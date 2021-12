Hvordan blir 2022, Nakstad?

HVEM: Espen Rostrup Nakstad (46)

HVA: Assisterende direktør i Helsedirektoratet

HVORFOR: Hvordan blir koronaåret 2022?

Yo! Har du noen gode spådommer for 2022 til oss?

– Vel, jeg kan si en ting: 2022 kan bli et bedre år enn 2021, globalt sett. Fordi stadig fler blir tilbudt vaksine, og motstandskraften styrkes. Det vil forhåpentligvis bli mindre spredning og færre mutasjoner i 2022 enn 2021.

Hurra! Men hvorfor færre mutasjoner?

– Hvis færre blir smittet kan det bli færre mutasjoner. Men det gjenstår selvsagt å se.

Hvis du skulle gjette, hvordan tror du den neste mutasjonen ser ut?

– Korona har endret seg kontinuerlig gjennom hele pandemien, selv om det bare er de største endringene som har fått nye greske navn. Omikron-varianten endrer seg jo også fortløpende. Men effekten av motstandskraften i verden, den vil etter hvert bli større og større. Den globale immuniteten vil styrke seg mer enn viruset endrer seg, på sikt.

Så dette er en kamp vi vinner?

– Ja. Ved alle tidligere pandemier har de største smittebølgene gått over etter noen få år, selv om viruset ikke blir helt borte.

Men du er mest optimistisk for verden, ikke Norge?

– Joda, men verdenssituasjonen påvirker oss i stor grad. Med mindre smitte utenfra kan vi leve mer normalt i Norge.

Godt å høre. Tror du det kommer en neste bølge, i 2022?

– Det er veldig usikkert hvor mange smittebølger vi vil få etter Omikron-varianten. Det er det ingen som har et godt svar på. Men tiden jobber for oss. Viruset møter stadig større motstand når det smitter til nye vaksinerte eller personer eller med immunitet.

Hvordan tror du viruset vil oppføre seg?

– Jeg tror de fleste av verdens innbyggere vil bli tilbudt koronavaksine i 2022, mange vil også bli syke og immuniteten vil derfor styrke seg globalt. Hvor effektivt dette vil bremse virusspredningen og nye større mutasjonsendringer gjenstår å se. For oss her i Norge tror jeg livet vil normaliseres mye utover senvinteren og våren. Vi må bare komme oss gjennom vinteren først, sammen.

Hvordan bør vi håndtere det?

– Jeg tror smitteverntiltak vil være nødvendige i hele vinter, men hvilke og hvor lenge vi har behov for dem er usikkert. Spørsmålet er hvor mye mer som må til for å holde omikronvarianten under kontroll, slik at det ikke blir nødvendig med nye store nedstengninger.

Tiltakene nå demper jo tydeligvis smitten. Men vi blir jo ikke kvitt omikron for det. Risikerer vi å måtte velge, på et tidspunkt? Vente på ny vaksine eller åpne opp igjen?

– Den beste løsningen er nok å ha kontroll på smittesituasjonen. Så vi får færrest mulige omikron-tilfeller gjennom vinteren. Når sommeren kommer får vi god hjelp av varmere vær. Vi har sett at sommerhalvåret er en gunstig tid i pandemien, i Norge.

Foreløpig ser det jo ikke såååå gærent ut, eller?

– Foreløpig ser det ut som om delta går tilbake på grunn av tiltak og vaksine, mens omikron styrker seg. Derfor har omikron nå overtatt som den vanligste varianten i Oslo og Viken.

Nå, noen faste spørsmål! Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg sier ja til for mange ting.

Haha, det tror jeg på! Har du i det hele tatt fritid?

– I perioder med lite smitte har jeg hatt mer fritid. Men hver smittebølge har medført veldig mye jobb. Særlig de siste ukene inn mot jul har vært ekstremt hektiske. Nå har jeg tatt meg litt juleferie, så da er det bare et lite antall digitale møter.

Sorry om jeg ødelegger. Hva gjør du når du skeier ut?

– Å være sent oppe i hyggelig lag er i alle fall en måte å skeie ut på. For øvrig pleier jeg ikke å skeie ut så mye, egentlig.

Men den dagen korona er ferdig? Eller, kommer den dagen, egentlig?

– Det kommer en tid da denne pandemien er over. Da viruset bare er noe som dukker opp av og til. Men jeg tror dessverre ikke det vil skje på en bestemt dato. Det blir mer en faseovergang.

Akkurat hvilken dag som markerer pandemiens slutt, det er kanskje lettere å se etterpå?

– Ja, i ettertid vil man kunne si at «det var den siste bølgen». Men det er vanskelig å si når man kommer dit. Det var jo mange som feiret i høst.

Det var verdt det!

– Ja, jeg tror folk trenger en pause fra pandemien, så det var fint i sommer og høst.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kona mi.

Er ikke en heis egentlig et veldig smittefarlig sted?

– Ja, og da er det jo trygt å stå der med noen du bor sammen med.

Smart. Men du, godt nytt år, a! Håper 2022 blir mye bedre!

– Takk! Vi satser på det.

