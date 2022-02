Det høye sykefraværet truer mange bedrifter. Staten må betale mer, krever Arbeidsmandsforbundet og NHO-forening

Av Fri Fagbevegelse/Arbeidsmanden-Ane Børrud

– Vi må sørge for at vi ikke setter kroken på døra for bedrifter som sliter med høye kostnader på grunn av sykefravær, sier nestleder Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet.

– Nå er vi forhåpentligvis i den siste krampetrekningen av koronapandemien, men det er forventet at sykefraværet kommer til å øke, fastslår han.

Sammen med NHO Service og Handel, krever Arbeidsmandsforbundet nå at regjeringen kommer med en håndsrekning til bedriftene. De ber om at arbeidsgiverperioden ved sykefravær som skyldes korona settes ned til tre dager.

Skyhøye tall

Forrige uke var det 54.700 mennesker i Norge med legemeldt sykefravær, 4.600 flere enn uka før. Halvparten av dem hadde koronarelaterte diagnoser, melder Nav.

Ifølge FHI ligger smittetoppen fortsatt foran oss.

Hittil er det registrert nesten 850.000 smittede i landet. FHI regner med at mellom tre og fire millioner vil være smittet før sommeren. NTB melder at flere ble smittet av korona i januar i år enn i 2020 og 2021 til sammen.

Koronakrisepakke: Regjeringen og SV tilfører Nav over 800 millioner ekstra

Svir for arbeidsgiver

Under normale omstendigheter må arbeidsgiverne betale 16 dager av arbeidstakernes sykefravær, før Nav trer inn og overtar utbetalingene.

Fram til 1. oktober i fjor var arbeidsgiverperioden tre dager for koronarelatert sykefravær, før den økte til 16 dager. Fra 1. desember er den igjen blitt redusert, men denne gangen til fem dager.

– Fem dager er bedre enn 16 dager, men nå har vi en ekstrem situasjon. Regjeringen har kommet med flere hjelpepakker under pandemien, og nå må den komme med en til for å dekke mer av sykefraværet, sier Edvardsen.

Særlig innenfor servicesektoren forventer han høyt smittetrykk.

– De ansatte møter folk når de er på jobb, og da er det høy risiko for å bli smittet, sier nestlederen.

Enorm smitte

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, mener det er helt ulogisk at arbeidsgiverne må betale for de fem første sykedagene ved korona.

– I den første fasen av korona, da ikke så mange ble smittet, fikk vi en arbeidsgiverperiode på tre dager. Men nå, med en enorm smitte, må arbeidsgiverne betale for fem dager, sier hun.

Isolasjonstiden for korona er nå nede i fire døgn. Dersom du har symptomer kan du avslutte isolasjon når det har gått minimum fire døgn fra tidspunktet symptomene startet og du har vært feberfri i minst 24 timer, uten å bruke febernedsettende medisin, skriver Helse Norge på sin nettside.

Kaltenborn peker på at det dermed er bedriftene som praksis betaler for koronarelatert sykefravær med dagens ordning.

– Det er mange som er syke med omikron i en liten uke. Arbeidsgiverne opplever at når noen ansatte kommer tilbake, så blir andre syke og må holde seg hjemme. Sånn har de det gående.

[ – Mange menn er dritt lei ]

Stortinget sa nei

I januar behandlet Stortinget hvor mange dager arbeidsgiverne skal betale av sykeperioden for de koronasyke. Regjeringen gikk inn for å forlenge arbeidsgiverperioden på fem dager fram til 30. juni.

Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) fremmet på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet et forslag om at arbeidsgiverperioden skulle reduseres til tre dager. Det fikk ikke flertall.

– Det synes jeg var lite imøtekommende, sier Brede Edvardsen.

Han peker på at mange bedrifter sliter på grunn av den belastningen de har vært igjennom de siste to årene.

– Da må vi gi dem en siste håndsrekning nå i innspurten. Vi må sørge for at vi ikke setter kroken på døra for bedrifter som sliter med høye kostnader på grunn av sykefravær.

[ – Koronaen har vist at det går an å ta ned reisevirksomheten ]

– Et rettmessig krav

Edvardsen understreker at den støtteordningen Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel nå krever, ikke trenger å vare så altfor lenge.

– De sier at pandemien nærmer seg slutten. Vi får håper sykefraværet går ned om ikke så lenge. Men fram til da må regjeringen sørge for at arbeidsgiverne ikke trenger å betale mer enn tre dager for koronarelatert sykefravær, avslutter Edvardsen.

NHO-direktøren er enig.

– Flertallet av våre bedrifter melder om høyere sykefravær enn normalt. Sykefraværet rammer bedrifter som har slåss med ryggen mot veggen i lang tid. Mange av bedriftene har brukt opp reservene sine, sier Kaltenborn.

Hun synes kravet til Arbeidsmandsforbundet og NHO Service og Handel er helt på sin plass.

– Jeg synes det er et rettmessig krav. Dette er et svært målrettet tiltak. Vi ber om en dekning av reelle kostnader som ingen kan betvile er der.

– Bedriftene i servicesektoren melder om rekordhøyt sykefravær. Myndighetene sier at smittetallene skal bli verre. Nå håper jeg at dette vil bli møtt den forståelsen det fortjener, avslutter hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen