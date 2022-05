Birøkter frastjålet 800.000 bier i Oslo

Birøkteren har brukt flere år på å bygge opp bestanden av til sammen 23 bikuber på Klemetsrud i Oslo, skriver NRK. Da Chersan kom til stedet med kubene torsdag morgen, var det bare fem igjen.

Han har mistet viktige dronninger som det vil ta tid og koste penger å erstatte.

Det er ikke første gang et stort antall bikuber er stjålet, opplyser kommunikasjonsansvarlig Astrid Bjerke Lund i Norges Birøkterlag. For et par år siden ble 28 kuber stjålet i Moss.

Hun tror ikke tyveriet på Klemetsrud er utført av amatører, men av noen med greie på birøkt.

– Du må ha på utstyr som gjør at du ikke blir stukket, du må vite hvordan du skal stenge kuben og hvordan du skal nyttiggjøre deg med innholdet. Dette er folk som vet hva de gjør, sier Lund.

