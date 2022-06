USA-ekspert etter høring: – Avkler Trump politisk

I en hasteinnkalt høring tirsdag kom Cassidy Hutchinson, tidligere rådgiver for stabssjef Mark Meadows, med det som regnes som de til nå mest oppsiktsvekkende anklagene mot USAs tidligere president Donald Trump i forbindelse med hans rolle i stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

I over to timer skisserte hun begivenhetene før, under og etter stormingen. Hutchinson beskrev blant annet Trumps gjentatte raserianfall, at presidenten visste at folkemengden var bevæpnet, og hevdet at han mente visepresident Mike Pence fortjente å bli hengt.

– Han faller i kurs. Høringen avkler Trump fullstendig politisk og moralsk, og legger fundamentet for en mulig straffesak mot ham, sier forsker Hilmar Mjelde ved NORCE til Dagsavisen.

Dramatiske dager

Hutchinson sa i høringen at både Trump og andre medarbeidere var klar over at 6. januar kunne bli en voldelig dag. Hun viste blant annet til et møte 2. januar med stabssjef Mark Meadows og advokat Rudy Giuliani. Etter møtet skal stabssjefen ha fortalt henne at ting kunne bli «skikkelig, skikkelig ille» 6. januar. Til sammen mistet fem personer livet i angrepet.

– Jeg følte at jeg så en stygg bilulykke som var på nippet til å skje, på et tidspunkt da man ikke kan stoppe den, sa den tidligere rådgiveren.

Midt på dagen 6. januar, kort tid før visepresident Mike Pence formelt skulle godkjenne Joe Bidens valgseier, begynte Trump å tale til sine tilhengere i Washington. Rundt et kvarter inn i den oppfordret han folkemassen til å gå mot kongressbygningen. Da tilhengerne begynte å rope «heng Mike Pence», sa Trump ifølge flere rådgivere at visepresidenten fortjente det, ifølge Hutchinson. Trump har selv avvist disse anklagene.

Visste om bevæpning

På morgenen før talen Trump skal ha bedt sikkerhetsvakter om å lempe på sikkerhetstiltak for å slippe tilhengere inn som ikke ville gå gjennom metalldetektorer.

– Det er ikke meg de vil skade, overhørte Hutchinson presidenten si.

De høyreekstreme grupperingene Proud Boys og Oath Keepers, som var sentrale i stormingen, ble nevnt i møter Det hvite hus, ifølge Hutchinson.

Hun beskrev også i høringen blant annet at presidenten mistet besinnelsen i en limousin da han ikke fikk bli med demonstrantene til kongressbygningen. Han skal blant annet ha tatt kvelertak på en Secret Service-agent. Ifølge Washington Post bestrider involverte Secret Service-agenter påstandene om hva som skjedde i limousinen. Selv om Trump var aggressiv, avviser de at han tok hånden på rattet eller overfalte noen av dem.

Vil få utfordrere

Hilmar Mjelde sier han er sikker på at Trump vil få flere utfordrere internt i 2024, om han stiller. Trump har foreløpig ikke kunngjort at han vil stille som kandidat i 2024, og det er ikke sikkert at han vil gjøre det.

– 6. januar-høringen har skapt større armslag for å kritisere Trump internt, sier Mjelde.

Mjelde tror partitoppene i det republikanske partiet vet at Trump er dypt uskikket til å være president, men at de vil la seg lede av grasroten.

– Som det gamle munnhellet lyder: «Der går folket. Jeg må følge dem, for jeg er deres leder».

De mest lojale Trump-tilhengerne vil ikke la seg påvirke av anklagene som kommer fram i høringene, ifølge Mjelde.

– For kjernevelgerne er Trump som en Kong David. For dem betyr det ikke noe hva 6. januar-komiteen legger fram av bevis, for de er fienden, sier han.

Nærmere straffesak

Komiteen som etterforsker opptøyene, mener justisdepartementet allerede har funnet nok bevis til å straffeforfølge Trump. Den tidligere presidenten kan eventuelt tiltales for å på ulovlig vis ha forsøkt å holde seg ved makten.

– Tirsdagens høring tegnet et bilde av Trump som en gal konge, og som en aktiv, velvillig leder av et væpnet kuppforsøk, sier Mjelde.

Renato Mariotti, som er tidligere aktor og nå kommentator, skriver i et Twitter-tråd at sannsynligheten for at Trump blir straffeforfulgt, er langt høyere etter tirsdagens høring.

– Et definerende trekk ved hele Trumps karriere er at han klart å slippe unna å måtte stå til ansvar for sine handlinger. Det kan fort skje igjen, sier Mjelde.

Flere av påstandene fra Hutchinson er basert på hva hun har hørt eller hørt andre si. Flere av Trumps nærmeste medarbeidere har nektet å forklare seg. Det gjelder blant andre Mark Meadows og Trump-administrasjonens advokat Pat Cipollone.

– Mer interessant

Trumps tidligere stabssjef Mick Mulvaney mener også tirsdagens høring var skadelig for den tidligere presidenten.

– Hvis presidenten visste at demonstrantene hadde våpen og likevel oppmuntret dem til å dra til kongressbygningen, er det et stort problem, skriver han på Twitter.

Mulvaney var stabssjef før Mark Meadows. Trump skal ha vært misfornøyd med ham som stabssjef helt fra starten av, selv om Mulvaney ble sett på som en trofast forsvarer av presidenten.

– Ting ble plutselig en hel del mer interessant, fastslår Mulvaney om informasjonen som kom fram under tirsdagens høring.

Slaktet høringen

Trump sa selv tirsdag at han ikke kjenner Hutchinson, og at han avviste henne da hun ville jobbe hos ham etter presidentperioden.

– Jeg vet knapt hvem denne personen, Cassidy Hutchinson, er, annet enn at jeg har hørt veldig negative ting om henne, sa han på sin sosiale medier-plattform Truth Social.

Han framstiller vitnesbyrdet hennes som hevn og sier hun var veldig fornærmet over at hun ble avvist.

Tidligere i juni langet han ut mot høringen om angrepet på Kongressen. Han viste til at de som stormet kongressbygningen, ville holde sine representanter ansvarlige for det som var åpenbare tegn til kriminell virksomhet under valget.

Stormingen av Kongressen

Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten.

I en tale til demonstrantene gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk. Han oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill.

Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne resultatet av presidentvalget som ble holdt to måneder tidligere.

Anslagsvis 2.000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

En av demonstrantene ble skutt og drept av en politimann da hun forsøkte å trenge seg gjennom en barrikadert dør. Tre personer døde i helserelaterte hendelser under protestene, og en politimann fikk hjerneslag og døde dagen etter.

Over hundre politifolk fikk skader i sammenstøtene. Flere politifolk som var til stede, begikk selvmord i etterkant.

Samtidig med stormingen av kongressbygningen, tvitret Trump nok en gang at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsket demonstrantene, men ba dem om å gå hjem.

Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert – lenge på overtid – ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen.

Over 820 personer er hittil tiltalt etter stormingen, og nærmere 200 er dømt.

(NTB. Kilder: AP, The New York Times, Reuters, NTB)