et nyere innlegg som siden har blitt slettet, gikk eks-guvernøren hardt ut mot presidenten ved å bruke et diagram, som beregnet hvor mye prisene har økt på individuelle varer. Deretter hadde hun på en bisarr måte lagt disse tallene sammen, for å feilaktig hevde at forbrukerprisene faktisk var opp med over 60 prosent i løpet av et år, skriver The Independent.

Dette var tallene som fikk folk til å sperre opp øynene:

The Independent understreker at inflasjon ikke fungerer på denne måten. Å legge sammen prosentene av individuelle prisøkninger for å oppnå et større tall, tilsvarer ikke en reell prisøkning av denne størrelsen. Ingen sektor innenfor økonomien har sett en prisøkning i nærheten av dette beløpet, skriver avisen.

Potensiell kandidat til valget i 2024

Haley, som er ansatt som en potensiell kandidat til den republikanske presidentnominasjonen i 2024, har utdanning innenfor regnskap, men denne gangen hadde hun ikke sjekket mattestykket ordentlig.

Innlegget ble raskt tatt ned etter at Haley innså feilen, men det stoppet ikke internett og politiske analytikere fra å håne henne. Noen var så overrasket at de i utgangspunktet ikke trodde innlegget var ekte, skriver The Independent.

CNNs Andrew Kaczynksi skrev blant annet på twitter: «Jeg var under inntrykket av at denne tweeten kunne være falsk, helt til jeg så arkiverte svar på nettarkivet som inkluderte tweeten»

Ikke bare i USA

Inflasjon er et alvorlig problem for både vanlige amerikanere og selve Biden-administrasjonen, men det er ikke et unikt problem for USA. Land verden over sliter med inflasjon, og spesielt ille er det i Storbritannia, hvor forbrukerprisene stiger enda raskere enn i USA.

Ifølge en ny rapport ser det ut til at Storbritannia vil ha den høyeste inflasjonsraten av alle G7-land gjennom hele 2022, noe som også vil fortsette i årene fremover.

