Oljearbeider skal ha svindlet Nav

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 46 år gammel mann.

Den lyder på at han i perioden fra 31. mai 2017 til 8. april 2018 skal ha opplyst at han kun jobbet 344,5 timer hos to selskaper i olje- og gassbransjen, til tross for at det reelle antallet timer var 795.

Ifølge tiltalen fikk han på denne måten utbetalt 87.210 kroner i dagpenger som han ikke hadde krav på.

Tiltalen lyder også på at han skal ha gitt uriktig opplysning til offentlig myndighet.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 12. november i år.

