Etterlyser reell beskyttelse av hule eiker

– Med andre ord er budskapet fra flertallet av politikerne: hogg nå, så slipper du å søke om tillatelse, sier varaordfører Eivind Hoff-Elimari (MDG).

Han hadde håpet at Nesodden kommunestyre skulle vedta at hule eiker er viktige trær, i sitt møte 18. mai, fordi det i gjeldende kommuneplan står at viktige trær skal sikres og bevares.

I stedet valgte det politiske flertallet å utsette avgjørelsen, i tråd med et forslag fra Høyre.

– Skal beskyttes

– Det kan derfor drøye til 1. januar 2023, når ny kommuneplan etter planen trer i kraft, før man eventuelt må begynne å søke om dispensasjon for å få hogge hule eiker, forklarer Hoff-Elimari.

Miljøorganisasjonen Sabima er opprørt over måten mange kommuner forholder seg til både hule eiker og andre utvalgte naturtyper. Utvalgte naturtyper skal det nemlig «tas særskilt hensyn til (…) for å unngå forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand», i henhold til Naturmangfoldloven.

– Kommuner kan ikke se bort fra at utvalgte naturtyper skal beskyttes. Vi kan ikke ha en sovende lov som ikke praktiseres, sier politisk rådgiver Fredrik Vikse i Sabima.

– Det jo ikke sånn på andre områder. Det er jo ikke opp til hver enkelt kommune om de for eksempel skal lære barn å lese.

Blir stadig færre

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, blir det stadig færre hule eiker her til lands, selv om disse eikene fikk en handlingsplan for å ta vare på dem, for ti år siden. Miljødirektoratet anslår at mellom 1 og 2 prosent av de viktigste eikene, som kan være bosted for inntil 1.500 arter, blir borte hvert år. Nær halvparten av de hule eikene som gikk tapt mellom 2012 og 2020, ble borte på grunn av hogst eller arealendringer.

På Nesodden har en eik i Solåsveien vært stridens kjerne i lang tid. Naboer og varaordfører Eivind Hoff-Elimari er blant dem som har stått opp for denne eika, som har vært truet i forbindelse med et boligprosjekt.

– Det er interessant å merke seg at det politiske flertallet i en kommune som snakker så mye om grønne verdier og en grønn identitet, likevel ender opp med å ikke ta ansvar, sier Hoff-Elimari om kommunestyrets utsettelse av spørsmålet om hule eiker er å regne som viktige trær.

– Dette er et problem over hele landet – at politikere er skyggeredde for utbyggerinteresser, er Hoff-Elimaris erfaring.

– Trenger kontrollorgan

Høyres forslag som det ble flertall for, er slik: «Kommunestyret foretar ingen nærmere tolkning av paragraf 21 (som handler om hvordan viktige trær skal sikres og bevares, journ. anmrk.) i bestemmelsene til Kommuneplanen 2018-2042. Nødvendige avklaringer av problemstillinger knyttet til denne bestemmelsen gjøres i forbindelse med arbeidet med Kommuneplanen 2022-2046.»

Også Nina Klungsøyr, en av naboene til eika i Solåsveien, er misfornøyd med at det ikke ble en avklaring under kommunestyremøtet.

– Det virker som flertallet har glemt at hule eiker er vernet etter norsk lov, sier Klungsøyr.

Fredrik Vikse i Sabima mener at det nå er behov for «å gjøre det krystallklart» for kommunene at de ikke kan se bort ifra hva det innebærer at hule eiker og andre utvalgte naturtyper må tas vare på.

– I tillegg må statsforvalterne få på plass et system som sørger for at loven blir praktisert, og at det får konsekvenser når den ikke blir fulgt. Vi trenger et kontrollorgan, sier Vikse.

– I dag er det naboer som er dette kontrollorganet.

– Pinlig for Norge

– Det er pinlig for Norge at vi ikke klarer å ta vare på utvalgte naturtyper og prioriterte arter, fortsetter Vikse.

Varaordfører Eivind Hoff-Elimari er redd for at vi kan få flere eksempler på det, også på Nesodden, i månedene som kommer.

– Fram til det kommer en ny kommuneplan, og med mindre administrasjonen på egen hånd velger å anse hule eiker som viktige trær, frykter jeg at slike trær kan bli felt uten søknad, ettersom flertallet i kommunestyret så langt ikke vil kreve at det skal søkes om dispensasjon for slik felling, sier Hoff-Elimari.

Det hører med til saken at kommunestyret fikk to forslag fra kommunedirektøren på bordet før forslaget til Høyre i stedet ble vedtatt. Det ene av kommunedirektørens forslag innebar i praksis at hule eiker skulle behandles som viktige trær, det andre som det motsatte.

– Jeg tror mange utbyggere utnytter at lovverket knyttet til utvalgte naturtyper og hul eik spesielt, ikke blir håndhevet, sier Fredrik Vikse i Sabima.

– Hadde myndighetene sørget for håndheving, ville vi mistet færre unike eiker, mener han.

