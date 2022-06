Biden og demokratenes varslede fall

6. januar-komiteens høringer tegner et stadig mer detaljert og dystert bilde av stormingen av Kongressen og av hendelsene som ledet opp til den i januar 2021. Komiteen har foreløpig gjort en grundig i jobb i å vise hvordan tidligere president Donald Trump gjorde det han kunne for å undergrave, sette til side og endre valgresultatet. For ettertiden tror jeg funnene og den metodiske gjennomgangen vil se knusende ut for Trump. Men på kort sikt rikker den ikke ved følgende kjensgjerning: Det republikanske partiet kommer til å gå styrket ut av høstens mellomvalg.

Trump har faktisk blitt mer populær etter stormingen av Kongressen for 17 måneder siden. Det er flere republikanere som nå har et «veldig fordelaktig» syn på Trump, enn andelen demokrater som mener det samme om president Joe Biden. Mer enn 80 prosent av republikanerne har et fordelaktig syn på Trump. Han er fortsatt forhåndsfavoritten til å vinne den republikanske presidentnominasjonen i 2024, og han snakker stadig mer åpenlyst om å kunngjøre et nytt presidentkandidatur. Trump har ledet på flere målinger mot Biden i 2022, enn han gjorde i hele 2020. De republikanske primærvalgene foran høstens valg har samtidig demonstrert at positiv omtale av Trump og hans politikk, er en del av vinnerformelen for partiets kandidater.

Komiteens høringer har brakt mye nytt materiell på banen, inkludert uttalelser fra medlemmer av Trumps egen familie, stab og regjering som samlet sett tegner et mildt sagt lite fordelaktig bilde av Trump. Ifølge en nasjonal meningsmåling fra NBC News, mener imidlertid 55 prosent av respondentene at Trump enten ikke kan gis skylden for stormingen, eller at han kun har delvis skyld for det som skjedde. Det er riktignok tall fra før høringene startet, men det sier noe om stemningen i opinionen komiteen prøver å fange oppmerksomheten til. Den preges av en langt større uro for stigende bensin- og matvarepriser, og for en økende inflasjon, enn av skildringene og bevisførselen om hvor nær USA kom en konstitusjonell krise som følge av Trumps handlinger.

Etter nesten 520 dager som president, er Joe Biden mer upopulær enn Trump

Trump forlot Det hvite hus med tidenes laveste oppslutning for en president ved enden av første presidentperiode (39 prosent). Men i dag, etter nesten 520 dager som president, er Joe Biden mer upopulær enn Trump på samme tidspunkt i hans presidentperiode. Bidens oppslutning (39,8 prosent), som har vært synkende siden august i fjor, innebærer at ingen president har vært mer upopulær enn det Biden nå er, på samme tidspunkt i sin presidentperiode. Det ser bekmørkt ut på målingene, og for utsiktene for demokratene i november.

USAs president Joe Biden på sykkel sist lørdag hjemme i Delaware. (SAUL LOEB/AFP)

Det skulle kanskje bare mangle at Biden falt da han skulle gå av sykkelen under en fotoseanse i Delaware i helgen. Biden og kona Jill hadde tatt turen til sommerhuset i Rehoboth Beach i anledning deres 45 års bryllupsdag. Sykkelturen var en åpenbar mulighet til å vise den 79-årige presidenten fra en mer sporty side enn det amerikanerne vanligvis ser ham. TV-bildene ga derimot ny ammunisjon til kritikerne som mener han er surrete, svak og altfor gammel til å takle jobben som president. «Biden sitt sykkelfall går verda rundt», skrev NRK.no i helgen, som poengterte at fallet naturligvis har blitt et meme i sosiale medier. «Vi håper det går bra med Biden», sa Trump lørdag kveld. «Det var et hardt fall. Det var skummelt … Var det noen som så det?»

[ Flere av Trumps nærmeste rådgivere sier han ikke ville lytte til dem ]

Presidenter som snubler, surrer eller faller er nesten som en egen sjanger å regne i amerikanske medier. Hendelsene brukes som en metafor for presidentens helse, lave oppslutning eller manglende gjennomføringsevne. President Gerald Fords fall på vei ned en flytrapp i 1975 er en klassiker. Det samme kan sies om Bidens snublende ferd på vei opp en flytrapp i mars i fjor. Tidligere senator Bob Dole, som i en alder av 73 var republikanernes presidentkandidat i 1996, huskes kanskje best fra den valgkampen for et fall under et valgkamparrangement i Chico, California.

I starten av januar skrev jeg om tre ulike scenarioer for mellomvalget i 2022 i denne spalten. Det står nå å vipper mellom scenario 1 og 2: Mellom en republikansk tidevannsbølge – som i mellomvalg flest – og en større, rød bølge. Det politiske klimaet i midten av juni kan se ut til å peke i retning av sistnevnte. Ferske tall fra Gallup, som viser en rekke nøkkelindikatorer for utfall i mellomvalg, tyder på at situasjonen er verre for demokratene nå, enn den var på samme tidspunkt i 2010. Den gang tapte demokratene 63 seter i Representantenes hus. Barack Obama beskrev det som en «filleristing». Det ser riktignok ikke ut til at Biden og demokratene kommer i nærheten av å lide et like stort nederlag i høst, men det er en mager trøst. På litt lengre sikt bør de være minst like bekymret for Bidens utsikter til å vinne i 2024, dersom han bestemmer seg for å stille til gjenvalg. Presset for å tre til side vil tilta etter det varslede nederlaget i november. Da er det ikke sikkert argumentet om at det kun er Biden som har slått Trump vil overbevise nok demokrater.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen