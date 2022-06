2,1 millioner honningbier er stjålet: Er vi utsatt for en biebande?

– Dette er et bestillingsverk tenker jeg, konstaterer Hjalmar Egeli (82).

Når han snakker med Dagsavisen på telefon er han på vei til politistasjonen for å anmelde tyveriet av 22 bikuber. Det var VG som først intervjuet Hjalmar etter at de 1,3 millioner biene hans ble stjålet fra skogholtet i Skoppum i Horten kommune.

Og om du måtte lure, 1,3 millioner bier, 22 kuber og kilovis med honning har en verdi på omtrent 200.000 kroner, ifølge Egeli. Skal man stjele bier med fortjeneste, må man ha ganske god greie på bier.

Kan ha drept biene

Pensjonisten vet selvsagt ikke hvem som har rappet bikubene, men han har et par ledetråder som han skal dele med de lokale politibetjentene han snart skal snakke med.

– Det må ha vært to til tre personer og de må ha hatt en stor henger, det er ikke plass til alt sammen i en varebil. Det var planlagt, de har vært her etter midnatt en gang og så har de ikke kjørt så veldig langt av gårde med dem.

I Hjalmars bikuber var det nemlig mye honning. Honningen var ny og dermed flytende, og kjører man langt av sted vil honningen begynne å renne ut, kubene vil kollapse og biene vil få panikk.

– Da dauer alle sammen. De kan ha kjørt til Oslo, men da må de ha kjørt raskt.

Sør-Øst Politidistrikt har ikke svart på Dagsavisens henvendelse.

Flere tilfeller

Skriver du «bier stjålet» i søkefeltet på Google, kommer det opp flere saker. Tilbake i 2009 ble birøkteren Odd fra Maura frastjålet syv bikuber, i 2016 ble Morten frastjålet tolv kasser i Rogaland og i 2020 ble fem kasser med bier stjålet fra Bjarte i Rong.

Det siste tilfellet så kort tid tilbake som i mai i år, da var det Alexandru Chersan (54) som ble frastjålet 18 bikuber med til sammen 800.000 bier fra Klemetsrud i Oslo.

Bikubene til Chersan er malt i ulike farger. Norsk birøkterlag anbefaler medlemmene sine å ta grep for å gjøre utstyret sitt gjenkjennbart og dermed lettere å kjenne igjen dersom det blir stjålet. (Alexandru Chersan)

– Kona mi ringte meg om morgenen og fortalte meg at de var borte, jeg var i sjokk, det var helt forferdelig, forteller Chersan.

Han har en mistanke om hvem som kan ha stjålet biene hans, men dette er informasjon mellom ham og politiet. Han kan likevel røpe noen av tankene han har gjort seg.

– Jeg tror det er noen som allerede jobber med bier som har stjålet dem. For det første stikker bier, så man må vite hvordan man skal behandle dem. Dessuten tok de bare biene og rammene, de lot resten stå igjen. De var profesjonelle, helt sikkert, konstaterer han.

Alexandreu Chersan forklarer at sesongen for biesalg er over idét biene begynner å lage honning, et sted mellom 5. og 10. juni. Dermed kan hans bier allerede ha blitt videresolgt, mens HjalmarEgelis bier trolig blir oppbevart til neste sesong, hvis de overlevde bilturen.

Chersan synes det er forferdelig at enda en birøkter er utsatt for tyveri, men han han en oppløftende beskjed til 82-åringen i Horten.

Utsatt for tyveri Selv om det ikke har vært tradisjon for å låse fast bikuber, finnes det andre måter å sikre biene sine på. Man kan både markere dronningen med en kode eller farge, eller man kan chippe kubene og bli varslet dersom noen flytter på dem. (Alexandru Chersan )

– Han kan få noen dronninger av meg, hvis han trenger det. Jeg har noen gode som produserer 2000 egg i løpet av 24 timer.

Låser ikke kubene

– Dette er ikke normalt og vi er redde for at dette er starten på en bølge, konstaterer Astrid Bjerke Lund i Norges birøkterlag.

At medlemmene blir frastjålet bier skjer riktignok nesten hver sommer, men det er snakk om en eller maks to kuber, men svært sjelden så mange som nå.

Lund forteller at det ser ut til at bikubetyvene har blitt mer profesjonelle i år. Frem til nå ikke har vært tradisjon for å låse fast bikuber her til lands, selv om kubene ofte står plassert langt fra folk og dermed er et lett bytte for tyver. Og er det feil folk som får tak i Norges minste husdyr, kan det gå riktig så galt.

Astrid Bjerke Lund, Norges birøkterlag. (privat )

– Hvis kubene blir stjålet med honning kan det være de slakter kuben, altså tar ut honningen og lar biene klare seg selv. Honningbiene kommer fra sørligere strøk og er avhengige av å bli røktet, å ha isolerte bikuber og få mat for å overleve vinteren.

