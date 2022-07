Floridas guvernør har samlet inn rekordbeløp - kan utfordre Trump

Etter det eksplosive vitnemålet til Det hvite hus-rådgiveren Cassidy Hutchinson forrige uke om stormingen av Kongressen, har Donald Trumps popularitet fått seg en knekk.

I Florida spekuleres det i om guvernøren Ron DeSantis, som på en meningsmåling blant republikanske velgere forrige uke lå jevnt med Trump, vil utfordre sin tidligere alliert.

Foran høstens mellomvalg, der 43-åringen tar sikte på gjenvalg, har han samlet inn over en milliard kroner, mer enn noen annen guvernørkandidat gjennom tidene.

Kan bruke pengene

En sak som nylig har blitt behandlet i Den føderale valgkommisjonen (FEC), har åpnet for at DeSantis kan bruke de innsamlede midlene i en eventuell valgkamp i 2024, skriver CNN.

FEC vurderte om kongressrepresentanten Byron Donalds har brutt en lov som skal sikre at penger samlet inn for en delstatsvalgkamp ikke kan bli brukt i en føderal valgkamp. Med tre mot tre stemmer klarte ikke kommisjonen å lande på noen beslutning, noe som kan bane vei for at DeSantis kan bruke det rekordstore beløpet på en valgkamp i 2024.

– Hver gang FEC står fast i en sak om en av disse innovative finansielle strukturene, er det som om et stort neonskilt sier: «Gjør dette! Du kan komme unna med det!», sier advokaten Brett Kappel, som spesialiserer seg i valgkampfinansiering, til CNN.

DeSantis-leiren har allerede vurdert muligheter for å få brukt pengene til mellomvalget til en føderal valgkamp, opplyser en anonym kilde med kjennskap til saken til CNN.

– Det kan la seg gjøre, sier kilden.

Svært konservativ

DeSantis har vært en nær alliert av Trump, og som Florida-guvernør har han fått gjennom flere svært konservative lovforslag. Blant annet har det blitt innført strengere valglover og forbud mot at lærere kan diskutere kjønnsidentitet med små barn.

Flere frykter at DeSantis vil være en versjon av Trump som er mer effektiv og kompetent.

– Hvilken tyv er best, den som bryter seg inn gjennom vinduet i huset ditt eller den som klarer å dirke opp låsen? DeSantis vet hvordan han skal unngå alarmsystemet, sier Michael Steele, som tidligere ledet Republikanernes nasjonalkomité, til The Guardian.

Andre mener på sin side av DeSantis ikke vil true det konstitusjonelle fundamentet til USAs demokrati på samme måte som Trump gjorde.

Økt popularitet

En spørreundersøkelse blant republikanske velgere forrige uke viste tydelig Ron DeSantis’ økende popularitet, ifølge New York Times. 37 prosent sa de ville ha Trump som neste kandidat for Det republikanske partiet, mens 39 prosent ønsker DeSantis. Med en feilmargin på 5,5 prosent sto de statistisk sett helt likt.

– DeSantis har veldig omhyggelig bygget opp en presidentvalgkamp for 2024 for å utfordre Trump, samle inn penger, bygge relasjoner og komme seg rundt og hviske: «Han er gal, det er ikke jeg, jeg er yngre, smartere, tynnere, jeg ser bedre ut. Jeg kan levere mer for dere enn den gale, gamle, oransje mannen», sier den republikanske strategen Rick Wilson til The Guardian.

DeSantis har flere ganger avvist å svare på spørsmål om han vil stille i 2024. Han fikk nylig spørsmålet på det populære programmet Fox & Friends på den konservative TV-kanalen Fox News.

– Godt forsøk, var det han hadde å svare på spørsmålet.

Fått kritikk

Etter vitnemålet til Cassidy Hutchinson, som var rådgiver for Trumps stabssjef Mark Meadows, har den tidligere presidenten blitt kritisert også i konservative miljøer. Hun vitnet for komiteen som gransker stormingen av Kongressen 6. januar. Hutchinson beskrev blant annet Trumps sinneutbrudd, og at han ville slippe væpnede demonstranter inn på et arrangement 6. januar.

– Vitnemålet til Cassidy Hutchinson, tidligere rådgiver i Det hvite hus, burde være et dødsstøt for tidligere president Donald Trump, skrev den konservative avisen Washingon Examiner i en lederartikkel.

Det var lenge antatt at Trump ville vente med å lansere sitt kandidatur til etter høstens mellomvalg, men det har blitt spekulert i om han vil lansere det tidligere enn ventet på grunn av den dalende populariteten. Han har under flere arrangementer hintet til at han vil stille, og ifølge New York Times har han fortalt rådgivere at han vil kunne lansere kandidaturet sitt på sosiale medier uten å informere sitt eget team.

Kamp om finansiering

Dan Eberhart, en framstående republikansk donor, har overfor nyhetsbyrået Reuters anslått at rundt tre fjerdedeler av 150 donorer han har kontakt med, støttet Trump for en halvt år siden. De øvrige støttet DeSantis. Nå har balansen endret til halvparten i favør Trump og den andre i favør DeSantis.

– Donorklassen er klar for noe nytt, sier han.

Han støtter begge to, men er mer begeistret over DeSantis.

– DeSantis føles friskere og mer kalibrert enn Trump, sier han til nyhetsbyrået.

