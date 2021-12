Svensk undersøkelse: Åtte av ti netthandel-firma får kritikk

I Norge øker netthandelen stadig, og satte nye rekorder i tredje kvartal 2021, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Handel gjennom norske nettsteder nådde 35 milliarder kroner, en økning på 25 prosent fra 3. kvartal 2002. Den største kategorien for varehandel på nett er digitalt utstyr. Seks av ti planlegger å kjøpe julegaver på nett i år, ifølge Bring.

I Sverige har netthandel økt med 40 prosent under koronapandemien. Det svenske Arbetsmiljöverket, som tilsvarer Arbeidstilsynet i Norge, har gjort omfattende undersøkelser av næringskjeden i svensk netthandel, inkludert lager og transport. Hos åtte av ti bedrifter kom Arbetsmiljöverket med anmerkninger og pålegg om tiltak, skriver den svenske nettavisen Arbetet.se.

– Resultatet er svært urovekkende. Vi ser stressede sjåfører som sleper tunge pakker uten hjelpemidler, med stor risiko for belastningsskader, kommenterer direktør for Arbetsmiljöverket Erna Zelmin i en pressemelding.





Erna Zelmin, direktør i svenske Arbetsmiljöverket (Hans Alm/Arbetsmiljöverket)

Rapporten om netthandel som Arbetsmiljöverket la fram mandag, er basert på 1.200 inspeksjoner siden 2019. Blant hovedfunnene var:

* Stort tidspress på «plukkere» og truckførere, som må håndtere store mengder pakker på kort tid, og manglende risikovurdering av dette

* Manglende tiltak mot belastningsskader

* Manglende kunnskap om forebyggende arbeidsmiljøarbeid

– Slutt å bestill med fri frakt

Samtidig advarer Norges Lastebileierforbund mot å kjøpe varer med fri frakt inkludert.

Forbundets leder Geir A. Mo kaller deler av budbilbransjen «en cowboybransje».

Geir A. Mo, direktør Norges Lastebileierforbund (Julie Bruntland/Norges Lastebileierforbund)

Han mener forbrukerne bør stille flere kritiske spørsmål om selskapene som leverer varer hjem til dem, og ber folk avvise varer de får fra aktører som åpenbart virker useriøse.

– Forbrukerne bør slutte å bestille varer som det er fri frakt på. Fordi det er ingenting som er gratis her i verden, og hvis du betaler for frakten hjem til deg, så er det i hvert fall større sjanse for at du får seriøs frakt, sier Geir A. Mo til NRK.

Under handelsuka Black Week i november gjennomførte en rekke ulike myndigheter en landsdekkende aksjon mot budbilbransjen. Det ble avdekket 127 forhold som man skal se nærmere på blant de 487 virksomhetene som ble kontrollert, skriver NTB.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) lover en handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringen, og at det offentlige skal stille større krav til arbeidsforholdene i bransjer de kjøper varer og tjenester av.

